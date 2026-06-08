AQSH inflyatsiyasi va Yevropa Markaziy banki qarori: Kripto haftalik tahlil
Kelayotgan haftada kriptovalyuta bozori va blokcheyn olami uchun muhim boʻlgan bir qator makroiqtisodiy voqealar kutilmoqda. Investorlar eʻtibori asosan AQSHdagi inflyatsiya koʻrsatkichlari hamda Yevropa Markaziy bankining foiz stavkalari boʻyicha qabul qiladigan qaroriga qaratilgan. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
AQSH isteʻmol narxlari indeksi (CPI) eʻlon qilinishi Bitcoin va Ethereum kabi raqamli aktivlar narxiga bevosita taʻsir koʻrsatishi kutilmoqda. Agar inflyatsiya kutilganidan yuqori boʻlsa, Fed tomonidan qatʻiy pul-kredit siyosati davom ettirilishi mumkin, bu esa riskli aktivlarga boʻlgan talabni kamaytiradi.
Shuningdek, Yevropa Markaziy bankining (ECB) yigʻilishi ham iqtisodiy muhitni belgilab beradi. EUR valyutasining barqarorligi va foiz stavkalari boʻyicha prognozlar global moliya bozorlarida, jumladan, kripto birjalarida ham tebranishlarni keltirib chiqarishi mumkin.
Kripto haftalik tahlili doirasida blokcheyn loyihalarining yangilanishlari va yirik ekotizimlardagi oʻzgarishlar ham koʻrib chiqiladi. Solana va boshqa altkoinlar uchun ushbu makroiqtisodiy fonda likvidlik darajasi muhim ahamiyat kasb etadi.
Xulosa qilib aytganda, ushbu hafta kripto investorlar uchun ehtiyotkorlik va strategik qarorlar qabul qilish davri boʻladi. Global iqtisodiyotdagi oʻzgarishlar raqamli aktivlar bozorining kelgusi yoʻnalishini belgilab beradi.
…