Yomg‘ir ostidagi oddiy yaxshilik ko‘pchilikni ta’sirlantirdi (video)

·32·Jamiyat
Yomg‘ir ostidagi oddiy yaxshilik ko‘pchilikni ta’sirlantirdi (video)

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan qisqa video ko‘plab foydalanuvchilarni hayajonga soldi. Unda kuchli yomg‘ir ostida xizmat vazifasini bajarayotgan Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati xodimiga oddiy haydovchi tomonidan ko‘rsatilgan samimiy yordam aks etgan.

Kadrlarda ko‘rinishicha, yo‘lda qatnov davom etayotgan, yomg‘ir esa ancha kuchli yog‘moqda. Shu sharoitda YHXX xodimi yo‘l chetida xizmatini davom ettirib, harakat xavfsizligini ta’minlashga harakat qilmoqda. Ustiga yomg‘ir quyilib turgan bir paytda, atrofdagi haydovchilardan biri befarq qarab o‘tirmadi.

Oddiy fuqaro mashinasidan tushib, qo‘lidagi yomg‘irpo‘shni xodimga olib borib berdi. Bu harakat bir qarashda juda sodda ko‘rinishi mumkin. Ammo aynan shunday oddiy yaxshiliklar inson qalbiga eng tez yetib boradi.

Haydovchi YHXX xodimi yoniga borib, unga yomg‘irdan himoyalanish uchun zontikni tutqazdi. Xodim esa xizmatini davom ettirdi. Atrofda esa mashinalar harakati, kuchli yomg‘ir va kundalik shahar hayoti davom etaverdi. Lekin shu qisqa lahza ko‘pchilik uchun katta ma’noga ega bo‘ldi.

Video ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalib, foydalanuvchilar orasida iliq munosabat uyg‘otdi. Ko‘pchilik haydovchining bu harakatini haqiqiy odamiylik namunasi sifatida baholadi. Uning sha’niga minnatdorlik va olqish so‘zlari yog‘ildi.

Haqiqatan ham, ba’zan yuzlab ta’sirli gaplardan ko‘ra birgina amal ko‘proq ibrat bo‘ladi. Bu holat ham ana shunday lahzalardan biri bo‘ldi. Chunki insonparvarlik doim katta ishlardan boshlanmaydi. Ba’zan u yomg‘ir ostida turgan odamga yomg‘irpo‘sh uzatishdan boshlanadi.

Yo‘l harakati xavfsizligi xodimlari har qanday ob-havo sharoitida xizmat olib boradi. Quyoshda ham, sovuqda ham, qor-yomg‘irda ham ular yo‘llarda tartib va xavfsizlikni ta’minlashga mas’ul. Shu sababli ularning mehnatini qadrlash, oddiy insoniy munosabat bildirish jamiyatda o‘zaro hurmat muhitini kuchaytiradi.

Bu voqeada eng ta’sirli jihat shundaki, haydovchi hech qanday maqtov yoki e’tirof uchun harakat qilmagan. U shunchaki yomg‘ir ostida turgan insonni ko‘rdi va yordam berishni lozim topdi. Ana shu tabiiylik va samimiyat videoni yanada ta’sirli qilgan.

Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ham aynan shu jihatga e’tibor qaratmoqda. Kimdir buni “haqiqiy tarbiya”, kimdir “odamiylikning eng chiroyli ko‘rinishi”, yana kimdir “jamiyatda mana shunday munosabatlar ko‘paysin” deya baholagan.

Bunday holatlar jamiyat uchun juda kerak. Chunki ular odamlarga bir-biriga befarq bo‘lmaslikni eslatadi. Har kuni turli tashvishlar, shoshilishlar va asabiy holatlar orasida oddiy mehr, e’tibor va yordam ko‘p narsani o‘zgartirishi mumkin.

YHXX xodimi uchun bu yomg‘irpo‘sh balki shu kunning eng kerakli narsasi bo‘lgandir. Haydovchi uchun esa bu bir necha daqiqalik harakat. Ammo videoni ko‘rgan minglab odamlar uchun bu voqea odamiylikning jonli misoliga aylandi.

Hayotda katta gaplar ko‘p. Ammo ba’zan eng kuchli tarbiya, eng ta’sirli chaqiriq va eng yaxshi ibrat shunday kichik amallarda namoyon bo‘ladi. Yomg‘ir ostidagi bu holat ham shundan dalolat berdi: yaxshilik qilish uchun katta imkoniyat shart emas, katta yurak yetarli.

Bunday insonlar bor ekan, jamiyatda mehr ham, hurmat ham, umid ham kamaymaydi. Oddiy haydovchining bir yomg‘irpo‘shi esa bugun ko‘pchilikka bir haqiqatni eslatdi — odamiylik hali ham yo‘lda, ko‘chada, hayotning eng oddiy lahzalarida yashab turibdi.

Yo'l harakati xavfsizligi xizmati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Dorixona narkotiklari» savdosi bilan shug‘ullangan guruh qo‘lga olindi«Dorixona narkotiklari» savdosi bilan shug‘ullangan guruh qo‘lga olindiBugun, 07:40Toshkent hayvonot bog‘ida poni bolani tishlab oldiToshkent hayvonot bog‘ida poni bolani tishlab oldiBugun, 05:47Sobiq bank xodimi ishga tiklandiSobiq bank xodimi ishga tiklandiBugun, 05:06Yo‘l talashuvi oqibatida erkak 15 sutkaga qamaldiYo‘l talashuvi oqibatida erkak 15 sutkaga qamaldiBugun, 19:50Toshkentda ayol haydovchini haqorat qilgan erkak o‘n besh sutkaga qamaldiToshkentda ayol haydovchini haqorat qilgan erkak o‘n besh sutkaga qamaldiKecha, 16:19Prank ortidan muammo: o‘zbekistonlik bloger Moskvada ushlandiPrank ortidan muammo: o‘zbekistonlik bloger Moskvada ushlandiKecha, 10:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi