AQSHda ko‘cha poygasi uyushtirayotgan o‘zbekistonliklar qo‘lga olindi

·113·Dunyo
AQSHda ko‘cha poygasi uyushtirayotgan o‘zbekistonliklar qo‘lga olindi
Audio versiyasi

AQSHning Ohayo shtatida noqonuniy ko‘cha poygalariga qarshi o‘tkazilgan reyd davomida bir guruh o‘zbekistonliklar huquq-tartibot idoralari tomonidan hibsga olindi. Hodisa Sinsinnati shahridagi mashhur “Peykor” stadioni atrofida sodir bo‘lgan.

Mahalliy WCPO nashri tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, stadion xavfsizlik xizmati yarim tunda hududda avtomobillar ishtirokida xavfli manyovrlar va noqonuniy poygalar o‘tkazilayotgani haqida politsiyaga xabar bergan.

Voqea joyiga yetib kelgan huquqni muhofaza qiluvchi organlar olti nafar shaxsni qo‘lga olgan. Sud materiallarida ularning barchasi O‘zbekiston fuqarolari ekani qayd etilgan.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, 28 yoshli Temur Nurmatov noqonuniy drag-poyga tashkil qilish va xususiy mulk hududiga ruxsatsiz kirishda ayblanmoqda. Aytilishicha, u Ford Mustang avtomobilida xavfli harakatlar qilib, g‘ildiraklarni aylantirish orqali asfaltda maxsus izlar qoldirgan.

Politsiyaning dronlar bo‘linmasi uni qariyb yarim soat davomida kuzatgani ma’lum qilindi.

Shuningdek, 19 yoshli Madina Esenova, 23 yoshli Bekdillo Hamidullayev, 21 yoshli Dilmurod Nurmatov, 28 yoshli Ahmadjon Valiyev va 23 yoshli Mumtozaxon Zaburova ham stadion hududiga noqonuniy kirganlikda gumon qilinmoqda.

Tezkor tadbirlar davomida beshta avtomobil jarima maydonchasiga joylashtirilgan. Huquq-tartibot xodimlari stadion darvozasi atrofida xavfli aylana harakatlar natijasida qolgan ko‘plab izlarni ham aniqlagan.

Mazkur voqea shahar rahbariyatining ham e’tiborini tortdi. Hodisadan bir necha soat o‘tib, Sinsinnati shahar kengashining Jamoat xavfsizligi qo‘mitasi noqonuniy ko‘cha poygalariga qarshi yangi qat’iy choralarni nazarda tutuvchi qaror loyihasini ma’qulladi.

Taklifga ko‘ra, bunday poygalarda ishtirok etgan shaxslar birinchi marta qoidabuzarlik sodir etsa 1 250 dollar, takroriy holatlarda esa 2 500 dollargacha jarimaga tortilishi mumkin. Bundan tashqari, qoidabuzarlikka aloqador avtomobillarni olti oygacha musodara qilish ham rejalashtirilmoqda.

O'zbekistonOgayoCincinnatiPaycor StadiumFord MustangTemur Nurmatov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

32 yoshli turkiyalik bir kechada milliarder bo‘lib ketdiBugun, 11:4631 davlatdan yig‘ilgan 858 ta stakan: noyob Ginnes rekordiBugun, 11:02SpaceX'ning katta rejasi Maskni dunyodagi birinchi trillioner qilishi mumkinBugun, 09:41BMT ogohlantirdi: El-Nino Markaziy Osiyoga yomg‘ir olib keladiBugun, 09:36Bagama orollarida haqiqiy qaroqchilar kemalari topildiBugun, 09:35Hindistonlik erkak qog‘oz stakanlar kolleksiyasi bilan Ginnes rekordini o‘rnatdiBugun, 09:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ginnes kitobi yangilandi! Bir vaqtning o'zida to'qqizta bola dunyoga keldi
Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi