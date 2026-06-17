MIB: Qizaloq onasi bag‘riga qaytarildi

·26·Jamiyat
MIB: Qizaloq onasi bag‘riga qaytarildi

Majburiy ijro byurosining Sayxunobod tuman bo‘limi tomonidan sud qarorlari ijrosi doirasida yana bir muhim ijro harakati muvaffaqiyatli yakunlandi.

 Xususan, fuqarolik ishlari bo‘yicha Sirdaryo tumanlararo sudining 08.05.2026 yildagi ijro varaqasiga asosan 6 yoshli qizaloq javobgar I.A.dan onasi R.L.ning qaramog‘iga olib berish belgilangan edi.

Mazkur ish yuzasidan davlat ijrochisi tomonidan tegishli tartibda tushuntirish ishlari olib borilib, taraflar bilan bir necha bor muloqot qilingan. Shunga qaramasdan, sud qarori ixtiyoriy ravishda bajarilmagani sababli majburiy ijro harakatlarini amalga oshirishga to‘g‘ri keldi.

 Ijro harakatlari davomida bolaning ruhiy holatiga salbiy ta’sir ko‘rsatmaslik, uning xavfsizligi va qonuniy manfaatlarini ta’minlash maqsadida mutasaddi idoralar vakillari ishtirok etdi.

 Amalga oshirilgan ijro harakatlari natijasida sud qarori ijrosi ta’minlanib, farzand onasiga topshirildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“ONA” va “OTA” nomli noodatiy raqamli avtomobillar internetda olqishlarga sazovor bo‘ldi (video)“ONA” va “OTA” nomli noodatiy raqamli avtomobillar internetda olqishlarga sazovor bo‘ldi (video)Bugun, 12:19Qumdan boyish ilinji 131 million so‘mlik jarima bilan yakunlandiQumdan boyish ilinji 131 million so‘mlik jarima bilan yakunlandiBugun, 11:59Qarzga e’tiborsizlik sababli, uy auksion savdosiga chiqarildiQarzga e’tiborsizlik sababli, uy auksion savdosiga chiqarildiBugun, 11:54“Tanishlarim orqali ishga joylashtiraman” degan firibgar ushlandi“Tanishlarim orqali ishga joylashtiraman” degan firibgar ushlandiBugun, 10:17Navoiyda oyoqqa yopishqoq lenta bilan yashirilgan dorilar aniqlandiNavoiyda oyoqqa yopishqoq lenta bilan yashirilgan dorilar aniqlandiBugun, 09:50Toshkentdagi Qo‘yliq dehqon bozorida yong‘in sodir bo‘ldiToshkentdagi Qo‘yliq dehqon bozorida yong‘in sodir bo‘ldiBugun, 07:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi