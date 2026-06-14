Urganch markazida dahshat: Cobalt qahvaxonaga kirib ketdi

·13·Jamiyat
Urganch markazida dahshat: Cobalt qahvaxonaga kirib ketdi

Urganch shahri ko‘chalari bo‘ylab katta tezlikda harakatlangan Cobalt 12 iyun kuni soat 17:59 da shahar markazidagi Coffelitto qahvaxonasiga borib urilib, ichkariga kirib ketdi.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan tasvirlarda katta tezlikda harakatlanib kelayotgan Cobalt svetaforning to‘xtash ishorasiga amal qilmasdan chorrahadan o‘tib, qahvaxona tomonga yo‘nalgani va daxshatli avariya sodir etgani ko‘rinadi.

Shuningdek, qahvaxonagacha bo‘lgan masofada Cobalt'ning tezligi pasaymaganini ham ko‘rish mumkin.

Hodisa oqibatida qahvaxonaning ikki xodimi jiddiy jarohatlangan. Ulardan biri baxtli tasodif tufayligina tirik qolgan. Ammo jag‘ va bo‘yin qismlaridan jiddiy jarohat olgan.

Hozircha hodisa haqida rasmiy ma’lumot berilmagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yo‘llar chigirtkalar bilan qoplandi: vaziyat yuzasidan izoh berildiYo‘llar chigirtkalar bilan qoplandi: vaziyat yuzasidan izoh berildiBugun, 16:31Farg‘onadagi YTH oqibatida ikki kishi halok bo‘ldiFarg‘onadagi YTH oqibatida ikki kishi halok bo‘ldiBugun, 16:08Turkiyada qidiruvda bo‘lgan ikki nafar O‘zbekiston fuqarosi qo‘lga olindiTurkiyada qidiruvda bo‘lgan ikki nafar O‘zbekiston fuqarosi qo‘lga olindiBugun, 12:10Traktor yo‘lini to‘sib, ona qush tuxumlarini saqlab qoldiTraktor yo‘lini to‘sib, ona qush tuxumlarini saqlab qoldiBugun, 12:00O‘zbekistonliklar Tailandga dam olish uchunmi yoki ishlash uchun bormoqda?O‘zbekistonliklar Tailandga dam olish uchunmi yoki ishlash uchun bormoqda?Bugun, 10:01Tez oqar kanalga tushib ketgan erkak mo‘jiza tufayli omon qoldiTez oqar kanalga tushib ketgan erkak mo‘jiza tufayli omon qoldiBugun, 09:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi