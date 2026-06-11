Toshkent hayvonot bog‘ida poni bolani tishlab oldi

·29·Jamiyat
Toshkent hayvonot bog‘ida poni bolani tishlab oldi

Toshkent hayvonot bog‘ida noxush holat yuz berdi. Ma’lum bo‘lishicha, poni bolalardan birini tishlab olgan.

Kuzatuv kameralari tasvirlarida ikki nafar bola xavfsizlik uchun o‘rnatilgan to‘siqdan oshib o‘tgani aks etgan. Shundan so‘ng ulardan biri poniga yaqinlashib, hayvonga qo‘lini uzatgan.

Aynan shu vaqtda poni bolaning qo‘lini tishlab olgan. Hodisa hayvonot bog‘i hududida o‘rnatilgan videokuzatuv kameralari orqali qayd etilgan.

Mutaxassislar hayvonlarga yaqinlashishda xavfsizlik qoidalariga qat’iy rioya qilish, shuningdek, maxsus to‘siqlardan oshmaslik zarurligini eslatib o‘tmoqda.

ToshkentToshkent zooparki
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sobiq bank xodimi ishga tiklandiSobiq bank xodimi ishga tiklandiBugun, 05:06Yo‘l talashuvi oqibatida erkak 15 sutkaga qamaldiYo‘l talashuvi oqibatida erkak 15 sutkaga qamaldiBugun, 19:50Toshkentda ayol haydovchini haqorat qilgan erkak o‘n besh sutkaga qamaldiToshkentda ayol haydovchini haqorat qilgan erkak o‘n besh sutkaga qamaldiKecha, 16:19Prank ortidan muammo: o‘zbekistonlik bloger Moskvada ushlandiPrank ortidan muammo: o‘zbekistonlik bloger Moskvada ushlandiKecha, 10:05Zangiotada 10 kgdan ortiq kumushni noqonuniy sotmoqchi bo‘lgan shaxs ushlandiZangiotada 10 kgdan ortiq kumushni noqonuniy sotmoqchi bo‘lgan shaxs ushlandiKecha, 09:40Germaniya klinikalari o‘zbekistonlik mutaxassislarga qiziqish bildirmoqdaGermaniya klinikalari o‘zbekistonlik mutaxassislarga qiziqish bildirmoqdaKecha, 09:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi