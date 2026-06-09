Keshbek ortidagi firibgarlik: 3,2 milliard so‘m talon-toroj qilindi

·0·Jamiyat
Keshbek ortidagi firibgarlik: 3,2 milliard so‘m talon-toroj qilindi

Farg‘ona viloyatida Soliq Mobile ilovasi orqali amalga oshirilgan yirik moliyaviy firibgarlik holati fosh etildi. Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, bir guruh shaxslar soxta savdo operatsiyalari orqali davlat budjeti mablag‘larini o‘zlashtirishga uringan.

Aniqlanishicha, fuqarolar M.X., M.X. va K.I. o‘zaro kelishgan holda Telegram tarmog‘ida bir nechta guruhlar tashkil etgan. Ular mazkur platformalar orqali turli korxonalar nomidan rasmiylashtirilgan xarid cheklari uchun keshbek huquqini boshqa shaxslarga onlayn tarzda sotib kelgan.

Tekshiruv jarayonida ma’lum bo‘lishicha, 7 ta mas’uliyati cheklangan jamiyat tomonidan amalda hech qanday savdo yoki xizmat ko‘rsatish ishlari bajarilmagan bo‘lsa-da, soxta elektron hisob-fakturalar rasmiylashtirilgan. Hujjatlarda go‘yoki 3,3 trillion so‘mlik mahsulot va xizmatlar sotilgani ko‘rsatilgan.

Farg‘onada keshbek orqali 3,2 mlrd so‘mlik talon-toroj fosh etilgani infografikasi.

Shuningdek, soxta operatsiyalar asosida onlayn nazorat-kassa tizimlari orqali xarid cheklari shakllantirilib, ular 211 mingdan ortiq fuqaro nomiga rasmiylashtirilgan. Natijada Soliq Mobile tizimi orqali umumiy hisobda 28,5 milliard so‘mlik keshbek shakllangan.

Ushbu mablag‘ning 3,2 milliard so‘mi davlat budjeti hisobidan to‘lab berilgani aniqlangan. Tergov organlari bu mablag‘lar o‘zlashtirish va rastrata yo‘li bilan talon-toroj qilinganini ma’lum qildi.

Hozirda mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining o‘zlashtirish yoki rastrata qilish hamda hujjatlarni qalbakilashtirish bilan bog‘liq moddalari asosida jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Tergov harakatlari davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

7 nafar nevaralarga bosim o‘tkazgan ayolga qarshi chora ko‘rildi7 nafar nevaralarga bosim o‘tkazgan ayolga qarshi chora ko‘rildiBugun, 07:46Toshkent metrosida yo‘lovchining power banki issiq havo sababli portlab ketdiToshkent metrosida yo‘lovchining power banki issiq havo sababli portlab ketdiBugun, 07:40Andijonlik ayol bir yo‘la to‘rt farzandli bo‘ldiAndijonlik ayol bir yo‘la to‘rt farzandli bo‘ldiBugun, 07:11Qarshi tumanidagi gaz shoxobchasidagi portlashda 6 kishi halok bo‘ldiQarshi tumanidagi gaz shoxobchasidagi portlashda 6 kishi halok bo‘ldiKecha, 12:52Toshkent va Xorazmda zahri qotil savdosiga chek qo‘yildiToshkent va Xorazmda zahri qotil savdosiga chek qo‘yildiKecha, 07:08O‘zbekiston havo shari Tojikistonda qulab tushdiO‘zbekiston havo shari Tojikistonda qulab tushdiKecha, 06:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi