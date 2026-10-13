Britaniya hukumati chat-botlar bilan muomala qilish bo‘yicha cheklov joriy etdi

·40·Dunyo
Britaniya hukumati chat-botlar bilan muomala qilish bo‘yicha cheklov joriy etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Buyuk Britaniyada davlat xizmatchilariga sun'iy intellekt chat-botlari bilan muloqotda "iltimos" va "rahmat" kabi so'zlarni ishlatish taqiqlandi.
  • Bu cheklov ortiqcha tokenlar va server yuklamasi orqali elektr va suv sarfini kamaytirish, hamda davlat budjetini tejash maqsadida joriy etildi.
  • Amaldorlar endi sun'iy intellektga murojaat qilishdan oldin vazifani o'zlari bajara oladimi yoki yo'qligini aniqlashi shart.

Buyuk Britaniyada davlat xizmatchilarining sun’iy intellekt chat-botlari bilan ishlash tartibiga kutilmagan qat’iy cheklov kiritildi. Hukumat tomonidan qabul qilingan yangi ko‘rsatmaga ko‘ra, amaldorlarga neyrotarmoqlar bilan suhbatda xushmuomalalik qilish, jumladan, «iltimos» va «rahmat» kabi so‘zlarni ishlatish rasman taqiqlandi.

Dastlab kulgili tuyilishi mumkin bo‘lgan ushbu qaror ortida ulkan moliyaviy xarajatlar va global ekologik muammolar yotibdi.

Bir og‘iz «rahmat» nega pul turadi va tabiatga zarar yetkazadi?

Sun’iy intellekt tizimlari inson ongiga emas, balki ulkan hisoblash algoritmlariga asoslangan:

  • Ortiqcha tokenlar va server yuklamasi: Yirik til modellari (LLM) uchun har bir qo‘shimcha so‘z murakkab dasturiy kod singari qayta ishlanadigan token hisoblanadi. So‘rovlarga kiritilgan ortiqcha xushmuomalalik iboralari qo‘shimcha hisoblash quvvatini talab qiladi;

  • Elektr va suv isrofi: Har bir behuda so‘rov ma’lumotlar markazlaridagi (data-markazlar) grafik protsessorlar va videokartalarning ko‘proq elektr energiyasi sarflashiga olib keladi. Shu bilan birga, qizib ketgan serverlarni sovutish uchun minglab litr toza suv sarflanadi;

  • Davlat budjeti tejalishi: Millionlab promptlardagi ortiqcha so‘zlar olib tashlansa, raqamli infratuzilmaga ketadigan real davlat mablag‘lari sezilarli darajada iqtisod qilinadi.

Davlat xizmatchilariga qo‘yilgan yangi majburiy talablar

Hukumat farmoyishi bilan britaniyalik amaldorlar uchun sun’iy intellektdan foydalanish bo‘yicha qat’iy standartlar tasdiqlandi:

  • Qisqa va aniq promptlar: So‘rovlar maksimal darajada lo‘nda, sodda va ortiqcha kirish-chiqish so‘zlarisiz shakllantirilishi shart;

  • «O‘zim qila olamanmi?» testi: Davlat xizmatchilari chat-botni ochishdan oldin o‘ziga: «Ushbu vazifani bajarish uchun sun’iy intellekt haqiqatan ham kerakmi yoki buni o‘zim uddalay olamanmi?» degan savolni berishi majburiy etib belgilandi.

Buyuk Britaniyaning ushbu tajribasi zamonaviy dunyoda sun’iy intellektdan maqsadli va tejamkor foydalanish ekologik kun tartibining muhim shartiga aylanib borayotganini ko‘rsatmoqda.

Britaniya hukumatsun’iy intellekt chat-botlariLLMekologik ta’sir
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Reddit sunʼiy intellektga qarshi kurashda LLM texnologiyasidan foydalanmoqdaReddit sunʼiy intellektga qarshi kurashda LLM texnologiyasidan foydalanmoqda6 iyul 20:29Sunʼiy intellekt xatolariga barham beriladi: Probably startapi 9 million dollar investitsiya jalb qildiSunʼiy intellekt xatolariga barham beriladi: Probably startapi 9 million dollar investitsiya jalb qildi16 iyun 18:27Sunʼiy intellekt xotirasi samarasiz boʻlib chiqdi: Tenure loyihasi 95 foiz xatolikni aniqladiSunʼiy intellekt xotirasi samarasiz boʻlib chiqdi: Tenure loyihasi 95 foiz xatolikni aniqladi6 iyun 05:55Wildberries tovarlarni qidirish uchun sunʼiy intellekt yordamchisini ishga tushirdiWildberries tovarlarni qidirish uchun sunʼiy intellekt yordamchisini ishga tushirdi4 iyun 20:55Beeline firibgarlarga qarshi: Kiberbuviga Kiberbola hamrohlik qiladiBeeline firibgarlarga qarshi: Kiberbuviga Kiberbola hamrohlik qiladi3 iyun 14:20ZeroDrift sunʻiy intellekt xavfsizligini taʻminlash uchun 10 mln dollar jalb qildiZeroDrift sunʻiy intellekt xavfsizligini taʻminlash uchun 10 mln dollar jalb qildi2 iyun 17:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda