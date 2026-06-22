Stellantis robotaksilar bozoriga kirmoqda: Yangi STLA One platformasi taqdim etiladi
Global avtomobil sanoatining yirik ishtirokchilaridan biri bo'lgan Stellantis konserni haydovchisiz boshqariladigan transport vositalari segmentida o'z mavqeini mustahkamlashga kirishdi. Kompaniya kelasi yili debyut qilishi kutilayotgan yangi STLA One platformasini robotaksilar operatorlarining talablariga to'liq moslashtirishga qaror qildi. Bu qadam avtomobil ishlab chiqaruvchisining kelajakdagi shahar transporti ekotizimida asosiy yetkazib beruvchi bo'lish strategiyasini anglatadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Stellantis tarkibiga kiruvchi Peugeot va Vauxhall kabi brendlar endilikda avtonom boshqaruv tizimlari bilan integratsiyalashgan maxsus furgon va yengil avtomobillarni ishlab chiqaradi. Ma'lum qilinishicha, yangi platforma nafaqat an'anaviy haydovchilar, balki sun'iy intellekt tomonidan boshqariladigan servislar uchun ham texnik jihatdan mukammal qilib loyihalashtirilgan.
Uber va Wayve bilan strategik hamkorlikLoyiha doirasida Stellantis Buyuk Britaniyaning avtonom dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchisi Wayve hamda dunyodagi eng yirik yo'lovchi tashish xizmati Uber bilan uch tomonlama shartnoma imzoladi. Ushbu hamkorlik doirasida joriy yildan boshlab dunyoning 10 ta yirik shahrida, jumladan Londonda robotaksilarning keng ko'lamli sinovlari boshlanishi rejalashtirilgan.
Ushbu hamkorlikning ahamiyati shundaki, Stellantis faqatgina temir korpus yetkazib beruvchi emas, balki yuqori texnologiyali transport xizmatlarining ajralmas qismiga aylanmoqda. Uber platformasi orqali foydalanuvchilar haydovchisiz Stellantis avtomobillarini buyurtma qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar, bu esa kompaniya uchun yangi daromad manbalarini ochadi.
O'zbekiston bozori uchun istiqbollarO'zbekiston avtomobil bozorida Stellantis brendlari, xususan Peugeot va Opel modellari ma'lum darajada mavjudligini hisobga olsak, global miqyosdagi ushbu texnologik sakrash kelajakda mahalliy infratuzilmaga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Mamlakatimizda aqlli shahar va raqamli iqtisodiyot loyihalari rivojlanayotgan bir paytda, bunday avtonom platformalar jamoat transporti va yetkazib berish xizmatlarini tubdan o'zgartirishi kutilmoqda.
Ekspertlarning fikricha, STLA One platformasining muvaffaqiyati Stellantis'ning Tesla va Xitoyning BYD kabi texnologik gigantlari bilan raqobatda qanchalik chidamli ekanligini ko'rsatadi. Avtonom boshqaruv texnologiyasi nafaqat qulaylik, balki yo'llarda xavfsizlikni oshirish va yoqilg'i sarfini optimallashtirishga ham xizmat qiladi.
Yaqin kelajakda Stellantis ushbu platforma asosida nafaqat kichik xatchbeklar, balki tijorat maqsadlarida foydalaniladigan yirik furgonlarni ham taqdim etishni rejalashtirmoqda. Bu esa logistika kompaniyalari uchun haydovchisiz yetkazib berish tizimini joriy qilishda muhim qadam bo'ladi.
…