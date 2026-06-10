Mexikoda JCH-2026 ochilishi oldidan ommaviy norozilik namoyishlari boshlandi

·0·Dunyo
Mexikoda JCH-2026 ochilishi oldidan ommaviy norozilik namoyishlari boshlandi

Butun sayyoramiz katta hayajon va intiqlik bilan kutayotgan, tarixda ilk bor uchta yirik davlat mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining rasmiy startiga atigi bir kun qolganida, musobaqa mezbonlaridan biri bo‘lgan Meksika davlati poytaxtida kutilmagan va xavotirli voqealar yuz bermoqda. Mundialning eng qaynoq nuqtalaridan biri bo‘lishi kutilayotgan Mexiko shahrida yirik ommaviy namoyishlar va tartibsizliklar to‘lqini boshlandi.

Xorijning eng yetakchi va nufuzli ommaviy axborot vositalari tarqatgan shov-shuvli xabarlarga qaraganda, poytaxt Mexikoda mahalliy o‘qituvchilar kasaba uyushmasi faollari va rahbarlari tomonidan keng qamrovli mitinglar hamda ish tashlash aksiyalari tashkillashtirilgan. Ko‘chalarga chiqqan minglab namoyishchilar hukumatdan o‘zlarining haq-huquqlarini himoya qilishni, xususan, kundalik yashash sharoitlarini yaxshilash va oylik ish haqlarini sezilarli darajada oshirishni qat’iy talab qilishmoqda. Tabiiyki, ushbu ijtimoiy norozilik to‘lqini mundialning boshlanish arafasiga to‘g‘ri kelgani vaziyatni yanada chigallashtirmoqda.

Eng tashvishli jihati shundaki, ushbu ommaviy norozilik aksiyalari natijasida ertaga uzoq kutilgan Jahon chempionatining rasmiy ochilish marosimi hamda turnirning ilk bahsi bo‘lib o‘tadigan dunyoga mashhur, muhtasham «Atsteka» stadioniga olib boruvchi barcha markaziy avtomobil yo‘llari va trassalar namoyishchilar tomonidan vaqtinchalik to‘sib qo‘yilgan. Bu esa shaharda katta tirbandliklarni yuzaga keltirib, musobaqa tashkilotchilari va mehmonlar uchun noqulayliklar tug‘dirmoqda.

Hozirgi soatlarga kelib, ushbu yuzaga kelgan notinch vaziyat ertangi dunyo e’tiboridagi Jahon chempionatining ochilish tantanalariga yoki guruh bosqichining dastlabki o‘yinlari taqvimiga qandaydir salbiy ta’sir ko‘rsatishi yoki uchrashuvlarning qoldirilishiga sabab bo‘lishi haqida tashkiliy qo‘mita yoki FIFA tomonidan hech qanday rasmiy bayonot berilgani yo‘q. Poytaxt huquq-tartibot organlari vaziyatni nazoratga olish va yo‘llarni ochish ustida tezkor choralarni ko‘rishmoqda.

Eslatib o‘tish joizki, insoniyat tarixidagi eng keng qamrovli bo‘lishi kutilayotgan 2026 yilgi Jahon chempionati ertaga, ya’ni 11 iyun sanasida AQSH, Meksika va Kanada yashil maydonlarida rasman start oladi. Ma’lumot uchun qayd etish lozimki, namoyishlar markazida qolgan afsonaviy «Atsteka» stadioni futbol olami tarixida mutlaqo noyob arena hisoblanadi. Boisi, ushbu muhtasham stadion o‘z tarixida uchinchi marotaba Jahon chempionati bahslari va finallarini qabul qilayotgan sayyoramizdagi yagona va betakror sport maskanidir. Umid qilamizki, mahalliy muammolar ushbu buyuk futbol bayramiga soya sololmaydi.

Jahon chempionatining Mexikodagi ochilish marosimi tafsilotlari, «Atsteka» stadioni atrofidagi so‘nggi vaziyat va mundialning eng qaynoq, eksklyuziv va shov-shuvli yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tehron Vashingtonga mintaqani tark etish haqida ogohlantirish berdiTehron Vashingtonga mintaqani tark etish haqida ogohlantirish berdiBugun, 09:45Janubiy Afrikadagi otishmada 12 kishi halok bo‘ldiJanubiy Afrikadagi otishmada 12 kishi halok bo‘ldiBugun, 09:37Afg‘oniston Pokistonni uchta viloyatga zarba berishda aybladiAfg‘oniston Pokistonni uchta viloyatga zarba berishda aybladiBugun, 09:29Eron Minab maktabi xotirasiga yangi banknota chiqaradiEron Minab maktabi xotirasiga yangi banknota chiqaradiBugun, 09:2517 yil parvoz qilgan uchuvchining litsenziyasi soxta chiqdi17 yil parvoz qilgan uchuvchining litsenziyasi soxta chiqdiBugun, 07:00NASAning yangi Oy missiyasida kimlar ishtirok etadi?NASAning yangi Oy missiyasida kimlar ishtirok etadi?Bugun, 06:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi