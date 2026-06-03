AQSHda ko‘cha poygasida qatnashgan o‘zbekistonliklarga qanday ayblov qo‘yildi?

·327·Jamiyat
AQSHda ko‘cha poygasida qatnashgan o‘zbekistonliklarga qanday ayblov qo‘yildi?
Audio versiyasi

AQSHning Ogayo shtati Sinsinnati shahrida o‘tkazilgan maxsus reyd davomida 6 nafar o‘zbekistonlik qo‘lga olindi. Ular ko‘cha poygalari va xavfli avtomanyovrlarda ishtirok etganlikda gumon qilinmoqda.

Ma’lum qilinishicha, voqea Paycor Stadium atrofidagi avtoturargohda sodir bo‘lgan. Guvohlar ayrim haydovchilar avtomobillarda «donat» va «burnaut» kabi xavfli harakatlarni amalga oshirganini bildirgan.

Stadion xavfsizlik xizmati politsiyaga Audi, BMW, Mustang va Challenger rusumli avtomobillar shubhali harakatlanayotgani haqida xabar bergan. Shundan so‘ng politsiya hududni dron orqali kuzatib, chiqish yo‘llarini nazoratga olgan.

Natijada A.Valiyev, M.Esenova, M.Zaburova, B.Hamidullayev, D.Nurmatov va T.Nurmatov qo‘lga olingan. Ularga xususiy hududga noqonuniy kirish aybi qo‘yilgan.

Shuningdek, Temur Nurmatovga ko‘cha poygasini tashkil qilganlik bo‘yicha qo‘shimcha ayb ham e’lon qilingan. Sudda gumonlanuvchilar ayblovlarni rad etgan. Har biri uchun 2,5 ming dollar miqdorida garov puli belgilangan.

Mahalliy ommaviy axborot vositalari ma’lumotiga ko‘ra, gumonlanuvchilar hozircha hibsda saqlanmoqda.

CincinnatiAQSHPaycor StadiumAudiBMWMustangChallenger
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuqori Chirchiqda 5 yoshli bola quduqqa tushib ketdiBugun, 11:33Toshkentning 5 ta tumandagi elektrdagi nosozlik metro harakatiga ham ta’sir qildiBugun, 09:46Toshkentda shifokorning talaba qizlarga qilgan uyatsiz harakatlari fosh etildiBugun, 09:17Toshkent viloyatida yirik yer firibgarligiga chek qo‘yildiBugun, 07:53Toshkentdagi bir qator ko‘chalar 4 kunga transport harakati uchun yopiladiBugun, 07:49Toshkent viloyatida to‘qqiz kilogrammga yaqin giyohvand modda ushlandiBugun, 07:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi