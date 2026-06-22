Stellantis robotaksilar bozoriga kirmoqda: Yangi STLA One platformasi taqdim etiladi

·0·Avto
Stellantis robotaksilar bozoriga kirmoqda: Yangi STLA One platformasi taqdim etiladi

Global avtomobil sanoatining yirik ishtirokchilaridan biri bo'lgan Stellantis konserni haydovchisiz boshqariladigan transport vositalari segmentida o'z mavqeini mustahkamlashga kirishdi. Kompaniya kelasi yili debyut qilishi kutilayotgan yangi STLA One platformasini robotaksilar operatorlarining talablariga to'liq moslashtirishga qaror qildi. Bu qadam avtomobil ishlab chiqaruvchisining kelajakdagi shahar transporti ekotizimida asosiy yetkazib beruvchi bo'lish strategiyasini anglatadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Stellantis tarkibiga kiruvchi Peugeot va Vauxhall kabi brendlar endilikda avtonom boshqaruv tizimlari bilan integratsiyalashgan maxsus furgon va yengil avtomobillarni ishlab chiqaradi. Ma'lum qilinishicha, yangi platforma nafaqat an'anaviy haydovchilar, balki sun'iy intellekt tomonidan boshqariladigan servislar uchun ham texnik jihatdan mukammal qilib loyihalashtirilgan.

Uber va Wayve bilan strategik hamkorlik

Loyiha doirasida Stellantis Buyuk Britaniyaning avtonom dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchisi Wayve hamda dunyodagi eng yirik yo'lovchi tashish xizmati Uber bilan uch tomonlama shartnoma imzoladi. Ushbu hamkorlik doirasida joriy yildan boshlab dunyoning 10 ta yirik shahrida, jumladan Londonda robotaksilarning keng ko'lamli sinovlari boshlanishi rejalashtirilgan.

Ushbu hamkorlikning ahamiyati shundaki, Stellantis faqatgina temir korpus yetkazib beruvchi emas, balki yuqori texnologiyali transport xizmatlarining ajralmas qismiga aylanmoqda. Uber platformasi orqali foydalanuvchilar haydovchisiz Stellantis avtomobillarini buyurtma qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar, bu esa kompaniya uchun yangi daromad manbalarini ochadi.

O'zbekiston bozori uchun istiqbollar

O'zbekiston avtomobil bozorida Stellantis brendlari, xususan Peugeot va Opel modellari ma'lum darajada mavjudligini hisobga olsak, global miqyosdagi ushbu texnologik sakrash kelajakda mahalliy infratuzilmaga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Mamlakatimizda aqlli shahar va raqamli iqtisodiyot loyihalari rivojlanayotgan bir paytda, bunday avtonom platformalar jamoat transporti va yetkazib berish xizmatlarini tubdan o'zgartirishi kutilmoqda.

Ekspertlarning fikricha, STLA One platformasining muvaffaqiyati Stellantis'ning Tesla va Xitoyning BYD kabi texnologik gigantlari bilan raqobatda qanchalik chidamli ekanligini ko'rsatadi. Avtonom boshqaruv texnologiyasi nafaqat qulaylik, balki yo'llarda xavfsizlikni oshirish va yoqilg'i sarfini optimallashtirishga ham xizmat qiladi.

Yaqin kelajakda Stellantis ushbu platforma asosida nafaqat kichik xatchbeklar, balki tijorat maqsadlarida foydalaniladigan yirik furgonlarni ham taqdim etishni rejalashtirmoqda. Bu esa logistika kompaniyalari uchun haydovchisiz yetkazib berish tizimini joriy qilishda muhim qadam bo'ladi.

StellantisRobotaksiUberAvtonom AvtomobilTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda Ford Edge krossoverlarini sotishda muammolar yuzaga kelmoqdaAQSHda Ford Edge krossoverlarini sotishda muammolar yuzaga kelmoqdaBugun, 00:22Ot kuchi tushunchasi: Nega zamonaviy avtomobillar quvvati hanuzgacha 18-asr oʻlchovida?Ot kuchi tushunchasi: Nega zamonaviy avtomobillar quvvati hanuzgacha 18-asr oʻlchovida?Kecha, 20:20Honda Yevropa bozoriga hamyonbop va g‘ayritabiiy Super-N elektromobilini chiqardiHonda Yevropa bozoriga hamyonbop va g‘ayritabiiy Super-N elektromobilini chiqardiKecha, 19:54Eski avtomobillarni majburiy utilizatsiya qilish tizimi joriy etilmoqdaEski avtomobillarni majburiy utilizatsiya qilish tizimi joriy etilmoqdaKecha, 18:59O‘zbekistonda 30 yildan oshgan avtomobillarni utilizatsiya qilish tizimi joriy etiladiO‘zbekistonda 30 yildan oshgan avtomobillarni utilizatsiya qilish tizimi joriy etiladiKecha, 16:36Land Rover Discovery 3: 240 ming km masofadan keyin ham ishonchli hamkormi?Land Rover Discovery 3: 240 ming km masofadan keyin ham ishonchli hamkormi?Kecha, 16:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi