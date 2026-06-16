Samarqandda yuk mashinasida yong‘in: sabab aniqlandi, jabrlanganlar yo‘q
Samarqand viloyatida yuk avtomashinasi bilan bog‘liq yong‘in holati qayd etildi. Hodisa 16 iyun kuni Oqdaryo tumani “Taraqqiyot” mahallasi hududida joylashgan ochiq yer maydonida sodir bo‘lgan.
Viloyat Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, soat taxminan 11:24 da fuqarolar tomonidan eski yuk mashinasi tirkamasi ichida rezina chiqindilari yoqilayotgani haqida xabar berilgan. Shundan so‘ng yong‘in-qutqaruv ekipajlari zudlik bilan voqea joyiga yetib borgan.
Mutaxassislarning tezkor harakatlari natijasida yong‘in qisqa vaqt ichida bartaraf etildi va uning kengayib ketishining oldi olindi. Hodisa oqibatida jabrlanganlar yo‘qligi ma’lum qilindi.
Dastlabki o‘rganishlar davomida rezina chiqindilari ishchi-xizmatchilar tomonidan yoqilgani aniqlandi. Bu esa yong‘in kelib chiqishiga asosiy sabab bo‘lgan.
Holat yuzasidan mas’ul shaxslarga yong‘in xavfsizligi qoidalari, chiqindilarni noto‘g‘ri yo‘l bilan yo‘q qilishning salbiy oqibatlari hamda amaldagi qonunchilik talablari bo‘yicha tushuntirishlar berildi.
Ayni paytda mazkur holat bo‘yicha tegishli tartibda choralar ko‘rilmoqda. Mazkur voqea yana bir bor xavfsizlik qoidalariga qat’iy amal qilish muhimligini ko‘rsatdi.
…