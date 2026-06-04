Arthur Hayes AI IPO’lari fonida HYPE va NEAR tokenlarini sotdi
BitMEX asoschilaridan biri Arthur Hayes oʻzining Hyperliquid (HYPE) va Near Protocol (NEAR) tokenlari zaxirasidan voz kechganini maʻlum qildi. Avvalroq ushbu aktivlar uchun yuqori narx koʻrsatkichlarini bashorat qilgan Hayes, endilikda oʻz strategiyasini butunlay oʻzgartirganini bildirdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Hayesning bunday qarorga kelishiga Yaqin Sharqdagi mojarolar tufayli energiya narxlarining oshishi, 2026-yilning uchinchi choragiga qadar kutilayotgan uchta yirik "AI IPO" hamda AQSH prezidenti Donald Trumpning oraliq saylovlarda gʻalaba qozonish uchun sunʻiy intellektga qarshi siyosat yuritishi haqidagi taxminlar sabab boʻlgan. U oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi postida bozorlardagi eng yuqori nuqtalar sentyabrgacha sodir boʻlishini va foydani realizatsiya qilish vaqti kelganini yozdi.
Onchain Lens maʻlumotlariga koʻra, Hayes taxminan 18 million dollar qiymatidagi 247,334 dona HYPE tokenini sotgan. Bu sotuvlar Hayes va Multicoin Capital asoschisi Kyle Samani oʻrtasidagi 100,000 dollarlik xayriya garovidan koʻp oʻtmay amalga oshirildi. Avvalroq Hayes HYPE narxi avgustgacha 150 dollarga yetishini, NEAR esa 2027-yilgacha 20 barobar oʻsishini bashorat qilgan edi.
Ayni damda investorlar ChatGPT yaratuvchisi OpenAI, Anthropic va Elon Muskning SpaceX kompaniyalari tomonidan kutilayotgan IPO jarayonlarini diqqat bilan kuzatmoqdalar. SpaceX allaqachon maxfiy tarzda ariza topshirgan boʻlsa, Anthropic oktyabr oyida birjaga chiqish uchun Morgan Stanley va Goldman Sachs kabi banklarni jalb qilgan.
Soʻnggi 24 soat ichida HYPE narxi 8.4 foizga pasayib, 65 dollarni tashkil etdi, NEAR esa 17.4 foizga arzonlashib, 2.34 dollargacha tushdi. Bozor ishtirokchilari ushbu yirik sotuvlar va kutilayotgan texnologik IPO’lar kripto bozoridagi likvidlikka qanday taʻsir koʻrsatishini tahlil qilmoqdalar.
…