Toshkentda jinoyat qidiruv bo‘limi boshlig‘i pora bilan ushlandi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Toshkentda IIO mansabdori pora olishda gumonlanib qo‘lga olindi. Tezkor tadbir DXX, IIV Shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi va shahar prokuraturasi hamkorligida o‘tkazilgan.
Ma’lum qilinishicha, Shayxontohur tumani IIO FMB Jinoyat qidiruv bo‘limi boshlig‘i tadbirkorga nisbatan qo‘zg‘atilgan ishni ijobiy hal qilish evaziga 7,5 ming dollar talab qilgan.
U oldindan 2,5 ming dollar olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan.
Hozirda holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
…