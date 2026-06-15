Rafa Mir zo‘rlash jinoyati sabab 8,5 yilga ozodlikdan mahrum etildi...
Yevropa futboli olamida navbatdagi dahshatli va shov-shuvli sud jarayoni o‘z yakuniga yetdi. Ispaniyaning taniqli “Elche” klubi hujumchisi Rafa Mir og‘ir jinoyat sodir etganlikda aybdor deb topilib, uzoq muddatli qamoq jazosiga mahkum qilindi. Bu haqda Pireney yarim orolining eng nufuzli va ishonchli sport nashrlaridan biri — “Marca” gazetasi xabar tarqatdi. Tarqatilgan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, mahoratli forvard sud tomonidan jinsiy zo‘ravonlik va o‘zganing sog‘lig‘iga jiddiy shikast (tan jarohati) yetkazish kabi jinoiy qismi bo‘yicha butkul aybdor deb topilgan.
Million yevrolik jarima va shikoyat qilish huquqi
Ma’lum qilinishicha, chiqarilgan mazkur qat’iy hukm hali rasman to‘liq kuchga kirgani yo‘q. Amaldagi qonunchilikka asosan, Rafa Mir va uning advokatlari yuqori turuvchi sud organlariga ushbu qaror ustidan apellyatsiya (shikoyat) arizasini kiritish huquqini saqlab qolishgan.
Sud hay’ati futbolchini nafaqat 8 yarim yilga panjara ortiga jo‘natish, balki jabrlanuvchi tomon va davlat foydasiga naqd 64 ming yevro miqdorida yirik pul jarimasini to‘lab berishga ham majbur qilgan.
Quyidagi tahliliy ma’lumotlar jadvali orqali ispaniyalik taniqli futbolchi Rafa Mirning sud ishi va uning boy faoliyati xronologiyasi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Ayblanuvchi futbolchining ismi
Joriy jamoasi va yoshi
Sud tomonidan berilgan jazo
Moliyaviy majburiyat (Jarima)
Dastlabki hibsga olingan sana
Futbolchi to‘p surgan mashhur klublar
Rafa Mir
“Elche”
(28 yoshda)
8 yilu 6 oylik qamoq
(Hukm hali kuchga kirmadi)
64 000 yevro
2024 yil
(Uyidagi bazmdan so‘ng)
• “Valensiya”, “Sevilya”
• “Vulverxempton”, “Nottingem”
Hashamatli uydagi bazm va tergov tafsilotlari
Ispaniyalik hujumchining ishi bo‘yicha olib borilgan murakkab jinoiy tergov jarayonlari bir necha yil davomida cho‘zildi. Tartibot posbonlari Rafa Mirni ilk bor 2024 yilda rasman qo‘lga olishgan edi. Ommaviy axborot vositalarining tergov organlariga tayanib yozishicha, ushbu mudhish zo‘ravonlik holati futbolchining shaxsiy hashamatli hovlisida tashkil etilgan xususiy kecha (bazm) vaqtida sodir bo‘lgan. Unda sportchi va uning yaqin tanishi ikki nafar qizga nisbatan kuch ishlatish hamda jinsiy tajovuz qilishda gumonlanib, ayblov e’lon qilingandi.
Afsuski, bunday xunuk voqealar futbolchining porloq karyerasiga butkul nuqta qo‘yishi mumkin. Eslatib o‘tamiz, 28 yoshli Rafa Mir o‘z faoliyati davomida Yevropaning ko‘plab nomdor jamoalari — “Valensiya”, “Sevilya”, Angliyaning “Vulverxempton” va “Nottingem Forest” kabi grand klublari safida to‘p surib, muxlislar mehrini qozongan edi.
Yevropa va jahon futbolidagi eng qaynoq voqealar, yulduz futbolchilarning maydon tashqarisidagi hayoti, sud jarayonlari hamda sport olamiga oid eng ishonchli eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…