Reklama ortidan millionlab daromad, 6 nafar mashhur bloger soliq to‘lamagani gumon qilinmoqda

·11·Jamiyat
Reklama ortidan millionlab daromad, 6 nafar mashhur bloger soliq to‘lamagani gumon qilinmoqda

Davlat soliq qo‘mitasi mamlakatdagi 110 nafar bloger faoliyatini o‘rgandi. Ma’lumotlarga ko‘ra, ularning bir qismi o‘zini o‘zi band qilgan, ayrimlari yakka tartibdagi tadbirkor yoki jismoniy shaxs sifatida ishlamoqda.

Tahlil davomida eng mashhur blogerlardan 6 nafari budjetga taxminan 3,1 milliard so‘m soliq to‘lamagan bo‘lishi mumkinligi aniqlangan.

2025 yilda o‘rganilgan blogerlar tomonidan 2,7 milliard so‘m daromad deklaratsiya qilingan, to‘langan soliq esa 110 million so‘mni tashkil etgan.

Soliq qo‘mitasi blogerlik faoliyati tadbirkorlik turi hisoblanishini eslatdi. Blogerlarga faoliyatini qonunchilikka moslashtirish uchun 3 oy muddat berilgan.

Davlat soliq qo'mitasiO'zbekistonso'm
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sirdaryoda mebel sexida yong‘in: katta qismi saqlab qolindi (video)Sirdaryoda mebel sexida yong‘in: katta qismi saqlab qolindi (video)Bugun, 07:30Bog‘chalardagi bolalar xavfsizligi yana savol ostida qoldi: 3 yoshli bola suvga tushib ketib halok bo‘ldiBog‘chalardagi bolalar xavfsizligi yana savol ostida qoldi: 3 yoshli bola suvga tushib ketib halok bo‘ldiBugun, 06:51Namanganda 1 kilogrammdan ortiq gashish musodara qilindiNamanganda 1 kilogrammdan ortiq gashish musodara qilindiBugun, 06:18Yunusobodda gaz ta’minoti xodimi pora bilan qo‘lga tushdiYunusobodda gaz ta’minoti xodimi pora bilan qo‘lga tushdiBugun, 05:36“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)Bugun, 00:23Telegramda "soxta dacha" bilan chuv tushirayotgan firibgarlar paydo bo‘ldiTelegramda "soxta dacha" bilan chuv tushirayotgan firibgarlar paydo bo‘ldiBugun, 19:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi