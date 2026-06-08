AQSH inflyatsiyasi va Yevropa Markaziy banki qarori: Kripto haftalik tahlil

·13·Iqtisodiyot
AQSH inflyatsiyasi va Yevropa Markaziy banki qarori: Kripto haftalik tahlil

Kelayotgan haftada kriptovalyuta bozori va blokcheyn olami uchun muhim boʻlgan bir qator makroiqtisodiy voqealar kutilmoqda. Investorlar eʻtibori asosan AQSHdagi inflyatsiya koʻrsatkichlari hamda Yevropa Markaziy bankining foiz stavkalari boʻyicha qabul qiladigan qaroriga qaratilgan. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

AQSH isteʻmol narxlari indeksi (CPI) eʻlon qilinishi Bitcoin va Ethereum kabi raqamli aktivlar narxiga bevosita taʻsir koʻrsatishi kutilmoqda. Agar inflyatsiya kutilganidan yuqori boʻlsa, Fed tomonidan qatʻiy pul-kredit siyosati davom ettirilishi mumkin, bu esa riskli aktivlarga boʻlgan talabni kamaytiradi.

Shuningdek, Yevropa Markaziy bankining (ECB) yigʻilishi ham iqtisodiy muhitni belgilab beradi. EUR valyutasining barqarorligi va foiz stavkalari boʻyicha prognozlar global moliya bozorlarida, jumladan, kripto birjalarida ham tebranishlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Kripto haftalik tahlili doirasida blokcheyn loyihalarining yangilanishlari va yirik ekotizimlardagi oʻzgarishlar ham koʻrib chiqiladi. Solana va boshqa altkoinlar uchun ushbu makroiqtisodiy fonda likvidlik darajasi muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, ushbu hafta kripto investorlar uchun ehtiyotkorlik va strategik qarorlar qabul qilish davri boʻladi. Global iqtisodiyotdagi oʻzgarishlar raqamli aktivlar bozorining kelgusi yoʻnalishini belgilab beradi.

BitcoinKriptovalyutaInflyatsiyaFedInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy Digital: CLARITY Act qonunining qabul qilinish ehtimoli 60 foizga tushdiGalaxy Digital: CLARITY Act qonunining qabul qilinish ehtimoli 60 foizga tushdiBugun, 07:35Bitcoin narxi 63,700 dollargacha koʻtarilib, soʻngra keskin pasaydiBitcoin narxi 63,700 dollargacha koʻtarilib, soʻngra keskin pasaydiBugun, 07:179 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda9 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:36Qaysi qoidabuzarlik uchun 20,6 million so‘m jarima belgilangan?Qaysi qoidabuzarlik uchun 20,6 million so‘m jarima belgilangan?Bugun, 05:31Securitize kompaniyasi NYSE birjasiga chiqish uchun SEC ruxsatini oldiSecuritize kompaniyasi NYSE birjasiga chiqish uchun SEC ruxsatini oldiBugun, 05:14Justin Sun boshqaruvidagi HTX birjasi Trump oilasining USD1 tokenini oʻchirdiJustin Sun boshqaruvidagi HTX birjasi Trump oilasining USD1 tokenini oʻchirdiBugun, 04:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi