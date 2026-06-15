Rafa Mir zo‘rlash jinoyati sabab 8,5 yilga ozodlikdan mahrum etildi...

·0·Dunyo
Rafa Mir zo‘rlash jinoyati sabab 8,5 yilga ozodlikdan mahrum etildi...

Yevropa futboli olamida navbatdagi dahshatli va shov-shuvli sud jarayoni o‘z yakuniga yetdi. Ispaniyaning taniqli “Elche” klubi hujumchisi Rafa Mir og‘ir jinoyat sodir etganlikda aybdor deb topilib, uzoq muddatli qamoq jazosiga mahkum qilindi. Bu haqda Pireney yarim orolining eng nufuzli va ishonchli sport nashrlaridan biri — “Marca” gazetasi xabar tarqatdi. Tarqatilgan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, mahoratli forvard sud tomonidan jinsiy zo‘ravonlik va o‘zganing sog‘lig‘iga jiddiy shikast (tan jarohati) yetkazish kabi jinoiy qismi bo‘yicha butkul aybdor deb topilgan.

Million yevrolik jarima va shikoyat qilish huquqi

Ma’lum qilinishicha, chiqarilgan mazkur qat’iy hukm hali rasman to‘liq kuchga kirgani yo‘q. Amaldagi qonunchilikka asosan, Rafa Mir va uning advokatlari yuqori turuvchi sud organlariga ushbu qaror ustidan apellyatsiya (shikoyat) arizasini kiritish huquqini saqlab qolishgan.

Sud hay’ati futbolchini nafaqat 8 yarim yilga panjara ortiga jo‘natish, balki jabrlanuvchi tomon va davlat foydasiga naqd 64 ming yevro miqdorida yirik pul jarimasini to‘lab berishga ham majbur qilgan.

Quyidagi tahliliy ma’lumotlar jadvali orqali ispaniyalik taniqli futbolchi Rafa Mirning sud ishi va uning boy faoliyati xronologiyasi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Ayblanuvchi futbolchining ismi

Joriy jamoasi va yoshi

Sud tomonidan berilgan jazo

Moliyaviy majburiyat (Jarima)

Dastlabki hibsga olingan sana

Futbolchi to‘p surgan mashhur klublar

Rafa Mir

“Elche”


(28 yoshda)

8 yilu 6 oylik qamoq


(Hukm hali kuchga kirmadi)

64 000 yevro

2024 yil


(Uyidagi bazmdan so‘ng)

• “Valensiya”, “Sevilya”


• “Vulverxempton”, “Nottingem”

Hashamatli uydagi bazm va tergov tafsilotlari

Ispaniyalik hujumchining ishi bo‘yicha olib borilgan murakkab jinoiy tergov jarayonlari bir necha yil davomida cho‘zildi. Tartibot posbonlari Rafa Mirni ilk bor 2024 yilda rasman qo‘lga olishgan edi. Ommaviy axborot vositalarining tergov organlariga tayanib yozishicha, ushbu mudhish zo‘ravonlik holati futbolchining shaxsiy hashamatli hovlisida tashkil etilgan xususiy kecha (bazm) vaqtida sodir bo‘lgan. Unda sportchi va uning yaqin tanishi ikki nafar qizga nisbatan kuch ishlatish hamda jinsiy tajovuz qilishda gumonlanib, ayblov e’lon qilingandi.

Afsuski, bunday xunuk voqealar futbolchining porloq karyerasiga butkul nuqta qo‘yishi mumkin. Eslatib o‘tamiz, 28 yoshli Rafa Mir o‘z faoliyati davomida Yevropaning ko‘plab nomdor jamoalari — “Valensiya”, “Sevilya”, Angliyaning “Vulverxempton” va “Nottingem Forest” kabi grand klublari safida to‘p surib, muxlislar mehrini qozongan edi.

Yevropa va jahon futbolidagi eng qaynoq voqealar, yulduz futbolchilarning maydon tashqarisidagi hayoti, sud jarayonlari hamda sport olamiga oid eng ishonchli eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistondagi shok holat: erkak 5 yildan beri tik holda yashamoqda (Video)Hindistondagi shok holat: erkak 5 yildan beri tik holda yashamoqda (Video)Bugun, 14:09Politsiya adashib 9 yoshli qizaloqni otib qo‘ydiPolitsiya adashib 9 yoshli qizaloqni otib qo‘ydiBugun, 13:21Britaniya 16 yoshgacha bo‘lgan bolalarga ijtimoiy tarmoqlarni cheklaydiBritaniya 16 yoshgacha bo‘lgan bolalarga ijtimoiy tarmoqlarni cheklaydiBugun, 13:14Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldiAngliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldiBugun, 13:09Lavrov: “Barcha jahon urushlarini Yevropa boshlagan”Lavrov: “Barcha jahon urushlarini Yevropa boshlagan”Bugun, 13:015 yildan beri o‘tirmagan erkak: noodatiy qasam hayrat uyg‘otdi5 yildan beri o‘tirmagan erkak: noodatiy qasam hayrat uyg‘otdiBugun, 12:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi