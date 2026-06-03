Toshkent shahar hokimi Uchtepa tumanini rivojlantirish rejasini e’lon qildi
Poytaxtimizda aholi farovonligini oshirish va hududlar infratuzilmasini tubdan yaxshilashga qaratilgan tizimli ishlar qizg‘in pallasiga kirdi. Toshkent shahar hokimi Uchtepa tumanidagi 3-sonli Bolalar klinik shifoxonasida mahalliy aholi va soha vakillari ishtirokida ochiq va samimiy ruhdagi «hisobot-muloqot» uchrashuvini o‘tkazdi. Mazkur muloqot davomida tumanda tibbiyot sohasini zamonaviy standartlar asosida modernizatsiya qilish hamda yoshlar uchun sport obyektlari ko‘lamini kengaytirish masalalari diqqat markazida bo‘ldi.
Uchrashuvda poytaxt rahbari aholi farovonligini ta’minlashga qaratilgan qator muhim va quvonarli yangiliklarni bayon etdi.
Tibbiyot sohasida yangilanish va yuksalish davri
Oxirgi yillarda aholiga ko‘rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatini yangi bosqichga olib chiqish uchun salmoqli ishlar amalga oshirildi. Jumladan, so‘nggi 5 yil mobaynida tumandagi davolash muassasalari uchun jami 81 ta eng zamonaviy va yuqori texnologiyali tibbiy uskunalar xarid qilindi.
Kelgusida tibbiyot tizimini yanada rivojlantirish maqsadida quyidagi yirik loyihalar hayotga tatbiq etiladi:
Zamonaviy poliklinikalar: Xalqaro andozalar va ilg‘or xorijiy tajribalar asosida yangi turdagi oilaviy poliklinikalar barpo etiladi.
Shifoxonalar rekonstruksiyasi: Bolalar sil kasalligini davolash shifoxonasi binosi to‘liq mukammal ta’mirdan chiqariladi hamda tumandagi bir qator yetakchi klinikalar zamon talablariga moslab rekonstruksiya qilinadi.
Sport sohasida inqilobiy o‘zgarishlar: Yoshlar qamrovi 6,5 baravarga ortadi
Uchrashuvning eng hayajonli qismlaridan biri tumandagi sport infratuzilmasini kengaytirish loyihasi taqdimoti bo‘ldi. Hududdagi 1-sonli sport maktabini tubdan kengaytirish va yangi majmualar qurish rejasi ishlab chiqildi.
Mazkur islohot natijasida sport maktabidagi to‘garaklar va sport turlari soni amaldagi 13 tadan naq 32 taga (shu jumladan, zamonaviy kibersport yo‘nalishi bilan birga) ko‘paytiriladi. Eng quvonarlisi, mashg‘ulotlarga jalb etiladigan mahalliy yoshlar qamrovi 6,5 barobarga oshirilib, avvalgi 570 nafardan 3 800 nafarga yetkaziladi. Bu esa minglab o‘g‘il-qizlarning sog‘lom turmush tarziga qaytishiga zamin yaratadi.
Bayram arafasida ehtiyojmand oilalarga ijtimoiy ko‘mak
Tadbir davomida inson qadrini ulug‘lash va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamni qo‘llab-quvvatlash tamoyillari amalda o‘z ifodasini topdi. Muloqot doirasida harakatlanishi cheklangan va ko‘makka muhtoj fuqarolarga zamonaviy nogironlar aravachalari topshirildi.
Ko‘mak beruvchi tashkilot
Bayram munosabati
Yordam turi
«Vaqf» xayriya jamoat fondi
Muqaddas Qurbon hayiti
Murakkab jarrohlik amaliyotlari uchun maxsus vaucherlar
Ushbu sertifikatlar ko‘magida ijtimoiy himoyaga muhtoj va og‘ir xastalikka chalingan bemorlar bepul hamda sifatli jarrohlik amaliyotlarini o‘tkazish imkoniyatiga ega bo‘lishdi.
Toshkent shahar hokimining Uchtepa tumani aholisi bilan boshlagan bu kabi ochiq va manfaatli muloqotlari kelgusida poytaxtimizning boshqa hudud va mahallalarida ham izchil davom ettiriladi.
Yurtimiz va poytaxtimizdagi eng issiq, eng xayrli va muhim yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…