Jizzaxda attraksion sinishi oqibatida 4 kishi jarohat oldi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jizzax shahridagi "O‘rda" istirohat bog‘ida attraksion sinib ketishi oqibatida 4 nafar fuqaro jarohat oldi.
Ma’lum qilinishicha, hodisa 10 iyun kuni taxminan soat 21:44 da sodir bo‘lgan. "Niyatjon niyati" MCHJga tegishli 16 o‘rindiqli "Bashnya padeniya" attraksionida texnik nosozlik yuzaga kelgan.
Jabrlanganlar turli darajadagi tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan. Hozirda ular mahalliy shifokorlar nazoratida.
Mazkur holat yuzasidan mas’ul organlar tomonidan tergovga qadar dastlabki o‘rganish va surishtiruv ishlari olib borilmoqda.
…