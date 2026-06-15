Britaniya 16 yoshgacha bo‘lgan bolalarga ijtimoiy tarmoqlarni cheklaydi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Buyuk Britaniya hukumati 16 yoshga to‘lmagan bolalarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishini cheklashga qaror qildi.
Yangi tartib 2027 yil bahoridan kuchga kirishi kutilmoqda. Cheklovlar Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Facebook va X kabi platformalarga tatbiq etiladi.
WhatsApp va Signal kabi messenjerlar esa taqiq ro‘yxatiga kiritilmaydi.
Ijtimoiy tarmoqlar bolalar akkaunt ochishining oldini olish uchun yoshni tekshirish mexanizmlarini joriy qilishi kerak bo‘ladi.
Shuningdek, onlayn o‘yinlar va ayrim internet xizmatlarida bolalar xavfsizligi uchun qo‘shimcha cheklovlar o‘rnatiladi.
…