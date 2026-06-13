Shavkat Mirziyoyev Nikol Pashinyanni saylovdagi g‘alabasi bilan tabrikladi

·20·Jamiyat
Shavkat Mirziyoyev Nikol Pashinyanni saylovdagi g‘alabasi bilan tabrikladi

Xalqaro diplomatik aloqalar va do‘stona hamkorlik rishtalarini mustahkamlash yo‘lida yurtimiz rahbariyati tomonidan izchil qadamlar tashlanmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Armaniston Respublikasi Bosh vaziri Nikol Pashinyanga uning yetakchiligidagi “Vatandoshlik kelishuvi” siyosiy partiyasi mamlakatda bo‘lib o‘tgan parlament saylovlarida ishonchli g‘alabaga erishgani munosabati bilan samimiy qutlov va tabrik maktubini yo‘lladi. Bu haqda Armaniston hukumati rahbarining matbuot xizmati rasmiy bayonot berdi.

Davlatimiz rahbari o‘z maktubida ushbu siyosiy muvaffaqiyat Armaniston xalqining amaldagi rahbariyat olib borayotgan islohotlarga bo‘lgan yuksak ishonchi ekanini alohida e’tirof etdi.

Janubiy Kavkazda tinchlik va barqarorlik omili

O‘zbekiston yetakchisi o‘z tabrigida Armaniston Bosh vazirining mintaqaviy osoyishtalikni ta’minlash borasidagi xizmatlarini yuqori baholadi:

“Ushbu muhim saylov natijalari arman xalqining Siz tomondan olib borilayotgan ichki va tashqi siyosiy kursiga, xususan, Janubiy Kavkaz hududida uzoq muddatli tinchlik, barqarorlik hamda umumiy farovonlikni qaror toptirish borasidagi tinimsiz sa’y-harakatlaringizga bo‘lgan yuksak ishonchi va cheksiz qo‘llab-quvvatlashining amaliy tasdig‘idir.

Ishonchim komilki, mamlakatlarimiz o‘rtasidagi an’anaviy do‘stlik tamoyillariga asoslangan ikki tomonlama munosabatlar va birgalikdagi intilishlarimiz orqali kelajakda o‘zaro manfaatli bo‘lgan ko‘p qirrali hamkorligimizni yanada keng ko‘lamda rivojlantira olamiz”.

Maktub so‘ngida O‘zbekiston Prezidenti Armaniston rahbari Nikol Pashinyanga mustahkam sog‘liq, oilaviy baxt-saodat va davlatchilik faoliyatida ulkan zafarlar tilagan bo‘lsa, do‘st Armaniston xalqiga esa hamisha tinchlik, xotirjamlik va yuksalish yor bo‘lishini tilab qolgan.

Quyidagi tahliliy jadval orqali ikki davlat o‘rtasidagi diplomatik munosabatlarning bugungi holati va qutlov maktubining asosiy urg‘ulari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Tabrik yo‘llagan rahbar

Tabrik qabul qilgan yetakchi

G‘olib chiqqan siyosiy partiya

Diplomatik maktubning bosh urg‘usi

E’tirof etilgan mintaqa

Shavkat Mirziyoyev


(O‘zbekiston Prezidenti)

Nikol Pashinyan


(Armaniston Bosh vaziri)

“Vatandoshlik kelishuvi”


(Parlament saylovi g‘olibi)

O‘zaro manfaatli do‘stona


hamkorlikni kengaytirish

Janubiy Kavkaz


(Tinchlik va farovonlik)

Ikki tomonlama aloqalarda yangi bosqich

Siyosiy tahlilchilarning fikriga ko‘ra, O‘zbekiston va Armaniston o‘rtasidagi savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar aloqalar so‘nggi yillarda sezilarli darajada faollashgan. Davlat rahbarlarining bu kabi samimiy muloqotlari ikki mamlakat tadbirkorlari va xalqlari o‘rtasidagi yangi loyihalarning hayotga tatbiq etilishiga kuchli turtki bo‘ladi.

Yurtimiz va jahonda sodir bo‘layotgan eng muhim siyosiy voqealar, xalqaro maydondagi diplomatik aloqalar va kundalik hayotimizga oid eng qaynoq, ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Shavkat MirziyoyevNikol PashinyanOʻzbekistonArmanistonFuqarolik shartnomasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mudhish YTH sodir etgan sobiq IIB xodimiga sud hukmi o‘qildiMudhish YTH sodir etgan sobiq IIB xodimiga sud hukmi o‘qildiBugun, 11:19Shifoxonalarida «sirli mijozlar» orqali nazorat tadbirlari boshlanmoqdaShifoxonalarida «sirli mijozlar» orqali nazorat tadbirlari boshlanmoqdaBugun, 10:44Toshkent viloyatida 120 ming qalbaki dollarni sotmoqchi bo‘lganlar ushlandiToshkent viloyatida 120 ming qalbaki dollarni sotmoqchi bo‘lganlar ushlandiBugun, 10:35Toshkentdagi ko‘p qavatli binoda yirik yong‘in yuz berdi (video)Toshkentdagi ko‘p qavatli binoda yirik yong‘in yuz berdi (video)Bugun, 06:38Bojxonada shov-shuv: yo‘lovchi sumkasidan bo‘g‘ma ilon chiqdiBojxonada shov-shuv: yo‘lovchi sumkasidan bo‘g‘ma ilon chiqdiBugun, 06:16IstanbuldaIstanbuldaKecha, 17:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi