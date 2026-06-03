Bolalar mashinasida yo‘lga chiqqan bloger jarimaga tortildi
O‘zbekistonda yo‘l harakati bilan bog‘liq noodatiy holat yuz berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda bloger bolalar uchun mo‘ljallangan kichik elektr mashinada avtomobillar qatnov qismiga chiqib harakatlangani aks etgan.
Mazkur harakat qisqa vaqt ichida huquq-tartibot organlari e’tiborini tortgan. Holat o‘rganilib, bloger yo‘l harakati qoidalarini buzganlikda aybdor deb topilgan va unga nisbatan jarima chorasi qo‘llanilgan.
Eng qiziq jihati shundaki, bolalar uchun mo‘ljallangan o‘yinchoq avtomobil ham musodara qilinib, jarima maydonchasiga olib ketilgan. Bu holat ko‘plab foydalanuvchilar uchun kutilmagan va biroz kulgili tuyulgan bo‘lsa-da, aslida yo‘l harakati qoidalariga rioya qilish qanchalik muhimligini yana bir bor eslatdi.
Video ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalib, keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ayrimlar vaziyatni hazilomuz qabul qilgan bo‘lsa, boshqalar bunday holatlar yo‘l xavfsizligiga jiddiy tahdid solishini ta’kidlashmoqda.
Mutaxassislar esa har qanday transport vositasi, hatto o‘yinchoq bo‘lsa ham, umumiy yo‘lda harakatlanishi xavfli ekanini va bunday holatlarda qoidalarga qat’iy amal qilish zarurligini eslatib o‘tmoqda.
…