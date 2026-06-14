Urganch markazida dahshat: Cobalt qahvaxonaga kirib ketdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Urganch shahri ko‘chalari bo‘ylab katta tezlikda harakatlangan Cobalt 12 iyun kuni soat 17:59 da shahar markazidagi Coffelitto qahvaxonasiga borib urilib, ichkariga kirib ketdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan tasvirlarda katta tezlikda harakatlanib kelayotgan Cobalt svetaforning to‘xtash ishorasiga amal qilmasdan chorrahadan o‘tib, qahvaxona tomonga yo‘nalgani va daxshatli avariya sodir etgani ko‘rinadi.
Shuningdek, qahvaxonagacha bo‘lgan masofada Cobalt'ning tezligi pasaymaganini ham ko‘rish mumkin.
Hodisa oqibatida qahvaxonaning ikki xodimi jiddiy jarohatlangan. Ulardan biri baxtli tasodif tufayligina tirik qolgan. Ammo jag‘ va bo‘yin qismlaridan jiddiy jarohat olgan.
Hozircha hodisa haqida rasmiy ma’lumot berilmagan.
…