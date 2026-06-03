Toshkent shahar hokimi Uchtepa tumanini rivojlantirish rejasini e’lon qildi

·69·Jamiyat
Toshkent shahar hokimi Uchtepa tumanini rivojlantirish rejasini e’lon qildi

Poytaxtimizda aholi farovonligini oshirish va hududlar infratuzilmasini tubdan yaxshilashga qaratilgan tizimli ishlar qizg‘in pallasiga kirdi. Toshkent shahar hokimi Uchtepa tumanidagi 3-sonli Bolalar klinik shifoxonasida mahalliy aholi va soha vakillari ishtirokida ochiq va samimiy ruhdagi «hisobot-muloqot» uchrashuvini o‘tkazdi. Mazkur muloqot davomida tumanda tibbiyot sohasini zamonaviy standartlar asosida modernizatsiya qilish hamda yoshlar uchun sport obyektlari ko‘lamini kengaytirish masalalari diqqat markazida bo‘ldi.

Uchrashuvda poytaxt rahbari aholi farovonligini ta’minlashga qaratilgan qator muhim va quvonarli yangiliklarni bayon etdi.

Tibbiyot sohasida yangilanish va yuksalish davri

Oxirgi yillarda aholiga ko‘rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatini yangi bosqichga olib chiqish uchun salmoqli ishlar amalga oshirildi. Jumladan, so‘nggi 5 yil mobaynida tumandagi davolash muassasalari uchun jami 81 ta eng zamonaviy va yuqori texnologiyali tibbiy uskunalar xarid qilindi.

Kelgusida tibbiyot tizimini yanada rivojlantirish maqsadida quyidagi yirik loyihalar hayotga tatbiq etiladi:

  • Zamonaviy poliklinikalar: Xalqaro andozalar va ilg‘or xorijiy tajribalar asosida yangi turdagi oilaviy poliklinikalar barpo etiladi.

  • Shifoxonalar rekonstruksiyasi: Bolalar sil kasalligini davolash shifoxonasi binosi to‘liq mukammal ta’mirdan chiqariladi hamda tumandagi bir qator yetakchi klinikalar zamon talablariga moslab rekonstruksiya qilinadi.

Sport sohasida inqilobiy o‘zgarishlar: Yoshlar qamrovi 6,5 baravarga ortadi

Uchrashuvning eng hayajonli qismlaridan biri tumandagi sport infratuzilmasini kengaytirish loyihasi taqdimoti bo‘ldi. Hududdagi 1-sonli sport maktabini tubdan kengaytirish va yangi majmualar qurish rejasi ishlab chiqildi.

Mazkur islohot natijasida sport maktabidagi to‘garaklar va sport turlari soni amaldagi 13 tadan naq 32 taga (shu jumladan, zamonaviy kibersport yo‘nalishi bilan birga) ko‘paytiriladi. Eng quvonarlisi, mashg‘ulotlarga jalb etiladigan mahalliy yoshlar qamrovi 6,5 barobarga oshirilib, avvalgi 570 nafardan 3 800 nafarga yetkaziladi. Bu esa minglab o‘g‘il-qizlarning sog‘lom turmush tarziga qaytishiga zamin yaratadi.

Bayram arafasida ehtiyojmand oilalarga ijtimoiy ko‘mak

Tadbir davomida inson qadrini ulug‘lash va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamni qo‘llab-quvvatlash tamoyillari amalda o‘z ifodasini topdi. Muloqot doirasida harakatlanishi cheklangan va ko‘makka muhtoj fuqarolarga zamonaviy nogironlar aravachalari topshirildi.

Ko‘mak beruvchi tashkilot

Bayram munosabati

Yordam turi

«Vaqf» xayriya jamoat fondi

Muqaddas Qurbon hayiti

Murakkab jarrohlik amaliyotlari uchun maxsus vaucherlar

Ushbu sertifikatlar ko‘magida ijtimoiy himoyaga muhtoj va og‘ir xastalikka chalingan bemorlar bepul hamda sifatli jarrohlik amaliyotlarini o‘tkazish imkoniyatiga ega bo‘lishdi.

Toshkent shahar hokimining Uchtepa tumani aholisi bilan boshlagan bu kabi ochiq va manfaatli muloqotlari kelgusida poytaxtimizning boshqa hudud va mahallalarida ham izchil davom ettiriladi.

Yurtimiz va poytaxtimizdagi eng issiq, eng xayrli va muhim yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda bolalar uchun xavfli o‘yinchoqlar sotilayotgani aniqlandiBugun, 14:18Kredit qarzi sababli “HOHAN” yuk avtomashinasi auksionga chiqarildiBugun, 14:14AQSHda ko‘cha poygasida qatnashgan o‘zbekistonliklarga qanday ayblov qo‘yildi?Bugun, 12:3917 yoshli qizni “Damas”da o‘g‘irlashga uringan yigit sudlandiBugun, 11:56Farzandlar hayotiga zomin bo‘lgan tungi poyga: mudhish YTH tafsilotlariBugun, 11:36Bolalar mashinasida yo‘lga chiqqan bloger jarimaga tortildiBugun, 09:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi