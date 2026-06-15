5 yildan beri o‘tirmagan erkak: noodatiy qasam hayrat uyg‘otdi

·0·Dunyo
5 yildan beri o‘tirmagan erkak: noodatiy qasam hayrat uyg‘otdi

Hindistonda Daulat Giri Ji Maharaj ismli erkak g‘ayrioddiy ruhiy amaliyot bilan e’tiborni tortmoqda. U Shiva ma’budiga bag‘ishlangan “kxada tapasya” an’anasiga amal qilib, besh yildan buyon bir lahza ham o‘tirmasdan tik turgan holda hayot kechirmoqda.

Bu haqda Taaza TV ma’lum qildi.

Qasamga ko‘ra, u jami 12 yil davomida shu holatda qolishi kerak. Ushbu diniy amaliyot tarafdorlari bunday sabr-toqat insonni ruhiy poklanishga olib boradi, deb hisoblaydi.

Ma’lum qilinishicha, Maharaj nafaqat o‘tirmaydi, balki uxlashni ham tik turgan holatda amalga oshiradi. Bunda u yiqilib ketmaslik uchun maxsus tayanch moslamadan foydalanadi.

Biroq uzoq muddat tik turish uning sog‘lig‘iga jiddiy ta’sir ko‘rsatgan. Erkakning oyoqlari shishib, rang o‘zgargani, qon aylanishi yomonlashgani qayd etilgan. Shunga qaramay, u o‘z qasamidan voz kechmagan.

Hozirda uning ahvoli mahalliy ibodatxona ko‘ngillilari tomonidan nazorat qilinmoqda. Ular muntazam parvarish ko‘rsatib, erkakka yordam bermoqda. Ushbu amaliyotni yakunlash uchun u yana yetti yil tik turishi kerak bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zelenskiy Ukrainaning Yevropa xavfsizligidagi o‘rni haqida bayonot berdiZelenskiy Ukrainaning Yevropa xavfsizligidagi o‘rni haqida bayonot berdiBugun, 11:58Norvegiyada qirollik oilasi a’zosi zo‘rlashda ayblanib 40 ta ayblov bilan qamaldiNorvegiyada qirollik oilasi a’zosi zo‘rlashda ayblanib 40 ta ayblov bilan qamaldiBugun, 11:46Tramp tadbirda uxlab qoldimi? Kadrlar bahslarga sabab bo‘ldi (video)Tramp tadbirda uxlab qoldimi? Kadrlar bahslarga sabab bo‘ldi (video)Bugun, 10:47Soxta “lord xotini” Moskvada qimmatbaho buyumlarni o‘mardiSoxta “lord xotini” Moskvada qimmatbaho buyumlarni o‘mardiBugun, 10:39Fir’avnlar ko‘z surmasi ortidagi haqiqat nima: 4000 yillik sirlar ochildiFir’avnlar ko‘z surmasi ortidagi haqiqat nima: 4000 yillik sirlar ochildiBugun, 08:54Parashyutda uchgan eshak: video tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo‘ldiParashyutda uchgan eshak: video tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo‘ldiBugun, 08:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi