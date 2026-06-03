O‘zbekistonda bolalar uchun xavfli o‘yinchoqlar sotilayotgani aniqlandi

·289·Jamiyat
O‘zbekistonda bolalar uchun xavfli o‘yinchoqlar sotilayotgani aniqlandi
Audio versiyasi

talablariga javob bermasligi aniqlandi. Mutaxassislar tomonidan o‘tkazilgan laboratoriya tekshiruvlari natijasida bir qator mahsulotlarda bolalar salomatligi uchun xavf tug‘dirishi mumkin bo‘lgan kamchiliklar fosh etildi.

Texnik jihatdan tartibga solish sohasida nazorat inspeksiyasining Jizzax viloyati bo‘limi hamda sanitariya xizmati mutaxassislari ishtirokida o‘tkazilgan nazorat xaridlari davomida Xitoyda ishlab chiqarilgan bir nechta o‘yinchoq namunalari o‘rganildi.

Tekshiruv uchun olingan “Elastik spiral ipli to‘p”, “Pinch” savdo belgisi ostidagi mushuk panjasi shaklidagi o‘yinchoq hamda Avengers superhero mahsulotlari maxsus laboratoriyalarda sinovdan o‘tkazildi.

Tahlillar davomida mahsulotlarda o‘tkir kimyoviy hid mavjudligi, tashqi qoplamaning namlikka chidamsizligi, mayda qismlarning yetarli darajada mustahkam biriktirilmagani va mexanik ta’sirga bardosh bermasligi ma’lum bo‘ldi. Shuningdek, ayrim namunalarda formaldegid miqdori belgilangan me’yordan yuqori ekani qayd etildi.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, formaldegid nafas olish tizimi, ko‘z va teriga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Bu modda allergik holatlarni keltirib chiqarishi va bolalar salomatligi uchun jiddiy xavf tug‘dirishi ehtimoldan xoli emas.

Bundan tashqari, o‘yinchoqlardagi mayda detallarning oson ajralishi kichik yoshdagi bolalar uchun yana bir xavf omili sifatida baholanmoqda. Chunki bunday qismlarning yutib yuborilishi yoki jarohatlarga sabab bo‘lishi mumkin.

O'zbekistonXitoyJizzaxQasoskorlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuqori Chirchiqda 5 yoshli bola quduqqa tushib ketdiBugun, 11:33Toshkentning 5 ta tumandagi elektrdagi nosozlik metro harakatiga ham ta’sir qildiBugun, 09:46Toshkentda shifokorning talaba qizlarga qilgan uyatsiz harakatlari fosh etildiBugun, 09:17Toshkent viloyatida yirik yer firibgarligiga chek qo‘yildiBugun, 07:53Toshkentdagi bir qator ko‘chalar 4 kunga transport harakati uchun yopiladiBugun, 07:49Toshkent viloyatida to‘qqiz kilogrammga yaqin giyohvand modda ushlandiBugun, 07:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi