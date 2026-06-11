Chirchiq daryosi sohili kutilmaganda o‘pirilib ketdi

·48·Jamiyat
Chirchiq daryosi sohili kutilmaganda o‘pirilib ketdi

Toshkent shahrining Bektemir tumani hududidan oqib o‘tuvchi Chirchiq daryosi sohilida o‘pirilish holati qayd etildi. Bu haqda Suv xo‘jaligi vazirligi rasmiy ma’lumot tarqatdi.

Bildirilishicha, 11 iyun kuni soat 14:00 atrofida “Nurafshon” mahallasi hududida joylashgan suv so‘ndirgich inshootining oqim bo‘ylab o‘ng qismidagi beton qoplama va sohil hududida yer ko‘chishi yuz bergan.

Hodisa haqida xabar olingach, Suv xo‘jaligi vaziri Shavkat Hamroyev boshchiligidagi ishchi guruh zudlik bilan voqea joyiga yetib bordi. Shuningdek, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, mahalliy hokimlik va tegishli idoralar vakillaridan iborat tezkor shtab tashkil etildi.

Chirchiq daryosi sohili kutilmaganda o‘pirilib ketdi

Ayni paytda hududda tiklash va mustahkamlash ishlari jadal olib borilmoqda. Bu ishlarga ekskavatorlar, yuk tashuvchi texnikalar hamda bir qator mutaxassislar jalb qilingan.

Mas’ullar ma’lum qilishicha, o‘pirilish oqibatida aholi yashash uylari, ijtimoiy obyektlar yoki tadbirkorlik subyektlariga zarar yetmagan. Shu bilan birga, hozircha fuqarolar xavfsizligiga tahdid mavjud emasligi ta’kidlanmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yo‘llarda xavfsizlikni ta’minlash choralari kuchaytiriladiYo‘llarda xavfsizlikni ta’minlash choralari kuchaytiriladiBugun, 15:53Kadastr agentligi rahbariyati tarkibida muhim tayinlovlar amalga oshirildiKadastr agentligi rahbariyati tarkibida muhim tayinlovlar amalga oshirildiBugun, 12:14Farg‘onada 13 yoshli bola mashinada YTH sodir qildiFarg‘onada 13 yoshli bola mashinada YTH sodir qildiBugun, 12:09O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqdaO‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqdaBugun, 09:42Jizzaxda attraksion sinishi oqibatida 4 kishi jarohat oldiJizzaxda attraksion sinishi oqibatida 4 kishi jarohat oldiBugun, 08:58Erkaklar buqani tutmoqchi bo‘lishdi, ammo hammasi teskari bo‘ldiErkaklar buqani tutmoqchi bo‘lishdi, ammo hammasi teskari bo‘ldiBugun, 08:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi