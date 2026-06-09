7 nafar nevaralarga bosim o‘tkazgan ayolga qarshi chora ko‘rildi

·1·Jamiyat
7 nafar nevaralarga bosim o‘tkazgan ayolga qarshi chora ko‘rildi

Samarqand shahridagi oilalardan birida bolalar huquqlari bilan bog‘liq tashvishli holat aniqlandi. Ma’lum bo‘lishicha, 61 yoshli ayol o‘z vasiyligida bo‘lgan yetti nafar nevarasiga nisbatan muntazam ravishda jismoniy va ruhiy bosim o‘tkazib kelgan.

Hodisa ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videomurojaatdan so‘ng jamoatchilik e’tiborini tortdi. Mazkur holat Bolalar ombudsmanining Samarqand viloyatidagi mintaqaviy vakili tomonidan o‘rganildi.

Tekshiruvlar davomida ayol o‘z qaramog‘idagi voyaga yetmagan bolalarga nisbatan turli ko‘rinishdagi tazyiqlar qo‘llagani ma’lum bo‘ldi. Bolalarning xavfsizligini ta’minlash va ularni ehtimoliy zo‘ravonlikdan himoya qilish maqsadida huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda tezkor choralar ko‘rildi.

Bolalar ombudsmanining tashabbusi bilan Ichki ishlar organlariga murojaat qilinib, jabrlangan bolalarga himoya orderlari rasmiylashtirildi. Shuningdek, ularning huquq va manfaatlarini ta’minlash bo‘yicha tegishli idoralar tomonidan qo‘shimcha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Mutasaddilar mazkur holat yuzasidan qonuniy baholash ishlari davom etayotganini ma’lum qildi. Bolalarning sog‘lom muhitda tarbiyalanishi va xavfsizligini ta’minlash asosiy vazifa sifatida belgilangan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent metrosida yo‘lovchining power banki issiq havo sababli portlab ketdiToshkent metrosida yo‘lovchining power banki issiq havo sababli portlab ketdiBugun, 07:40Andijonlik ayol bir yo‘la to‘rt farzandli bo‘ldiAndijonlik ayol bir yo‘la to‘rt farzandli bo‘ldiBugun, 07:11Qarshi tumanidagi gaz shoxobchasidagi portlashda 6 kishi halok bo‘ldiQarshi tumanidagi gaz shoxobchasidagi portlashda 6 kishi halok bo‘ldiKecha, 12:52Toshkent va Xorazmda zahri qotil savdosiga chek qo‘yildiToshkent va Xorazmda zahri qotil savdosiga chek qo‘yildiKecha, 07:08O‘zbekiston havo shari Tojikistonda qulab tushdiO‘zbekiston havo shari Tojikistonda qulab tushdiKecha, 06:48Gurlan tumanida aliment to‘lovchilar uchun mehnat yarmarkasi tashkil qilindiGurlan tumanida aliment to‘lovchilar uchun mehnat yarmarkasi tashkil qilindiKecha, 06:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi