Mexikoda JCH-2026 ochilishi oldidan ommaviy norozilik namoyishlari boshlandi
Butun sayyoramiz katta hayajon va intiqlik bilan kutayotgan, tarixda ilk bor uchta yirik davlat mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining rasmiy startiga atigi bir kun qolganida, musobaqa mezbonlaridan biri bo‘lgan Meksika davlati poytaxtida kutilmagan va xavotirli voqealar yuz bermoqda. Mundialning eng qaynoq nuqtalaridan biri bo‘lishi kutilayotgan Mexiko shahrida yirik ommaviy namoyishlar va tartibsizliklar to‘lqini boshlandi.
Xorijning eng yetakchi va nufuzli ommaviy axborot vositalari tarqatgan shov-shuvli xabarlarga qaraganda, poytaxt Mexikoda mahalliy o‘qituvchilar kasaba uyushmasi faollari va rahbarlari tomonidan keng qamrovli mitinglar hamda ish tashlash aksiyalari tashkillashtirilgan. Ko‘chalarga chiqqan minglab namoyishchilar hukumatdan o‘zlarining haq-huquqlarini himoya qilishni, xususan, kundalik yashash sharoitlarini yaxshilash va oylik ish haqlarini sezilarli darajada oshirishni qat’iy talab qilishmoqda. Tabiiyki, ushbu ijtimoiy norozilik to‘lqini mundialning boshlanish arafasiga to‘g‘ri kelgani vaziyatni yanada chigallashtirmoqda.
Eng tashvishli jihati shundaki, ushbu ommaviy norozilik aksiyalari natijasida ertaga uzoq kutilgan Jahon chempionatining rasmiy ochilish marosimi hamda turnirning ilk bahsi bo‘lib o‘tadigan dunyoga mashhur, muhtasham «Atsteka» stadioniga olib boruvchi barcha markaziy avtomobil yo‘llari va trassalar namoyishchilar tomonidan vaqtinchalik to‘sib qo‘yilgan. Bu esa shaharda katta tirbandliklarni yuzaga keltirib, musobaqa tashkilotchilari va mehmonlar uchun noqulayliklar tug‘dirmoqda.
Hozirgi soatlarga kelib, ushbu yuzaga kelgan notinch vaziyat ertangi dunyo e’tiboridagi Jahon chempionatining ochilish tantanalariga yoki guruh bosqichining dastlabki o‘yinlari taqvimiga qandaydir salbiy ta’sir ko‘rsatishi yoki uchrashuvlarning qoldirilishiga sabab bo‘lishi haqida tashkiliy qo‘mita yoki FIFA tomonidan hech qanday rasmiy bayonot berilgani yo‘q. Poytaxt huquq-tartibot organlari vaziyatni nazoratga olish va yo‘llarni ochish ustida tezkor choralarni ko‘rishmoqda.
Eslatib o‘tish joizki, insoniyat tarixidagi eng keng qamrovli bo‘lishi kutilayotgan 2026 yilgi Jahon chempionati ertaga, ya’ni 11 iyun sanasida AQSH, Meksika va Kanada yashil maydonlarida rasman start oladi. Ma’lumot uchun qayd etish lozimki, namoyishlar markazida qolgan afsonaviy «Atsteka» stadioni futbol olami tarixida mutlaqo noyob arena hisoblanadi. Boisi, ushbu muhtasham stadion o‘z tarixida uchinchi marotaba Jahon chempionati bahslari va finallarini qabul qilayotgan sayyoramizdagi yagona va betakror sport maskanidir. Umid qilamizki, mahalliy muammolar ushbu buyuk futbol bayramiga soya sololmaydi.
Jahon chempionatining Mexikodagi ochilish marosimi tafsilotlari, «Atsteka» stadioni atrofidagi so‘nggi vaziyat va mundialning eng qaynoq, eksklyuziv va shov-shuvli yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…