Yunusobodda gaz ta’minoti xodimi pora bilan qo‘lga tushdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Toshkent shahrining Yunusobod tumanida gaz ta’minoti bo‘limi xodimi pora olish vaqtida qo‘lga olindi.
Ma’lum qilinishicha, u fuqaroga gaz hisoblagichi mavjud emasligi holatiga ko‘z yumish va qonunchilikda belgilangan choralarni ko‘rmaslikni va’da qilgan.
Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, xodim navbatdagi pora sifatida 10,8 mln so‘mni olayotgan vaqtida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan ushlangan.
Shuningdek, u avval ham aynan shu fuqarodan 1,2 mln so‘m miqdorida pul olgani aniqlangan.
Hozirda mazkur holat yuzasidan noqonuniy moddiy manfaatdorlik olish bilan bog‘liq holat bo‘yicha tergov harakatlari olib borilmoqda.
Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ishning barcha holatlarini o‘rganmoqda.
…