Inspektor yoqasidan tortgan hokim o‘rinbosari jazolandi

·1·Jamiyat
Inspektor yoqasidan tortgan hokim o‘rinbosari jazolandi

Farg‘ona viloyatining Buvayda tumanida ekologiya inspektoriga nisbatan kuch ishlatgan hokim o‘rinbosariga sud hukmi o‘qildi. Mansabdor o‘z vakolat doirasidan chiqib ketgani uchun jinoiy javobgarlikka tortildi.

Ma’lum bo‘lishicha, voqea tumandagi kollektor atrofida joylashgan daraxtlarni kesish ishlari davomida sodir bo‘lgan. Ekologiya inspektori hududda tegishli ruxsatnomalarsiz amalga oshirilayotgan ishlarga aralashib, qonuniy tartibda chora ko‘rishga uringan.

Biroq tuman hokimi o‘rinbosari Saidali Xizirov inspektorning xizmat vazifasini bajarishiga to‘sqinlik qilgan. U inspektorning kurtkasi yoqasidan tortib, xizmat harakatlarini to‘xtatishga majburlagan va unga yengil tan jarohati yetkazgan.

Tergov jarayonida aniqlanishicha, mazkur hududdagi 104 tup tol daraxti ham tegishli ruxsatsiz kesib tashlangan. Buning natijasida tabiatga 171 million so‘mdan ortiq zarar yetkazilgan.

Sud qaroriga ko‘ra, Saidali Xizirov Jinoyat kodeksining mansab vakolatini suiiste’mol qilish bilan bog‘liq moddasi bo‘yicha aybdor deb topildi. U bir yil davomida mansabdorlik va moddiy javobgarlik bilan bog‘liq lavozimlarda ishlash huquqidan mahrum qilinib, 61,8 million so‘m miqdorida jarimaga tortildi.

Ish doirasida daraxtlarni kesish ishlarini tashkil etgan mas’ul MCHJ rahbari ham javobgarlikka tortildi. Sud unga nisbatan 41,2 million so‘m miqdorida jarima jazosi tayinladi.

Jabrlanuvchi tomon jazoni yengil deb hisoblab, yuqori instansiyaga murojaat qildi. Biroq Farg‘ona viloyati sudi apellyatsiya tartibida ishni ko‘rib chiqib, birinchi instansiya sudi hukmini o‘zgarishsiz qoldirdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Soliq» ilovasidagi keshbekni daraxt ekishga yo‘naltirish imkoni yaratildi«Soliq» ilovasidagi keshbekni daraxt ekishga yo‘naltirish imkoni yaratildiKecha, 15:23Istanbuldagi fojia: 6 yoshli o‘zbekistonlik bola halok bo‘ldiIstanbuldagi fojia: 6 yoshli o‘zbekistonlik bola halok bo‘ldiKecha, 15:14Navoiyda dahshatli YTH: Tico haydovchisi halok bo‘ldiNavoiyda dahshatli YTH: Tico haydovchisi halok bo‘ldiKecha, 15:13Andijonda to‘rt nafar egizak chaqaloq dunyoga keldiAndijonda to‘rt nafar egizak chaqaloq dunyoga keldiKecha, 11:52Andijonda kam uchraydigan holat: 4 nafar egizak tug‘ildiAndijonda kam uchraydigan holat: 4 nafar egizak tug‘ildiKecha, 09:52Qidiruvdagi BYD SONG PLUS avtotransport vositasi topildiQidiruvdagi BYD SONG PLUS avtotransport vositasi topildiKecha, 08:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi