Turkiyada qidiruvda bo‘lgan ikki nafar O‘zbekiston fuqarosi qo‘lga olindi

·0·Jamiyat
Turkiyada qidiruvda bo‘lgan ikki nafar O‘zbekiston fuqarosi qo‘lga olindi

Foto: Istanbul Boshkonsulxonasi

O‘zbekiston va Turkiya Respublikasi ichki ishlar hamda huquqni muhofaza qiluvchi idoralari o‘rtasidagi o‘zaro mustahkam hamkorlik, tezkor-qidiruv tadbirlarining samarasi o‘laroq, qonunbuzarlik sodir etib, ancha vaqtdan buyon xalqaro miqyosda qidiruvda yurgan ikki nafar shaxs Turkiya hududida aniqlanib, qo‘lga olindi. Mamlakatimizda sodir etgan jinoiy qutqulari uchun javobgarlikdan qochib, xorijda jon saqlamoqchi bo‘lgan ushbu fuqarolar tegishli huquqiy tartib-taomillarga ko‘ra Vatanimizga deportatsiya qilindi.

Bugungi kunda ikki qardosh davlatning soha vakillari o‘rtasida jinoyatchilikka qarshi kurashish borasidagi aloqalar izchil rivojlanib borayotgani natijasida, adolatdan hech qayerda yashirinib bo‘lmasligi yana bir bor o‘z isbotini topdi.

Qalbakilik va og‘ir tan jarohati: Qidiruvdagi shaxslar kimlar edi?

Olib borilgan keng qamrovli hamkorlikdagi tadbirlar davomida quyidagi ikki nafar qidiruvda bo‘lgan fuqaro aniqlandi va O‘zbekiston tomoniga topshirildi:

  • Birinchi shaxs (M.B.): O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi (Firibgarlik) bo‘yicha ayblanib, anchadan buyon huquq-tartibot idoralaridan yashirinib yurgan. U Turkiyaning yirik shaharlaridan birida yashirinib yurgan vaqtida tezkor xodimlar tomonidan qo‘lga olingan va yurtimizga qaytarilgan.

  • Ikkinchi shaxs (J.B.): Jinoyat kodeksining 104-moddasi (Qasddan badanga og‘ir shikast yetkazish) bilan ayblanib, tergov organlaridan qochib yurgan. U ham Turkiya hududida o‘tkazilgan nazorat tadbirlari davomida ushlanib, maxsus eskort hamrohligida Toshkentga olib kelindi.

Quyidagi tahliliy jadval orqali qo‘lga olingan shaxslar va ularga nisbatan qo‘yilgan ayblovlar tafsiloti bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Jinoyat sodir etgan shaxslar (Qisqartma)

Ayblanayotgan Jinoyat kodeksi moddasi

Jinoyatning umumiy tavsifi

Qo‘lga olingan va yashiringan hududi

Hozirgi vaqtdagi huquqiy holati

Keyingi ko‘riladigan choralar

M. B.

168-modda

Firibgarlik, o‘zganing mulkini aldov yo‘li bilan o‘zlashtirish

Turkiya Respublikasi

O‘zbekistonga muvaffaqiyatli qaytarildi

Vakolatli organlar tomonidan tergov qilinadi

J. B.

104-modda

Qasddan badanga og‘ir shikast yetkazish (Zo‘ravonlik)

Turkiya hududida

Qo‘lga olinib, mutasaddilarga topshirildi

Sud va tergov jarayonlari davom ettiriladi

Adolat qaror topdi: Navbatdagi bosqich tergov va sud jarayonlari

Yurtimizga qaytarilgan har ikki fuqaro qonun ustuvorligini ta’minlash, avval boshlangan jinoyat ishlari doirasida tegishli surishtiruv hamda sud jarayonlarini izchil davom ettirish maqsadida O‘zbekistonning vakolatli huquqni muhofaza qiluvchi organlariga topshirildi. Endilikda ular o‘zlari sodir etgan qilmishlari uchun qonun oldida to‘liq javob berishadi.

Mutasaddilarning ta’kidlashicha, bu kabi qo‘shma tadbirlar kelgusida ham izchil davom ettiriladi va xorijiy davlatlar bilan jinoyatchilarni ushlab berish bo‘yicha hamkorlik aloqalari yanada kuchaytiriladi.

Yurtimizda va jahonda yuz berayotgan eng muhim voqealar, huquq-tartibot organlarining tezkor xabarlari, qonunchilikdagi yangiliklar va kundalik hayotimizga oid eng ishonchli ma’lumotlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Traktor yo‘lini to‘sib, ona qush tuxumlarini saqlab qoldiTraktor yo‘lini to‘sib, ona qush tuxumlarini saqlab qoldiBugun, 12:00O‘zbekistonliklar Tailandga dam olish uchunmi yoki ishlash uchun bormoqda?O‘zbekistonliklar Tailandga dam olish uchunmi yoki ishlash uchun bormoqda?Bugun, 10:01Tez oqar kanalga tushib ketgan erkak mo‘jiza tufayli omon qoldiTez oqar kanalga tushib ketgan erkak mo‘jiza tufayli omon qoldiBugun, 09:48Toshkentda obodonlashtirishda ishlovchi ayollar haqorat qilindiToshkentda obodonlashtirishda ishlovchi ayollar haqorat qilindiBugun, 07:41O‘zbekiston fuqarolari Fransiyaga mavsumiy ishlarga taklif etilmoqdaO‘zbekiston fuqarolari Fransiyaga mavsumiy ishlarga taklif etilmoqdaKecha, 18:58Talabaning umriga zomin bo‘lgan haydovchi 5 yilga qamaldiTalabaning umriga zomin bo‘lgan haydovchi 5 yilga qamaldiKecha, 17:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi