Turkiyada qidiruvda bo‘lgan ikki nafar O‘zbekiston fuqarosi qo‘lga olindi
Foto: Istanbul Boshkonsulxonasi
O‘zbekiston va Turkiya Respublikasi ichki ishlar hamda huquqni muhofaza qiluvchi idoralari o‘rtasidagi o‘zaro mustahkam hamkorlik, tezkor-qidiruv tadbirlarining samarasi o‘laroq, qonunbuzarlik sodir etib, ancha vaqtdan buyon xalqaro miqyosda qidiruvda yurgan ikki nafar shaxs Turkiya hududida aniqlanib, qo‘lga olindi. Mamlakatimizda sodir etgan jinoiy qutqulari uchun javobgarlikdan qochib, xorijda jon saqlamoqchi bo‘lgan ushbu fuqarolar tegishli huquqiy tartib-taomillarga ko‘ra Vatanimizga deportatsiya qilindi.
Bugungi kunda ikki qardosh davlatning soha vakillari o‘rtasida jinoyatchilikka qarshi kurashish borasidagi aloqalar izchil rivojlanib borayotgani natijasida, adolatdan hech qayerda yashirinib bo‘lmasligi yana bir bor o‘z isbotini topdi.
Qalbakilik va og‘ir tan jarohati: Qidiruvdagi shaxslar kimlar edi?
Olib borilgan keng qamrovli hamkorlikdagi tadbirlar davomida quyidagi ikki nafar qidiruvda bo‘lgan fuqaro aniqlandi va O‘zbekiston tomoniga topshirildi:
Birinchi shaxs (M.B.): O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi (Firibgarlik) bo‘yicha ayblanib, anchadan buyon huquq-tartibot idoralaridan yashirinib yurgan. U Turkiyaning yirik shaharlaridan birida yashirinib yurgan vaqtida tezkor xodimlar tomonidan qo‘lga olingan va yurtimizga qaytarilgan.
Ikkinchi shaxs (J.B.): Jinoyat kodeksining 104-moddasi (Qasddan badanga og‘ir shikast yetkazish) bilan ayblanib, tergov organlaridan qochib yurgan. U ham Turkiya hududida o‘tkazilgan nazorat tadbirlari davomida ushlanib, maxsus eskort hamrohligida Toshkentga olib kelindi.
Quyidagi tahliliy jadval orqali qo‘lga olingan shaxslar va ularga nisbatan qo‘yilgan ayblovlar tafsiloti bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Jinoyat sodir etgan shaxslar (Qisqartma)
Ayblanayotgan Jinoyat kodeksi moddasi
Jinoyatning umumiy tavsifi
Qo‘lga olingan va yashiringan hududi
Hozirgi vaqtdagi huquqiy holati
Keyingi ko‘riladigan choralar
M. B.
168-modda
Firibgarlik, o‘zganing mulkini aldov yo‘li bilan o‘zlashtirish
Turkiya Respublikasi
O‘zbekistonga muvaffaqiyatli qaytarildi
Vakolatli organlar tomonidan tergov qilinadi
J. B.
104-modda
Qasddan badanga og‘ir shikast yetkazish (Zo‘ravonlik)
Turkiya hududida
Qo‘lga olinib, mutasaddilarga topshirildi
Sud va tergov jarayonlari davom ettiriladi
Adolat qaror topdi: Navbatdagi bosqich tergov va sud jarayonlari
Yurtimizga qaytarilgan har ikki fuqaro qonun ustuvorligini ta’minlash, avval boshlangan jinoyat ishlari doirasida tegishli surishtiruv hamda sud jarayonlarini izchil davom ettirish maqsadida O‘zbekistonning vakolatli huquqni muhofaza qiluvchi organlariga topshirildi. Endilikda ular o‘zlari sodir etgan qilmishlari uchun qonun oldida to‘liq javob berishadi.
Mutasaddilarning ta’kidlashicha, bu kabi qo‘shma tadbirlar kelgusida ham izchil davom ettiriladi va xorijiy davlatlar bilan jinoyatchilarni ushlab berish bo‘yicha hamkorlik aloqalari yanada kuchaytiriladi.
Yurtimizda va jahonda yuz berayotgan eng muhim voqealar, huquq-tartibot organlarining tezkor xabarlari, qonunchilikdagi yangiliklar va kundalik hayotimizga oid eng ishonchli ma’lumotlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…