Andijonda 4 nafar xodim hojatxonadan chiqqan zaharli gazdan zaharlanib vafot etgani aytilmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Andijon viloyati Marhamat tumanidagi Markaziy poliklinika hududida baxtsiz hodisa sodir bo‘ldi. Hodisa oqibatida tuman tibbiyot birlashmasining 4 nafar texnik xodimi vafot etdi.
Ma’lum qilinishicha, I. Nishonov, M. Matxoliqov, Q. Mamajonov va L. Qosimov xizmat vazifasini bajarayotgan vaqtda halok bo‘lgan.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, ular poliklinika hududidagi hojatxona qudug‘ini tozalashga uringan. Shu jarayonda quduqda to‘plangan zaharli gazdan zaharlanib, hushini yo‘qotgani taxmin qilinmoqda.
Holat yuzasidan Marhamat tumani IIB tomonidan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi. Ayni paytda hodisaning barcha sabablari va omillari o‘rganilmoqda.
…