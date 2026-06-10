Chiyabo‘rining kutilmagan hujumi: Sirdaryoda to‘rt kishi jarohatlandi
Sirdaryo viloyatida noodatiy hodisa sodir bo‘ldi. Guliston tumanida paydo bo‘lgan yovvoyi chiyabo‘ri bir vaqtning o‘zida to‘rt nafar fuqaroga tashlanib, aholi o‘rtasida xavotir uyg‘otdi.
Ma’lum qilinishicha, voqea 9 iyun kuni soat taxminan 17:30 atrofida tumanning “Ishonch” mahallasi dala hududiga yaqin joyda yuz bergan. Kutilmaganda odamlarga hujum qilgan chiyabo‘ri qisqa vaqt ichida to‘rt nafar fuqaroga tan jarohati yetkazgan.
Vaziyatni nazoratga olish maqsadida mahalliy aholidan biri zudlik bilan harakat qilib, yovvoyi hayvonni zararsizlantirgan. Shu tariqa hududdagi ehtimoliy xavfning oldi olingan.
Hujum oqibatida jabr ko‘rgan fuqarolarga shoshilinch tibbiy yordam ko‘rsatildi. Ayni paytda ular shifokorlar kuzatuvi ostida bo‘lib, ahvoli qoniqarli ekani aytilmoqda.
Mutasaddi idoralar mazkur holat bo‘yicha tekshiruv va profilaktik tadbirlarni boshlagan. Rasmiylarga ko‘ra, vaziyat to‘liq nazoratga olingan bo‘lib, aholi xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha choralar ko‘rilmoqda.
…