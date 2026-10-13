Britaniya hukumati chat-botlar bilan muomala qilish bo‘yicha cheklov joriy etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Buyuk Britaniyada davlat xizmatchilariga sun'iy intellekt chat-botlari bilan muloqotda "iltimos" va "rahmat" kabi so'zlarni ishlatish taqiqlandi.
- Bu cheklov ortiqcha tokenlar va server yuklamasi orqali elektr va suv sarfini kamaytirish, hamda davlat budjetini tejash maqsadida joriy etildi.
- Amaldorlar endi sun'iy intellektga murojaat qilishdan oldin vazifani o'zlari bajara oladimi yoki yo'qligini aniqlashi shart.
Buyuk Britaniyada davlat xizmatchilarining sun’iy intellekt chat-botlari bilan ishlash tartibiga kutilmagan qat’iy cheklov kiritildi. Hukumat tomonidan qabul qilingan yangi ko‘rsatmaga ko‘ra, amaldorlarga neyrotarmoqlar bilan suhbatda xushmuomalalik qilish, jumladan, «iltimos» va «rahmat» kabi so‘zlarni ishlatish rasman taqiqlandi.
Dastlab kulgili tuyilishi mumkin bo‘lgan ushbu qaror ortida ulkan moliyaviy xarajatlar va global ekologik muammolar yotibdi.
Bir og‘iz «rahmat» nega pul turadi va tabiatga zarar yetkazadi?
Sun’iy intellekt tizimlari inson ongiga emas, balki ulkan hisoblash algoritmlariga asoslangan:
Ortiqcha tokenlar va server yuklamasi: Yirik til modellari (LLM) uchun har bir qo‘shimcha so‘z murakkab dasturiy kod singari qayta ishlanadigan token hisoblanadi. So‘rovlarga kiritilgan ortiqcha xushmuomalalik iboralari qo‘shimcha hisoblash quvvatini talab qiladi;
Elektr va suv isrofi: Har bir behuda so‘rov ma’lumotlar markazlaridagi (data-markazlar) grafik protsessorlar va videokartalarning ko‘proq elektr energiyasi sarflashiga olib keladi. Shu bilan birga, qizib ketgan serverlarni sovutish uchun minglab litr toza suv sarflanadi;
Davlat budjeti tejalishi: Millionlab promptlardagi ortiqcha so‘zlar olib tashlansa, raqamli infratuzilmaga ketadigan real davlat mablag‘lari sezilarli darajada iqtisod qilinadi.
Davlat xizmatchilariga qo‘yilgan yangi majburiy talablar
Hukumat farmoyishi bilan britaniyalik amaldorlar uchun sun’iy intellektdan foydalanish bo‘yicha qat’iy standartlar tasdiqlandi:
Qisqa va aniq promptlar: So‘rovlar maksimal darajada lo‘nda, sodda va ortiqcha kirish-chiqish so‘zlarisiz shakllantirilishi shart;
«O‘zim qila olamanmi?» testi: Davlat xizmatchilari chat-botni ochishdan oldin o‘ziga: «Ushbu vazifani bajarish uchun sun’iy intellekt haqiqatan ham kerakmi yoki buni o‘zim uddalay olamanmi?» degan savolni berishi majburiy etib belgilandi.
Buyuk Britaniyaning ushbu tajribasi zamonaviy dunyoda sun’iy intellektdan maqsadli va tejamkor foydalanish ekologik kun tartibining muhim shartiga aylanib borayotganini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…