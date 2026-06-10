Afg‘oniston Pokistonni uchta viloyatga zarba berishda aybladi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Afg‘onistondagi “Tolibon” muvaqqat hukumati Pokiston armiyasi mamlakatning uchta viloyatiga zarba berganini ma’lum qildi.
Matbuot kotibi Zabihullo Mujohidning aytishicha, 10 iyunga o‘tar kechasi Kunar, Xost va Paktika viloyatlaridagi aholi uylari nishonga olingan.
Uning ma’lum qilishicha, hujumlar oqibatida 13 kishi halok bo‘lgan. Ulardan 11 nafari bolalar, yana biri ayol va biri keksa erkak ekani aytilmoqda.
Shuningdek, 14 nafar ayol va bola turli tan jarohatlari olgan. “Tolibon” bu holatni “insoniy jinoyat va tajovuzkorlik” deb baholab, keskin qoraladi.
…