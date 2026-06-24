Shell kelajak elektromobillari uchun Triple10 konsepsiyasini taqdim etdi

·0·Avto
Shell kelajak elektromobillari uchun Triple10 konsepsiyasini taqdim etdi

Energetika sohasidagi jahon giganti Shell kompaniyasi kichik hajmli elektromobillar segmentida inqilob qilishga qaratilgan Triple10 Challenge loyihasini eʼlon qildi. Ushbu konsepsiya samaradorlikni oshirish, quvvatlash vaqtini qisqartirish va atrof-muhitga zararni kamaytirish boʻyicha mutlaqo yangi yondashuvni taklif etadi. Loyihaning asosiy maqsadi — zamonaviy texnologiyalar yordamida elektromobillarni ommaviy bozor uchun yanada jozibador qilishdan iborat. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Triple10 loyihasining nomi uchta asosiy maqsadga ishora qiladi: oddiy 175 kW quvvatli stansiyadan 10 daqiqada quvvat olish, har bir kW/soat energiya evaziga 10 km masofa bosib oʻtish hamda avtomobilning butun hayotiy sikli davomida karbonat angidrid chiqindilarini 10 tonnagacha cheklash. Bu koʻrsatkichlar hozirgi kunda mavjud boʻlgan koʻplab ommaviy elektromobillar imkoniyatlaridan sezilarli darajada yuqoridir.

Suyuqlik ichidagi batareya va termal boshqaruv

Konsepsiyaning eng muhim texnologik yangiligi RML muhandislik firmasi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan maxsus akkumulyator tizimidir. Anʼanaviy elektromobillarda sovutish suyuqligi quvurlar orqali batareya modullari ustidan oʻtsa, Shell tizimida silindrsimon elementlar toʻgʻridan-toʻgʻri dielektrik (elektr oʻtkazmaydigan) suyuqlik ichiga joylashtirilgan. Bu usul batareya hujayralarini ancha samarali sovutish imkonini beradi.

Shell mutaxassisi Toby Rockstrohning tushuntirishicha, hozirgi elektromobillarning aksariyati 300 kW quvvatni faqat qisqa vaqt davomida qabul qila oladi. Batareya qizib ketishi bilan tizim quvvatni pasaytirishga majbur boʻladi. Triple10 tizimida esa termal cheklovlar olib tashlangan, bu esa batareyaga butun quvvatlanish jarayoni davomida maksimal tezlikni saqlab qolish imkonini beradi.

Maʼlum qilinishicha, 32 kW/soat sigʻimli batareya 175 kW quvvatni toʻliq qabul qila oladi. Natijada avtomobil quvvatini 10 foizdan 80 foizgacha toʻldirish uchun bor-yoʻgʻi 10 daqiqa kifoya qiladi. Bu koʻrsatkich ichki yonuv dvigatelli avtomobillarga yonilgʻi quyish vaqtiga yaqinlashib qolganini anglatadi.

Samaradorlik va yengillik uygʻunligi

Yaxshi sovutish tizimi nafaqat tez quvvatlanishni, balki regenerativ tormozlanish (tormoz paytida energiya qaytarish) samaradorligini ham oshiradi. Shell taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, samaradorlikning ortishi kichikroq va yengilroq batareyalardan foydalanishga yoʻl ochadi. Bu esa oʻz navbatida avtomobilning umumiy vaznini va uning narxini pasaytiradi.

Bugungi kunda Oʻzbekiston bozorida BYD va boshqa Xitoy brendlarining elektromobillari ommalashib borayotgan bir paytda, Shell kabi kompaniyalarning bunday texnologik yechimlari kelajakda ixcham va arzon shahar avtomobillari segmentini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin. Kichik batareya bilan uzoq masofa bosib oʻtish imkoniyati infratuzilmadagi yuklamani ham kamaytiradi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Triple10 Challenge loyihasi elektromobillarni shunchaki transport vositasi emas, balki resurslardan oqilona foydalanuvchi yuqori texnologik mahsulotga aylantirishni koʻzda tutadi. ixbt.com xabariga koʻra, ushbu texnologiyalar tez orada seriyali ishlab chiqarishga joriy etilishi kutilmoqda.

ShellElektromobilTexnologiyaBatareyaTriple10
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Porsche Buyuk Britaniyadagi 75 yillik yubileyini Sunstede festivali bilan nishonlamoqdaPorsche Buyuk Britaniyadagi 75 yillik yubileyini Sunstede festivali bilan nishonlamoqdaBugun, 00:26Toyota RAV4 AQSH bozorida misli koʻrilmagan talabga sabab boʻlmoqdaToyota RAV4 AQSH bozorida misli koʻrilmagan talabga sabab boʻlmoqdaKecha, 22:30Skoda oʻzining eng qimmat va hashamatli Peaq elektromobilini taqdim etdiSkoda oʻzining eng qimmat va hashamatli Peaq elektromobilini taqdim etdiKecha, 22:22AvtoVAZ avtomobillardagi yashirin nuqsonlarni rentgen orqali aniqlashni boshladiAvtoVAZ avtomobillardagi yashirin nuqsonlarni rentgen orqali aniqlashni boshladiKecha, 19:24Xitoyda Tesla ishtirokida navbatdagi YTH: Haydovchi va kompaniya oʻrtasida nizo kelib chiqdiXitoyda Tesla ishtirokida navbatdagi YTH: Haydovchi va kompaniya oʻrtasida nizo kelib chiqdiKecha, 18:51Jaguar brendi yangi davrni boshlamoqda: Type 01 elektromobili oktyabrda taqdim etiladiJaguar brendi yangi davrni boshlamoqda: Type 01 elektromobili oktyabrda taqdim etiladiKecha, 14:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi