Bolalar mashinasida yo‘lga chiqqan bloger jarimaga tortildi

·173·Jamiyat
Bolalar mashinasida yo‘lga chiqqan bloger jarimaga tortildi
Audio versiyasi

O‘zbekistonda yo‘l harakati bilan bog‘liq noodatiy holat yuz berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda bloger bolalar uchun mo‘ljallangan kichik elektr mashinada avtomobillar qatnov qismiga chiqib harakatlangani aks etgan.

Mazkur harakat qisqa vaqt ichida huquq-tartibot organlari e’tiborini tortgan. Holat o‘rganilib, bloger yo‘l harakati qoidalarini buzganlikda aybdor deb topilgan va unga nisbatan jarima chorasi qo‘llanilgan.

Eng qiziq jihati shundaki, bolalar uchun mo‘ljallangan o‘yinchoq avtomobil ham musodara qilinib, jarima maydonchasiga olib ketilgan. Bu holat ko‘plab foydalanuvchilar uchun kutilmagan va biroz kulgili tuyulgan bo‘lsa-da, aslida yo‘l harakati qoidalariga rioya qilish qanchalik muhimligini yana bir bor eslatdi.

Video ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalib, keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ayrimlar vaziyatni hazilomuz qabul qilgan bo‘lsa, boshqalar bunday holatlar yo‘l xavfsizligiga jiddiy tahdid solishini ta’kidlashmoqda.

Mutaxassislar esa har qanday transport vositasi, hatto o‘yinchoq bo‘lsa ham, umumiy yo‘lda harakatlanishi xavfli ekanini va bunday holatlarda qoidalarga qat’iy amal qilish zarurligini eslatib o‘tmoqda.

O'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuqori Chirchiqda 5 yoshli bola quduqqa tushib ketdiBugun, 11:33Toshkentning 5 ta tumandagi elektrdagi nosozlik metro harakatiga ham ta’sir qildiBugun, 09:46Toshkentda shifokorning talaba qizlarga qilgan uyatsiz harakatlari fosh etildiBugun, 09:17Toshkent viloyatida yirik yer firibgarligiga chek qo‘yildiBugun, 07:53Toshkentdagi bir qator ko‘chalar 4 kunga transport harakati uchun yopiladiBugun, 07:49Toshkent viloyatida to‘qqiz kilogrammga yaqin giyohvand modda ushlandiBugun, 07:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi