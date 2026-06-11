Yomg‘ir ostidagi oddiy yaxshilik ko‘pchilikni ta’sirlantirdi (video)
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan qisqa video ko‘plab foydalanuvchilarni hayajonga soldi. Unda kuchli yomg‘ir ostida xizmat vazifasini bajarayotgan Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati xodimiga oddiy haydovchi tomonidan ko‘rsatilgan samimiy yordam aks etgan.
Kadrlarda ko‘rinishicha, yo‘lda qatnov davom etayotgan, yomg‘ir esa ancha kuchli yog‘moqda. Shu sharoitda YHXX xodimi yo‘l chetida xizmatini davom ettirib, harakat xavfsizligini ta’minlashga harakat qilmoqda. Ustiga yomg‘ir quyilib turgan bir paytda, atrofdagi haydovchilardan biri befarq qarab o‘tirmadi.
Oddiy fuqaro mashinasidan tushib, qo‘lidagi yomg‘irpo‘shni xodimga olib borib berdi. Bu harakat bir qarashda juda sodda ko‘rinishi mumkin. Ammo aynan shunday oddiy yaxshiliklar inson qalbiga eng tez yetib boradi.
Haydovchi YHXX xodimi yoniga borib, unga yomg‘irdan himoyalanish uchun zontikni tutqazdi. Xodim esa xizmatini davom ettirdi. Atrofda esa mashinalar harakati, kuchli yomg‘ir va kundalik shahar hayoti davom etaverdi. Lekin shu qisqa lahza ko‘pchilik uchun katta ma’noga ega bo‘ldi.
Video ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalib, foydalanuvchilar orasida iliq munosabat uyg‘otdi. Ko‘pchilik haydovchining bu harakatini haqiqiy odamiylik namunasi sifatida baholadi. Uning sha’niga minnatdorlik va olqish so‘zlari yog‘ildi.
Haqiqatan ham, ba’zan yuzlab ta’sirli gaplardan ko‘ra birgina amal ko‘proq ibrat bo‘ladi. Bu holat ham ana shunday lahzalardan biri bo‘ldi. Chunki insonparvarlik doim katta ishlardan boshlanmaydi. Ba’zan u yomg‘ir ostida turgan odamga yomg‘irpo‘sh uzatishdan boshlanadi.
Yo‘l harakati xavfsizligi xodimlari har qanday ob-havo sharoitida xizmat olib boradi. Quyoshda ham, sovuqda ham, qor-yomg‘irda ham ular yo‘llarda tartib va xavfsizlikni ta’minlashga mas’ul. Shu sababli ularning mehnatini qadrlash, oddiy insoniy munosabat bildirish jamiyatda o‘zaro hurmat muhitini kuchaytiradi.
Bu voqeada eng ta’sirli jihat shundaki, haydovchi hech qanday maqtov yoki e’tirof uchun harakat qilmagan. U shunchaki yomg‘ir ostida turgan insonni ko‘rdi va yordam berishni lozim topdi. Ana shu tabiiylik va samimiyat videoni yanada ta’sirli qilgan.
Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ham aynan shu jihatga e’tibor qaratmoqda. Kimdir buni “haqiqiy tarbiya”, kimdir “odamiylikning eng chiroyli ko‘rinishi”, yana kimdir “jamiyatda mana shunday munosabatlar ko‘paysin” deya baholagan.
Bunday holatlar jamiyat uchun juda kerak. Chunki ular odamlarga bir-biriga befarq bo‘lmaslikni eslatadi. Har kuni turli tashvishlar, shoshilishlar va asabiy holatlar orasida oddiy mehr, e’tibor va yordam ko‘p narsani o‘zgartirishi mumkin.
YHXX xodimi uchun bu yomg‘irpo‘sh balki shu kunning eng kerakli narsasi bo‘lgandir. Haydovchi uchun esa bu bir necha daqiqalik harakat. Ammo videoni ko‘rgan minglab odamlar uchun bu voqea odamiylikning jonli misoliga aylandi.
Hayotda katta gaplar ko‘p. Ammo ba’zan eng kuchli tarbiya, eng ta’sirli chaqiriq va eng yaxshi ibrat shunday kichik amallarda namoyon bo‘ladi. Yomg‘ir ostidagi bu holat ham shundan dalolat berdi: yaxshilik qilish uchun katta imkoniyat shart emas, katta yurak yetarli.
Bunday insonlar bor ekan, jamiyatda mehr ham, hurmat ham, umid ham kamaymaydi. Oddiy haydovchining bir yomg‘irpo‘shi esa bugun ko‘pchilikka bir haqiqatni eslatdi — odamiylik hali ham yo‘lda, ko‘chada, hayotning eng oddiy lahzalarida yashab turibdi.
…