Metroda xayp qilgan bloger kechirim so‘rashga majbur bo‘ldi

·0·Jamiyat
Metroda xayp qilgan bloger kechirim so‘rashga majbur bo‘ldi

Moskva metrosida suratga olingan bahsli videolar ortidan o‘zbekistonlik bloger huquq-tartibot organlari diqqat markaziga tushdi. Provokatsion kontent tayyorlab, uni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatib kelgan bloger Rossiya politsiyasi tomonidan qo‘lga olindi.

Rossiya Ichki ishlar vazirligi rasmiy vakili Irina Volk ma’lum qilishicha, bloger metropoliten yo‘lovchilarini ataylab turli mojarolarga tortishga uringan. U odamlarning reaksiyasini tasvirga olib, keyinchalik ushbu videolarni internet sahifalariga joylashtirib kelgan.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, u Moskvaga maxsus ravishda kontent yaratish maqsadida kelgan. Tayyorlangan roliklar esa qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘lgan.

E’lon qilingan videoda bloger so‘roq jarayonida qilgan ishidan afsuslanayotganini bildirgan.

— Bu yerda bunday harakat qilish mumkin emasligini bilmagandim. Iltimos, meni kechiring, — degan u.

Ma’lum bo‘lishicha, bloger Rossiya hududini tark etish arafasida, aeroportda ushlangan. Ayni paytda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qo‘shimcha tekshiruv ishlari olib borilmoqda.

Hozircha unga nisbatan qanday huquqiy chora qo‘llanishi aniq emas. Tergov natijalariga ko‘ra, tegishli protsessual qaror qabul qilinishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chiyabo‘rining kutilmagan hujumi: Sirdaryoda to‘rt kishi jarohatlandiChiyabo‘rining kutilmagan hujumi: Sirdaryoda to‘rt kishi jarohatlandiBugun, 06:12Toshkentda ko‘p qavatli uylarning narxlari o‘tgan 5 oyda qanday o‘zgardi?Toshkentda ko‘p qavatli uylarning narxlari o‘tgan 5 oyda qanday o‘zgardi?Bugun, 04:40Toshkent shahar hokimligi aholi bilan ishlashda «qora ro‘yxat»ga kirdiToshkent shahar hokimligi aholi bilan ishlashda «qora ro‘yxat»ga kirdiBugun, 04:31Shayxontohurda aka-ukalar uy sotish bahonasida katta mablag‘ni o‘zlashtirdiShayxontohurda aka-ukalar uy sotish bahonasida katta mablag‘ni o‘zlashtirdiBugun, 04:23Toshkentda yetkazib berish xizmati kuryeri keksa ayolni talab ketdiToshkentda yetkazib berish xizmati kuryeri keksa ayolni talab ketdiBugun, 04:16Inspektor yoqasidan tortgan hokim o‘rinbosari jazolandiInspektor yoqasidan tortgan hokim o‘rinbosari jazolandiBugun, 00:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi