Toshkentda yetkazib berish xizmati kuryeri keksa ayolni talab ketdi

·0·Jamiyat
Toshkentda yetkazib berish xizmati kuryeri keksa ayolni talab ketdi

Poytaxtimizda aholi osoyishtaligi va xavfsizligini ta’minlash borasida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan navbatdagi tezkor va muvaffaqiyatli tadbir amalga oshirildi. Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida yetkazib berish xizmatida faoliyat yuritib, aslida esa jinoyat ko‘chasiga kirgan kuryer tomonidan sodir etilgan mudhish talonchilik jinoyati issiq izlar izidan fosh etildi va gumonlanuvchi qo‘lga olindi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi (IIBB) bergan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu qonunbuzar ko‘chada ketayotgan 78 yoshli keksa onaxonning qulog‘idagi qiymati qariyb 3000 AQSH dollariga baholanuvchi tillo sirg‘alarni yulib olib, o‘zining xizmat skuterida voqea joyidan zudlik bilan qochib ketgan.

Olib borilgan surishtiruv va tezkor-qidiruv harakatlari natijasida qo‘lga olingan ushbu shaxs oddiy jinoyatchi emas, balki muqaddam bir necha bor o‘g‘rilik, bosqinchilik, talonchilik hamda rasmiy hujjatlarni talon-toroj qilish jinoyatlari bilan sudlangan va qonuniy jazosini o‘tab chiqqan «o‘ta xavfli retsidivist» bo‘lib chiqdi. Surishtiruv davomida aniqlanishicha, ushbu kimsa o‘z jinoiy rejasini oldindan tuzib, himoyasiz keksa ayolni uzoq vaqt davomida yashirincha kuzatib kelgan. So‘ng qulay fursat tug‘ilishi bilan orqadan sezdirmasdan yaqinlashib, onaxonga nisbatan jismoniy kuch ishlatgan holda qimmatbaho taqinchoqlarni yulib olgan va juftakni rostlagan.

Hozirgi vaqtda mazkur achinarli insident yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan rasman jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan bo‘lib, tergov harakatlari qizg‘in davom ettirilmoqda. Adolat qaror topib, keksa onaxonning haqqini toptagan ushbu jinoyatchi qonun oldida o‘zining eng og‘ir va munosib jazosini olishi shubhasizdir. Ichki ishlar xodimlari fuqarolarimizdan hamisha hushyor bo‘lishni va ko‘cha-ko‘yda shubhali shaxslarga nisbatan ehtiyotkorlikni oshirishni so‘rab qoladi.

Poytaxtimizdagi osoyishtalik, ichki ishlar organlarining tezkor muvaffaqiyatlari va kundalik hayotimizga oid eng muhim, ijtimoiy va eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inspektor yoqasidan tortgan hokim o‘rinbosari jazolandiInspektor yoqasidan tortgan hokim o‘rinbosari jazolandiBugun, 00:08«Soliq» ilovasidagi keshbekni daraxt ekishga yo‘naltirish imkoni yaratildi«Soliq» ilovasidagi keshbekni daraxt ekishga yo‘naltirish imkoni yaratildiKecha, 15:23Istanbuldagi fojia: 6 yoshli o‘zbekistonlik bola halok bo‘ldiIstanbuldagi fojia: 6 yoshli o‘zbekistonlik bola halok bo‘ldiKecha, 15:14Navoiyda dahshatli YTH: Tico haydovchisi halok bo‘ldiNavoiyda dahshatli YTH: Tico haydovchisi halok bo‘ldiKecha, 15:13Andijonda to‘rt nafar egizak chaqaloq dunyoga keldiAndijonda to‘rt nafar egizak chaqaloq dunyoga keldiKecha, 11:52Andijonda kam uchraydigan holat: 4 nafar egizak tug‘ildiAndijonda kam uchraydigan holat: 4 nafar egizak tug‘ildiKecha, 09:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi