Erkaklar buqani tutmoqchi bo‘lishdi, ammo hammasi teskari bo‘ldi
O‘zbekistonda sodir bo‘lgan g‘alati holat oddiy buqa tutish jarayonini kutilmagan tomoshaga aylantirdi. Erkaklar jonivorni ushlashga harakat qilgan, biroq vaziyat ular o‘ylagandek chiqmagan.
Kadrlarda bir guruh erkaklar buqani qo‘lga olish uchun yaqinlashayotgani ko‘rinadi. Dastlab hammasi nazorat ostida bo‘lgandek tuyulgan, ammo bir necha soniyadan so‘ng vaziyat butunlay o‘zgaradi — g‘azablangan buqa birdaniga qarshi hujumga o‘tadi.
Shundan so‘ng odamlar rejasini unutib, o‘z jonini qutqarish bilan ovora bo‘lib qolishadi. Buqa esa ularni quvib, atrofda haqiqiy sarosima kayfiyatini yuzaga keltiradi.
Video tezda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, foydalanuvchilar orasida kulgili izohlar paydo bo‘ldi. Ayrimlar hazil tariqasida “buqa o‘z korridasini o‘zi tashkil qilibdi”, deb yozishgan. Boshqalar esa bu holatni “reja bor edi, lekin buqa ham reja tuzgan ekan” deb kinoya bilan izohlashgan.
…