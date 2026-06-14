Eron AQSH tinchlik kelishuvi: urush tugashi yaqinlashyaptimi

·0·Dunyo
Eron AQSH tinchlik kelishuvi: urush tugashi yaqinlashyaptimi

Eron va AQSH o‘rtasida tayyorlanayotgan kelishuv memorandumi loyihasi ommaga ma’lum qilindi. Hujjat Eronning “Mehr” axborot agentligi ma’lumotiga ko‘ra, jami 14 banddan iborat.

Mazkur loyiha urush holatini zudlik bilan tugatish, tomonlar o‘rtasidagi keskinlikni yumshatish hamda keng qamrovli siyosiy kelishuvga erishishni ko‘zda tutadi.

Kelishuv loyihasidagi asosiy bandlar:

  • Barcha frontlarda, jumladan Livanda ham harbiy harakatlar zudlik bilan va to‘liq to‘xtatiladi;

  • AQSH Eron suverenitetini hurmat qiladi va ichki ishlariga aralashmaslik majburiyatini oladi;

  • 30 kun ichida dengiz qamali to‘liq bekor qilinadi;

  • AQSH harbiy kuchlari Eron bilan chegaradosh hududlardan olib chiqiladi;

  • Hormuz bo‘g‘ozi 30 kun ichida Eron shartlari asosida qayta ochiladi;

  • Eron neft hamda neft-kimyo mahsulotlariga qo‘yilgan sanksiyalar bekor qilinadi;

  • AQSH va uning ittifoqchilari Eronni tiklash uchun kamida 300 milliard dollarlik dastur taqdim etadi;

  • Eron esa Yadro qurolini tarqatmaslik shartnomasi doirasida yadroviy qurol ishlab chiqmaslik majburiyatini yana bir bor tasdiqlaydi;

  • Muzokaralar boshlanganidan so‘ng AQSH muzlatib qo‘yilgan aktivlardan 12 milliard dollarni qaytaradi;

  • Muzokaralar davomida yangi sanksiyalar joriy etilmaydi;

  • Yakuniy kelishuv BMT Xavfsizlik Kengashi rezolyutsiyasi orqali tasdiqlanadi;

Tomonlar 60 kun ichida yadroviy masala bo‘yicha yakuniy kelishuvga erishish uchun muzokaralarni davom ettiradi. Shuningdek, 11-iyun kuni AQSH prezidenti Donald Tramp Vashington va Tehron urushni tugatish bo‘yicha kelishuvga erishilgani va endi faqat rasmiy imzolash jarayoni qolganini ma’lum qilgan.

“Tez orada imzolaymiz, hujjatlar yakuniy tayyorgarlik bosqichida”, — degan u.

Oq uy rahbari, shuningdek, kelishuv shu hafta oxirida imzolanishi mumkinligini ham bildirgan.

Keyinchalik Eron TIV vakili Ismoil Baqoiy AQSH bilan tinchlik bitimi matni ustida ish deyarli yakunlanganini, asosiy bandlar bo‘yicha kelishuvga yaqinlashilganini ta’kidlagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eron AQSH musodarasidan qo‘rqib yadroviy obyektlarini yanada mustahkamladiEron AQSH musodarasidan qo‘rqib yadroviy obyektlarini yanada mustahkamladiKecha, 17:20Sun’iy intellekt yordamida chiqindilarni o‘chirgan amaldor ishdan bo‘shatildiSun’iy intellekt yordamida chiqindilarni o‘chirgan amaldor ishdan bo‘shatildiKecha, 17:11Hind okeanida qadimiy kitlar qabristoni aniqlandi: olimlar hayratdaHind okeanida qadimiy kitlar qabristoni aniqlandi: olimlar hayratdaKecha, 15:57Xomanaiy dafn marosimi sanalari e’lon qilindiXomanaiy dafn marosimi sanalari e’lon qilindiKecha, 14:45So‘nayotgan yulduzning so‘nggi lahzalari ilk bor aniq tasvirlandiSo‘nayotgan yulduzning so‘nggi lahzalari ilk bor aniq tasvirlandiKecha, 14:34Moskvada yoqilg‘i cheklovi joriy etildi — sabab nimada?Moskvada yoqilg‘i cheklovi joriy etildi — sabab nimada?Kecha, 14:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi