Humanity Protocol xakerlik hujumiga uchradi: H tokeni 85 foizga arzonlashdi

·0·Iqtisodiyot
Humanity Protocol xakerlik hujumiga uchradi: H tokeni 85 foizga arzonlashdi

"Xitoyning Worldcoin loyihasi" deb nom olgan Humanity Protocol tizimida xavfsizlik bilan bogʻliq jiddiy muammo yuzaga keldi. Shaxsiy kalitlar (private keys) buzib kirilishi natijasida 30 million dollardan ortiq mablagʻ oʻgʻirlangan, bu esa loyihaning mahalliy H tokeni narxining keskin tushib ketishiga sabab boʻldi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Humanity Protocol asoschisi va bosh direktori Terence Kwok seshanba kuni Humanity Foundation aʼzolaridan biriga tegishli shaxsiy kalitlar oʻgʻirlanganini tasdiqladi. Kwok foydalanuvchilarga xavfsizlik toʻliq taʼminlanmaguncha koʻprik (bridge) yoki likvidlik pullari bilan oʻzaro aloqa qilmaslikni maslahat berdi. Hozirda jamoa xavfsizlik boʻyicha ekspertlar bilan ish olib bormoqda.

CoinGecko maʼlumotlariga koʻra, soʻnggi 12 soat ichida H tokeni narxi 0,70 dollardan 0,08 dollargacha, yaʼni 85 foizga qulagan. Humanity — bu kaft biometriyasidan foydalanadigan, shaxsni tasdiqlashga yoʻnaltirilgan zkEVM blokcheyn loyihasidir.

Onchain tadqiqotchisi "Specter" va Arkham Intelligence tahlilchilari hujum davom etayotganini va xakerlar oʻgʻirlangan H tokenlarini Kyber Network hamda PancakeSwap kabi markazlashmagan birjalar (DEX) orqali boshqa valyutalarga almashtirayotganini xabar qildi.

Joriy yilda shaxsiy kalitlar bilan bogʻliq bir qancha yirik oʻgʻriliklar sodir etildi. Xususan, aprel oyida Drift Protocol loyihasidan 280 million dollar oʻgʻirlangan edi. CertiK hisobotiga koʻra, hamyon yoki shaxsiy kalitlarni buzib kirish kripto olamidagi eng xavfli va qimmatga tushadigan hujum turlaridan biri boʻlib qolmoqda.

Humanity ProtocolKriptovalyutaXakerlikBlokcheynInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MetaMask sunʻiy intellekt agentlari uchun yangi hamyonni taqdim etdiMetaMask sunʻiy intellekt agentlari uchun yangi hamyonni taqdim etdiBugun, 22:12Bitmine oʻzining Ethereum zaxirasini 5,54 million ETHga yetkazdiBitmine oʻzining Ethereum zaxirasini 5,54 million ETHga yetkazdiBugun, 21:11Binance: Tokenizatsiya qilingan aktivlar bozori 600 foizga oʻsdiBinance: Tokenizatsiya qilingan aktivlar bozori 600 foizga oʻsdiBugun, 21:11Bitcoin toʻplash uchun eng yaxshi davr: Tahlilchilar yangi imkoniyatlarni eʻlon qildiBitcoin toʻplash uchun eng yaxshi davr: Tahlilchilar yangi imkoniyatlarni eʻlon qildiBugun, 19:19Bybit xStocks orqali SpaceX aksiyalarining tokenlashgan IPO’sini yoʻlga qoʻydiBybit xStocks orqali SpaceX aksiyalarining tokenlashgan IPO’sini yoʻlga qoʻydiKecha, 18:13Spot Bitcoin ETF’laridan toʻrt hafta ichida 1,7 milliard dollar chiqib ketdiSpot Bitcoin ETF’laridan toʻrt hafta ichida 1,7 milliard dollar chiqib ketdiKecha, 15:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi