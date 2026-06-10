Chiyabo‘rining kutilmagan hujumi: Sirdaryoda to‘rt kishi jarohatlandi

·0·Jamiyat
Chiyabo‘rining kutilmagan hujumi: Sirdaryoda to‘rt kishi jarohatlandi

Sirdaryo viloyatida noodatiy hodisa sodir bo‘ldi. Guliston tumanida paydo bo‘lgan yovvoyi chiyabo‘ri bir vaqtning o‘zida to‘rt nafar fuqaroga tashlanib, aholi o‘rtasida xavotir uyg‘otdi.

Ma’lum qilinishicha, voqea 9 iyun kuni soat taxminan 17:30 atrofida tumanning “Ishonch” mahallasi dala hududiga yaqin joyda yuz bergan. Kutilmaganda odamlarga hujum qilgan chiyabo‘ri qisqa vaqt ichida to‘rt nafar fuqaroga tan jarohati yetkazgan.

Vaziyatni nazoratga olish maqsadida mahalliy aholidan biri zudlik bilan harakat qilib, yovvoyi hayvonni zararsizlantirgan. Shu tariqa hududdagi ehtimoliy xavfning oldi olingan.

Hujum oqibatida jabr ko‘rgan fuqarolarga shoshilinch tibbiy yordam ko‘rsatildi. Ayni paytda ular shifokorlar kuzatuvi ostida bo‘lib, ahvoli qoniqarli ekani aytilmoqda.

Mutasaddi idoralar mazkur holat bo‘yicha tekshiruv va profilaktik tadbirlarni boshlagan. Rasmiylarga ko‘ra, vaziyat to‘liq nazoratga olingan bo‘lib, aholi xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha choralar ko‘rilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda ko‘p qavatli uylarning narxlari o‘tgan 5 oyda qanday o‘zgardi?Toshkentda ko‘p qavatli uylarning narxlari o‘tgan 5 oyda qanday o‘zgardi?Bugun, 04:40Toshkent shahar hokimligi aholi bilan ishlashda «qora ro‘yxat»ga kirdiToshkent shahar hokimligi aholi bilan ishlashda «qora ro‘yxat»ga kirdiBugun, 04:31Shayxontohurda aka-ukalar uy sotish bahonasida katta mablag‘ni o‘zlashtirdiShayxontohurda aka-ukalar uy sotish bahonasida katta mablag‘ni o‘zlashtirdiBugun, 04:23Toshkentda yetkazib berish xizmati kuryeri keksa ayolni talab ketdiToshkentda yetkazib berish xizmati kuryeri keksa ayolni talab ketdiBugun, 04:16Inspektor yoqasidan tortgan hokim o‘rinbosari jazolandiInspektor yoqasidan tortgan hokim o‘rinbosari jazolandiBugun, 00:08«Soliq» ilovasidagi keshbekni daraxt ekishga yo‘naltirish imkoni yaratildi«Soliq» ilovasidagi keshbekni daraxt ekishga yo‘naltirish imkoni yaratildiKecha, 15:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi