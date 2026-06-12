IIO xodimlaridan qochgan Cobalt o‘q uzib to‘xtatildi

·19·Jamiyat
IIO xodimlaridan qochgan Cobalt o‘q uzib to‘xtatildi

Toshkent shahrida Ichki ishlar organlari xodimlarining to‘xtash haqidagi qonuniy talabiga bo‘ysunmagan va xavfli harakatlangan Cobalt avtomashinasi o‘q uzish orqali to‘xtatildi. Bu haqda poytaxt IIBB matbuot xizmati ma’lum qildi.

Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Cobalt rusumli avtomobil bir nechta transport vositalariga shikast yetkazgani aks etgan video tarqalgan edi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, voqea 11 iyun kuni soat taxminan 21:30 atrofida sodir bo‘lgan. Avtomobilni ruhiy-asab kasalliklari shifoxonasida ro‘yxatda turuvchi 44 yoshli R.Y. boshqargan.

U Yakkasaroy tumanidagi Shota Rustaveli ko‘chasida yo‘l harakati qoidalarini buzgan holda harakatlanib, boshqa fuqarolar hayotini xavf ostiga qo‘ygan. Shuningdek, IIO xodimlarining to‘xtash haqidagi qonuniy talabiga amal qilmasdan, harakatini davom ettirgan va bir nechta avtomashinaga texnik shikast yetkazgan.

Tezkor choralar natijasida boshqa fuqarolarga zarar yetkazilishining oldini olish maqsadida IIO xodimlari tomonidan tabel qurolidan foydalanilgan. Ogohlantirish berilgach, avtomashina g‘ildiragiga o‘q uzilib, transport vositasi to‘xtatilgan va haydovchining keyingi noqonuniy harakatlariga chek qo‘yilgan.

Mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Hodisa Toshkent shahar IIBB rahbariyati tomonidan nazoratga olingan.

ToshkentCobaltShota RustaveliYakkasaroy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Voyaga yetmaganlarni rulga o‘tqazganlarga choralar qat’iylashtiriladiVoyaga yetmaganlarni rulga o‘tqazganlarga choralar qat’iylashtiriladiBugun, 08:35Yigitni sher bilan qo‘rqitishdi: bu hazilmi yoki xavfli o‘yin?Yigitni sher bilan qo‘rqitishdi: bu hazilmi yoki xavfli o‘yin?Bugun, 08:30Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldiDinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldiBugun, 08:23Toshkentda 34 kilogrammdan ortiq narkotik moddalar musodara qilindiToshkentda 34 kilogrammdan ortiq narkotik moddalar musodara qilindiBugun, 07:47«Chinor» metro bekati keng ko‘lamli modernizatsiya sabab vaqtincha yopiladi«Chinor» metro bekati keng ko‘lamli modernizatsiya sabab vaqtincha yopiladiBugun, 07:04Chirchiq daryosi sohili kutilmaganda o‘pirilib ketdiChirchiq daryosi sohili kutilmaganda o‘pirilib ketdiKecha, 16:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi