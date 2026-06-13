Shavkat Mirziyoyev Nikol Pashinyanni saylovdagi g‘alabasi bilan tabrikladi
Xalqaro diplomatik aloqalar va do‘stona hamkorlik rishtalarini mustahkamlash yo‘lida yurtimiz rahbariyati tomonidan izchil qadamlar tashlanmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Armaniston Respublikasi Bosh vaziri Nikol Pashinyanga uning yetakchiligidagi “Vatandoshlik kelishuvi” siyosiy partiyasi mamlakatda bo‘lib o‘tgan parlament saylovlarida ishonchli g‘alabaga erishgani munosabati bilan samimiy qutlov va tabrik maktubini yo‘lladi. Bu haqda Armaniston hukumati rahbarining matbuot xizmati rasmiy bayonot berdi.
Davlatimiz rahbari o‘z maktubida ushbu siyosiy muvaffaqiyat Armaniston xalqining amaldagi rahbariyat olib borayotgan islohotlarga bo‘lgan yuksak ishonchi ekanini alohida e’tirof etdi.
Janubiy Kavkazda tinchlik va barqarorlik omili
O‘zbekiston yetakchisi o‘z tabrigida Armaniston Bosh vazirining mintaqaviy osoyishtalikni ta’minlash borasidagi xizmatlarini yuqori baholadi:
“Ushbu muhim saylov natijalari arman xalqining Siz tomondan olib borilayotgan ichki va tashqi siyosiy kursiga, xususan, Janubiy Kavkaz hududida uzoq muddatli tinchlik, barqarorlik hamda umumiy farovonlikni qaror toptirish borasidagi tinimsiz sa’y-harakatlaringizga bo‘lgan yuksak ishonchi va cheksiz qo‘llab-quvvatlashining amaliy tasdig‘idir.
Ishonchim komilki, mamlakatlarimiz o‘rtasidagi an’anaviy do‘stlik tamoyillariga asoslangan ikki tomonlama munosabatlar va birgalikdagi intilishlarimiz orqali kelajakda o‘zaro manfaatli bo‘lgan ko‘p qirrali hamkorligimizni yanada keng ko‘lamda rivojlantira olamiz”.
Maktub so‘ngida O‘zbekiston Prezidenti Armaniston rahbari Nikol Pashinyanga mustahkam sog‘liq, oilaviy baxt-saodat va davlatchilik faoliyatida ulkan zafarlar tilagan bo‘lsa, do‘st Armaniston xalqiga esa hamisha tinchlik, xotirjamlik va yuksalish yor bo‘lishini tilab qolgan.
Quyidagi tahliliy jadval orqali ikki davlat o‘rtasidagi diplomatik munosabatlarning bugungi holati va qutlov maktubining asosiy urg‘ulari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Tabrik yo‘llagan rahbar
Tabrik qabul qilgan yetakchi
G‘olib chiqqan siyosiy partiya
Diplomatik maktubning bosh urg‘usi
E’tirof etilgan mintaqa
Shavkat Mirziyoyev
(O‘zbekiston Prezidenti)
(Armaniston Bosh vaziri)
“Vatandoshlik kelishuvi”
(Parlament saylovi g‘olibi)
O‘zaro manfaatli do‘stona
hamkorlikni kengaytirish
Janubiy Kavkaz
(Tinchlik va farovonlik)
Ikki tomonlama aloqalarda yangi bosqich
Siyosiy tahlilchilarning fikriga ko‘ra, O‘zbekiston va Armaniston o‘rtasidagi savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar aloqalar so‘nggi yillarda sezilarli darajada faollashgan. Davlat rahbarlarining bu kabi samimiy muloqotlari ikki mamlakat tadbirkorlari va xalqlari o‘rtasidagi yangi loyihalarning hayotga tatbiq etilishiga kuchli turtki bo‘ladi.
Yurtimiz va jahonda sodir bo‘layotgan eng muhim siyosiy voqealar, xalqaro maydondagi diplomatik aloqalar va kundalik hayotimizga oid eng qaynoq, ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…