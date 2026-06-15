5 yildan beri o‘tirmagan erkak: noodatiy qasam hayrat uyg‘otdi
Hindistonda Daulat Giri Ji Maharaj ismli erkak g‘ayrioddiy ruhiy amaliyot bilan e’tiborni tortmoqda. U Shiva ma’budiga bag‘ishlangan “kxada tapasya” an’anasiga amal qilib, besh yildan buyon bir lahza ham o‘tirmasdan tik turgan holda hayot kechirmoqda.
Bu haqda Taaza TV ma’lum qildi.
Qasamga ko‘ra, u jami 12 yil davomida shu holatda qolishi kerak. Ushbu diniy amaliyot tarafdorlari bunday sabr-toqat insonni ruhiy poklanishga olib boradi, deb hisoblaydi.
Ma’lum qilinishicha, Maharaj nafaqat o‘tirmaydi, balki uxlashni ham tik turgan holatda amalga oshiradi. Bunda u yiqilib ketmaslik uchun maxsus tayanch moslamadan foydalanadi.
Biroq uzoq muddat tik turish uning sog‘lig‘iga jiddiy ta’sir ko‘rsatgan. Erkakning oyoqlari shishib, rang o‘zgargani, qon aylanishi yomonlashgani qayd etilgan. Shunga qaramay, u o‘z qasamidan voz kechmagan.
Hozirda uning ahvoli mahalliy ibodatxona ko‘ngillilari tomonidan nazorat qilinmoqda. Ular muntazam parvarish ko‘rsatib, erkakka yordam bermoqda. Ushbu amaliyotni yakunlash uchun u yana yetti yil tik turishi kerak bo‘ladi.
…