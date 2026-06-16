Zelenskiy Moskvadagi neft zavodiga berilgan zarbani keskin izohladi (video)
So‘nggi kunlarda qurolli to‘qnashuvlar va harbiy harakatlar o‘zining eng shiddatli hamda qizg‘in pallasiga kirib bormoqda. Kuni kecha Rossiya poytaxti Moskva yaqinida joylashgan yirik strategik obyekt — neftni qayta ishlash zavodiga kutilmagan va kuchli zarba berildi. Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy mazkur rezonansli voqea yuzasidan o‘zining keskin, qat’iy va ochiq fikrlarini bildirib o‘tdi. Davlat rahbarining ta’kidlashicha, ushbu hujum shunchaki odatiy harbiy amaliyot emas, balki qarshi tomonni tinchlikka va urushni yakunlashga majbur qilish yo‘lidagi eng muhim strategik qadamdir.
500 kilometrlik zarba: Iqtisodiy infratuzilmalar nishonda
Ma’lum bo‘lishicha, davlat chegarasi va asosiy front chizig‘idan qariyb 500 kilometr ichkarida, chuqur frontorti hududida joylashgan ushbu yirik sanoat obyekti jiddiy talafot ko‘rgan. Zelenskiy o‘z murojaatida bu holatni izohlar ekan, rasmiy Kiyevning asosiy maqsadi Rossiya rahbariyatini Ukraina xalqiga qarshi olib borayotgan agressiv harakatlarini tezroq to‘xtatishga ko‘ndirish va majbur qilish ekanligini ochiq-oydin aytib o‘tdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, bunday olis masofaga yetib boruvchi va yuqori aniqlikka ega bo‘lgan zamonaviy qurol-yarog‘lar dushmanning iqtisodiy salohiyatini zaiflashtirishda eng asosiy va ta’sirchan vositalardan biri hisoblanadi.
Quyidagi tahliliy jadval orqali mazkur voqeaning harbiy-strategik ahamiyati va tomonlarning munosabati bilan qisqacha tanishib chiqishingiz mumkin:
Hujumga uchragan yirik obyekt
Front chizig‘idan uzoqligi
Zarbadan ko‘zlangan asosiy strategik maqsad
Prezident Zelenskiyning rasmiy bayonoti va pozitsiyasi
Moskvadagi neftni qayta ishlash zavodi
500 kilometr
(Chuqur frontorti hududi)
Iqtisodiy va energetik infratuzilmani zaiflashtirish orqali urushni to‘xtatishga majbur qilish
«Bu urushni cho‘zganlik uchun berilgan adolatli javob va munosib tovondir!»
«Adolatli javob va urushni cho‘zganlik uchun jazo»
Ukraina yetakchisi mazkur muvaffaqiyatli zarbalarni shunchaki qasos emas, balki tarixiy adolatni tiklash va tajovuzkorning harakatlariga berilgan eng munosib reaksiya sifatida baholadi. Uning fikricha, uzoq masofali qurollar urushning borishida tub burilish yasashi mumkin.
Vladimir Zelenskiyning rasmiy murojaatidan:
«Bizdan 500 kilometr uzoqlikda joylashgan neftni qayta ishlash zavodiga jiddiy shikast yetkazildi. Biz Rossiyani xalqimizga qarshi olib borayotgan bu qonli urushni to‘xtatishga majbur qilishimiz shart. Ukraina qurolli kuchlari ixtiyoridagi uzoq masofaga harakatlanuvchi qurollar esa bunday majburlashning eng muhim va ajralmas tarkibiy qismlaridan biridir. Bu – Rossiya tomonidan bizning hududlarimizga berilayotgan ayovsiz zarbalarga nisbatan mutlaqo adolatli javob hamda allaqachon yakunlanishi kerak bo‘lgan urushni asossiz ravishda cho‘zayotganlik uchun berilgan qonuniy jazodir».
Jahon siyosatidagi eng so‘nggi va qaynoq voqealar, front chizig‘idagi holatlar tafsiloti va xalqaro maydondagi eng tezkor, ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…