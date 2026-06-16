Zelenskiy Moskvadagi neft zavodiga berilgan zarbani keskin izohladi (video)

·1·Dunyo
Zelenskiy Moskvadagi neft zavodiga berilgan zarbani keskin izohladi (video)

So‘nggi kunlarda qurolli to‘qnashuvlar va harbiy harakatlar o‘zining eng shiddatli hamda qizg‘in pallasiga kirib bormoqda. Kuni kecha Rossiya poytaxti Moskva yaqinida joylashgan yirik strategik obyekt — neftni qayta ishlash zavodiga kutilmagan va kuchli zarba berildi. Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy mazkur rezonansli voqea yuzasidan o‘zining keskin, qat’iy va ochiq fikrlarini bildirib o‘tdi. Davlat rahbarining ta’kidlashicha, ushbu hujum shunchaki odatiy harbiy amaliyot emas, balki qarshi tomonni tinchlikka va urushni yakunlashga majbur qilish yo‘lidagi eng muhim strategik qadamdir.

500 kilometrlik zarba: Iqtisodiy infratuzilmalar nishonda

Ma’lum bo‘lishicha, davlat chegarasi va asosiy front chizig‘idan qariyb 500 kilometr ichkarida, chuqur frontorti hududida joylashgan ushbu yirik sanoat obyekti jiddiy talafot ko‘rgan. Zelenskiy o‘z murojaatida bu holatni izohlar ekan, rasmiy Kiyevning asosiy maqsadi Rossiya rahbariyatini Ukraina xalqiga qarshi olib borayotgan agressiv harakatlarini tezroq to‘xtatishga ko‘ndirish va majbur qilish ekanligini ochiq-oydin aytib o‘tdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, bunday olis masofaga yetib boruvchi va yuqori aniqlikka ega bo‘lgan zamonaviy qurol-yarog‘lar dushmanning iqtisodiy salohiyatini zaiflashtirishda eng asosiy va ta’sirchan vositalardan biri hisoblanadi.

Quyidagi tahliliy jadval orqali mazkur voqeaning harbiy-strategik ahamiyati va tomonlarning munosabati bilan qisqacha tanishib chiqishingiz mumkin:

Hujumga uchragan yirik obyekt

Front chizig‘idan uzoqligi

Zarbadan ko‘zlangan asosiy strategik maqsad

Prezident Zelenskiyning rasmiy bayonoti va pozitsiyasi

Moskvadagi neftni qayta ishlash zavodi

500 kilometr


(Chuqur frontorti hududi)

Iqtisodiy va energetik infratuzilmani zaiflashtirish orqali urushni to‘xtatishga majbur qilish

«Bu urushni cho‘zganlik uchun berilgan adolatli javob va munosib tovondir!»

«Adolatli javob va urushni cho‘zganlik uchun jazo»

Ukraina yetakchisi mazkur muvaffaqiyatli zarbalarni shunchaki qasos emas, balki tarixiy adolatni tiklash va tajovuzkorning harakatlariga berilgan eng munosib reaksiya sifatida baholadi. Uning fikricha, uzoq masofali qurollar urushning borishida tub burilish yasashi mumkin.

Vladimir Zelenskiyning rasmiy murojaatidan:

«Bizdan 500 kilometr uzoqlikda joylashgan neftni qayta ishlash zavodiga jiddiy shikast yetkazildi. Biz Rossiyani xalqimizga qarshi olib borayotgan bu qonli urushni to‘xtatishga majbur qilishimiz shart. Ukraina qurolli kuchlari ixtiyoridagi uzoq masofaga harakatlanuvchi qurollar esa bunday majburlashning eng muhim va ajralmas tarkibiy qismlaridan biridir. Bu – Rossiya tomonidan bizning hududlarimizga berilayotgan ayovsiz zarbalarga nisbatan mutlaqo adolatli javob hamda allaqachon yakunlanishi kerak bo‘lgan urushni asossiz ravishda cho‘zayotganlik uchun berilgan qonuniy jazodir».

Jahon siyosatidagi eng so‘nggi va qaynoq voqealar, front chizig‘idagi holatlar tafsiloti va xalqaro maydondagi eng tezkor, ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Binance Yevropa Ittifoqida faoliyat yuritish ruxsatnomasidan mahrum bo‘lishi mumkinBinance Yevropa Ittifoqida faoliyat yuritish ruxsatnomasidan mahrum bo‘lishi mumkinBugun, 14:362000 yillik kashfiyot olimlarni hayratda qoldirdi2000 yillik kashfiyot olimlarni hayratda qoldirdiBugun, 14:19“Qidirilgan bola shu mashinaning o‘zida ekan” — Turkiyada kutilmagan holat yuz berdi“Qidirilgan bola shu mashinaning o‘zida ekan” — Turkiyada kutilmagan holat yuz berdiBugun, 12:31Dunyoning eng boy insonlari bir kunda rekord darajada boyidiDunyoning eng boy insonlari bir kunda rekord darajada boyidiBugun, 12:20Putin va Lukashenko karikaturalari muallifi bo‘lgan rossiyalik mashhur rassom otib o‘ldirildiPutin va Lukashenko karikaturalari muallifi bo‘lgan rossiyalik mashhur rassom otib o‘ldirildiBugun, 12:10Poygani tomosha qilmoqchi bo‘lgan kampir velopoygachilarni yiqitdiPoygani tomosha qilmoqchi bo‘lgan kampir velopoygachilarni yiqitdiBugun, 08:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi