O‘zbekistonliklar Tailandga dam olish uchunmi yoki ishlash uchun bormoqda?
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yilning yanvar–aprel oylarida 16 291 nafar o‘zbekistonlik Taylandga borgan.
Ularning aksariyati — 15 189 nafari sayohat maqsadida ushbu mamlakatga yo‘l olgan.
Shuningdek, 996 nafar fuqaro qarindoshlarini ko‘rish, 53 nafar davolanish, 34 nafar xizmat safari va 19 nafar ta’lim olish maqsadida Taylandga borgan.
Bu raqamlar Tayland o‘zbekistonliklar orasida eng qiziqarli xorijiy turistik yo‘nalishlardan biriga aylanayotganini ko‘rsatmoqda.
…