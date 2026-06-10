Toshkentda yetkazib berish xizmati kuryeri keksa ayolni talab ketdi
Poytaxtimizda aholi osoyishtaligi va xavfsizligini ta’minlash borasida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan navbatdagi tezkor va muvaffaqiyatli tadbir amalga oshirildi. Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida yetkazib berish xizmatida faoliyat yuritib, aslida esa jinoyat ko‘chasiga kirgan kuryer tomonidan sodir etilgan mudhish talonchilik jinoyati issiq izlar izidan fosh etildi va gumonlanuvchi qo‘lga olindi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi (IIBB) bergan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu qonunbuzar ko‘chada ketayotgan 78 yoshli keksa onaxonning qulog‘idagi qiymati qariyb 3000 AQSH dollariga baholanuvchi tillo sirg‘alarni yulib olib, o‘zining xizmat skuterida voqea joyidan zudlik bilan qochib ketgan.
Olib borilgan surishtiruv va tezkor-qidiruv harakatlari natijasida qo‘lga olingan ushbu shaxs oddiy jinoyatchi emas, balki muqaddam bir necha bor o‘g‘rilik, bosqinchilik, talonchilik hamda rasmiy hujjatlarni talon-toroj qilish jinoyatlari bilan sudlangan va qonuniy jazosini o‘tab chiqqan «o‘ta xavfli retsidivist» bo‘lib chiqdi. Surishtiruv davomida aniqlanishicha, ushbu kimsa o‘z jinoiy rejasini oldindan tuzib, himoyasiz keksa ayolni uzoq vaqt davomida yashirincha kuzatib kelgan. So‘ng qulay fursat tug‘ilishi bilan orqadan sezdirmasdan yaqinlashib, onaxonga nisbatan jismoniy kuch ishlatgan holda qimmatbaho taqinchoqlarni yulib olgan va juftakni rostlagan.
Hozirgi vaqtda mazkur achinarli insident yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan rasman jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan bo‘lib, tergov harakatlari qizg‘in davom ettirilmoqda. Adolat qaror topib, keksa onaxonning haqqini toptagan ushbu jinoyatchi qonun oldida o‘zining eng og‘ir va munosib jazosini olishi shubhasizdir. Ichki ishlar xodimlari fuqarolarimizdan hamisha hushyor bo‘lishni va ko‘cha-ko‘yda shubhali shaxslarga nisbatan ehtiyotkorlikni oshirishni so‘rab qoladi.
Poytaxtimizdagi osoyishtalik, ichki ishlar organlarining tezkor muvaffaqiyatlari va kundalik hayotimizga oid eng muhim, ijtimoiy va eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…