Yigitni sher bilan qo‘rqitishdi: bu hazilmi yoki xavfli o‘yin?
Ijtimoiy tarmoqlarda qisqa vaqt ichida keng tarqalgan videoda bir guruh yigitlar boshqa bir yigitni haqiqiy sher yordamida qo‘rqitgani aks etgan. Kadrlar ko‘pchilikni hayratga solib, turli munozaralarga sabab bo‘lmoqda.
Ma’lum bo‘lishicha, ushbu holat Toshkent shahrida yuz bergan. Yigitlar o‘zaro “shart bajarish” o‘yini doirasida bunday noodatiy va xavfli tajribani amalga oshirishgan. Videoda sherning yaqinlashtirilishi va yigitning qo‘rquvga tushgan holati aniq ko‘rinadi.
Qayd etilishicha, mazkur jarayon tasodifiy yoki nazoratsiz bo‘lmagan. U hayvonlar huquqini himoya qiluvchi mutaxassislar ishtirokida suratga olingan. Shunga qaramay, foydalanuvchilar orasida bu kabi “hazillar”ning xavfsizligi va maqsadga muvofiqligi borasida turli fikrlar bildirilmoqda.
Ayrimlar buni shunchaki kontent uchun qilingan ekstremal hazil sifatida baholayotgan bo‘lsa, boshqalar esa bu inson va hayvon uchun xavf tug‘dirishi mumkinligini ta’kidlab, bunday tajribalarni tanqid qilmoqda.
…