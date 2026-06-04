Arthur Hayes AI IPO’lari fonida HYPE va NEAR tokenlarini sotdi

·42·Iqtisodiyot
Arthur Hayes AI IPO’lari fonida HYPE va NEAR tokenlarini sotdi
Audio versiyasi

BitMEX asoschilaridan biri Arthur Hayes oʻzining Hyperliquid (HYPE) va Near Protocol (NEAR) tokenlari zaxirasidan voz kechganini maʻlum qildi. Avvalroq ushbu aktivlar uchun yuqori narx koʻrsatkichlarini bashorat qilgan Hayes, endilikda oʻz strategiyasini butunlay oʻzgartirganini bildirdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Hayesning bunday qarorga kelishiga Yaqin Sharqdagi mojarolar tufayli energiya narxlarining oshishi, 2026-yilning uchinchi choragiga qadar kutilayotgan uchta yirik "AI IPO" hamda AQSH prezidenti Donald Trumpning oraliq saylovlarda gʻalaba qozonish uchun sunʻiy intellektga qarshi siyosat yuritishi haqidagi taxminlar sabab boʻlgan. U oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi postida bozorlardagi eng yuqori nuqtalar sentyabrgacha sodir boʻlishini va foydani realizatsiya qilish vaqti kelganini yozdi.

Onchain Lens maʻlumotlariga koʻra, Hayes taxminan 18 million dollar qiymatidagi 247,334 dona HYPE tokenini sotgan. Bu sotuvlar Hayes va Multicoin Capital asoschisi Kyle Samani oʻrtasidagi 100,000 dollarlik xayriya garovidan koʻp oʻtmay amalga oshirildi. Avvalroq Hayes HYPE narxi avgustgacha 150 dollarga yetishini, NEAR esa 2027-yilgacha 20 barobar oʻsishini bashorat qilgan edi.

Ayni damda investorlar ChatGPT yaratuvchisi OpenAI, Anthropic va Elon Muskning SpaceX kompaniyalari tomonidan kutilayotgan IPO jarayonlarini diqqat bilan kuzatmoqdalar. SpaceX allaqachon maxfiy tarzda ariza topshirgan boʻlsa, Anthropic oktyabr oyida birjaga chiqish uchun Morgan Stanley va Goldman Sachs kabi banklarni jalb qilgan.

Soʻnggi 24 soat ichida HYPE narxi 8.4 foizga pasayib, 65 dollarni tashkil etdi, NEAR esa 17.4 foizga arzonlashib, 2.34 dollargacha tushdi. Bozor ishtirokchilari ushbu yirik sotuvlar va kutilayotgan texnologik IPO’lar kripto bozoridagi likvidlikka qanday taʻsir koʻrsatishini tahlil qilmoqdalar.

Arthur HayesKriptovalyutaBitcoinOpenAIInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:38AQSH senatorlari kriptovalyuta kapitali qoidalarini aniqlashtirishni talab qildiBugun, 05:16OCC rahbari: World Liberty Financial boʻyicha faqat demokratlar bosim oʻtkazmoqdaBugun, 22:15Professional investorlar birinchi chorakda 52 ming Bitcoin ETF’ni sotib yubordiBugun, 20:14Bitcoin narxi 60 ming dollarlik qoʻllab-quvvatlash darajasiga bogʻlanib qoldiKecha, 18:19Bybit birjasi Western Union kompaniyasining USDPT steyblkoinini qoʻshdiKecha, 18:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi