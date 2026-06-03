17 yoshli qizni “Damas”da o‘g‘irlashga uringan yigit sudlandi

·392·Jamiyat
17 yoshli qizni “Damas”da o‘g‘irlashga uringan yigit sudlandi
Audio versiyasi

Buxoro viloyati Olot tumanida voyaga yetmagan qizni nikohga majburlash maqsadida olib qochishga uringan yigit sudlandi.

Sud hujjatlariga ko‘ra, N. ismli yigit 2025 yil fevral oyida Telegram orqali 2007 yilda tug‘ilgan R. bilan tanishib, u bilan muntazam muloqot qilib kelgan.

Joriy yil 12 fevral kuni Olot tumanidagi mahalla hududida uchrashuv vaqtida N. qizga birga qochib ketishni taklif qilgan. R. rozi bo‘lmaganidan so‘ng, u qizni zo‘rlik bilan «Damas» avtomashinasiga mindirib olib ketishga uringan.

Qiz qarshilik ko‘rsatib, avtomashina eshigiga oyog‘ini tirab olgan. Shu vaqt atrofdagilar vaziyatga aralashgan va qiz qutqarib qolingan.

Sud-tibbiy ekspertiza xulosasiga ko‘ra, jabrlanuvchining yelka, bilak, son va boldir qismida yengil tan jarohatlari aniqlangan.

Sudda N. aybiga iqror bo‘lib, qilmishidan pushaymonligini aytgan. Jabrlanuvchi esa uni kechirmasligini va u bilan yarashmasligini bildirgan.

Sud hukmi bilan N. Jinoyat kodeksining 136-moddasida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilib, 2 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosiga hukm qilindi.

Shuningdek, unga internetdan foydalanmaslik, ommaviy tadbirlarda ishtirok etmaslik, alkogolli ichimlik iste’mol qilmaslik va Buxoro viloyati hududidan chiqmaslik kabi cheklovlar yuklatilgan.

Buxoro viloyatiOlot tumaniTelegramDamas
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuqori Chirchiqda 5 yoshli bola quduqqa tushib ketdiBugun, 11:33Toshkentning 5 ta tumandagi elektrdagi nosozlik metro harakatiga ham ta’sir qildiBugun, 09:46Toshkentda shifokorning talaba qizlarga qilgan uyatsiz harakatlari fosh etildiBugun, 09:17Toshkent viloyatida yirik yer firibgarligiga chek qo‘yildiBugun, 07:53Toshkentdagi bir qator ko‘chalar 4 kunga transport harakati uchun yopiladiBugun, 07:49Toshkent viloyatida to‘qqiz kilogrammga yaqin giyohvand modda ushlandiBugun, 07:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
17 yoshli qizni “Damas”da o‘g‘irlashga uringan yigit sudlandi – Zamin.uz, 03.06.2026