Toshkent hayvonot bog‘ida poni bolani tishlab oldi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Toshkent hayvonot bog‘ida noxush holat yuz berdi. Ma’lum bo‘lishicha, poni bolalardan birini tishlab olgan.
Kuzatuv kameralari tasvirlarida ikki nafar bola xavfsizlik uchun o‘rnatilgan to‘siqdan oshib o‘tgani aks etgan. Shundan so‘ng ulardan biri poniga yaqinlashib, hayvonga qo‘lini uzatgan.
Aynan shu vaqtda poni bolaning qo‘lini tishlab olgan. Hodisa hayvonot bog‘i hududida o‘rnatilgan videokuzatuv kameralari orqali qayd etilgan.
Mutaxassislar hayvonlarga yaqinlashishda xavfsizlik qoidalariga qat’iy rioya qilish, shuningdek, maxsus to‘siqlardan oshmaslik zarurligini eslatib o‘tmoqda.
…