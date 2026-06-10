Toshkentda ayol haydovchini haqorat qilgan erkak o‘n besh sutkaga qamaldi
Poytaxtimiz ko‘chalarida o‘zaro hurmat, madaniyat va shaharsozlik qoidalariga rioya etish har bir harakat ishtirokchisining burchidir. Ayniqsa, go‘zal ayollarimizga nisbatan ko‘cha-ko‘yda hurmat bilan munosabatda bo‘lish milliy qadriyatlarimiz sirasiga kiradi. Ammo, afsuski, oramizda hanuzgacha arzimagan sabab tufayli o‘zini boshqara olmay, jahl ustida qonunbuzarlikka qo‘l urayotganlar ham uchrab turibdi. Toshkent shahrining Uchtepa tumanida sodir bo‘lgan ana shunday xunuk va achinarli voqea tezkorlik bilan o‘rganilib, qonunbuzar shaxsga nisbatan qat’iy chora ko‘rildi.
Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi (IIBB) taqdim etgan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu noxush holat joriy yilning 8 iyun sanasida yuz bergan. Ma’lum bo‘lishicha, yo‘l harakati davomida transport vositasini boshqarib ketayotgan 41 yoshli M.Sh. (erkak kishi) hamda 34 yoshli T.F. (ayol kishi) o‘rtasida o‘zaro yo‘l talashish oqibatida jiddiy kelishmovchilik kelib chiqqan. Natijada, o‘zini tuta olmagan erkak haydovchi jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimay, ayol haydovchi sha’niga nojo‘ya, uyatli va haqoratli so‘zlarni ishlatgan holda katta janjal ko‘targan.
Mazkur salbiy holat yuzasidan huquq-tartibot organlari tomonidan zudlik bilan surishtiruv ishlari olib borildi va ish sudga oshirildi. Sud majlisida M.Sh. O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksining tegishli 183-moddasi (Mayda bezorilik) bilan aybdor deb topildi. Mahkama qaroriga binoan, unga nisbatan eng qat’iy jazo chorasi qo‘llanilib, 15 sutkalik ma’muriy qamoq jazosi tayinlandi. Bundan tashqari, ruhiy bosim va tazyiqqa uchragan ayol haydovchining xavfsizligini ta’minlash maqsadida unga rasman «Himoya orderi» taqdim etildi.
Jabrlanuvchi ayol sud zalida bo‘lib o‘tgan mahkama jarayonida o‘sha kuni boshidan kechirgan dahshatli daqiqalarni yig‘lab so‘zlab berdi:
«Mashina oynasidan turib bundan ham battar, o‘ta og‘ir so‘kinishlar va sha’nimga noloyiq haqoratlar yog‘dirildi. Hatto voqeani tasvirga olmoqchi bo‘lganimda, telefonimni qo‘limdan kuch bilan yulib olib, qaytarib bermaslikka urindi… O‘sha voqeadan keyin ertalabdan beri qo‘rquv va hayajondan butun badanim titrab, haligacha o‘zimga kela olmayapman», — dedi ayol ko‘z yoshlarini tuta olmay.
O‘z qilmishining huquqiy oqibatlarini anglab yetgan va temir panjara ortiga yo‘l olgan M.Sh. esa sud kursisida o‘tirib, qilgan ishidan qattiq pushaymon ekanligini bildirdi:
«Men qilgan ishimdan chin dildan pushaymonman va ayoldan kechirim so‘rayman. Va’da beraman, bunday xunuk ish boshqa hech qachon qaytarilmaydi. Bundan buyon ko‘chada hammani hurmat qilib, qonuniy va to‘g‘ri yuraman. Eng asosiysi, jahlimni va asablarimni jilovlashni o‘rganib, keyin ko‘chaga chiqaman. Bunaqa holat mening hayotimda boshqa takrorlanmaydi», — deya ko‘rsatma berdi qonunbuzar erkak.
Ushbu voqea barcha haydovchilar uchun katta saboq bo‘lishi, ko‘chalarda nafaqat yo‘l harakati qoidalariga, balki insoniylik va o‘zaro hurmat me’yorlariga amal qilish shartligini yana bir bor eslatib o‘tadi. Qonun ustuvor bo‘lgan yurtda hech bir ayolga nisbatan qilingan tazyiq jazosiz qolmaydi.
Poytaxtimizdagi eng so‘nggi tezkor voqealar, huquqiy islohotlar, IIBB yangiliklari va kundalik hayotimizga oid eng ishonchli, eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…