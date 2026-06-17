Navoiyda oyoqqa yopishqoq lenta bilan yashirilgan dorilar aniqlandi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
"Navoiy" chegara bojxona posti orqali O‘zbekistonga kirib kelgan fuqaro nazoratdan o‘tkazildi.
Shaxsiy ko‘rik vaqtida uning oyoqlariga skotch bilan o‘rab yashirilgan 277 dona turli dori vositalari borligi aniqlandi.
Ushbu dorilar og‘zaki so‘rovda aytilmagan va yo‘lovchi bojxona deklaratsiyasida ham ko‘rsatilmagan.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, dorilar qayta sotish maqsadida olib kirilgan. Ularning umumiy qiymati 8 million so‘mdan ziyod baholanmoqda.
Hozirda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda.
…