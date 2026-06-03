Sevinch Mo‘minovaning qo‘lini o‘pgan muxlisa ijtimoiy tarmoqlarda e’tibor markaziga chiqdi

·8.6K·Madaniyat
Sevinch Mo‘minovaning qo‘lini o‘pgan muxlisa ijtimoiy tarmoqlarda e’tibor markaziga chiqdi

Xonanda Sevinch Mo‘minova ishtirokidagi video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, foydalanuvchilar orasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Videoda san’atkorning ashaddiy muxlisalaridan biri unga gul taqdim etib, qo‘lini o‘pgani aks etgan.

Ma’lum bo‘lishicha, ushbu holat tadbirlardan biri davomida yuz bergan. Muxlisa xonanda oldiga gul bilan kelib, unga bo‘lgan hurmat va ehtiromini shu tarzda namoyon qilgan.

Video qisqa vaqt ichida internetda ommalashib, turli fikrlarni yuzaga keltirdi. Ayrim foydalanuvchilar buni san’atkorga bo‘lgan samimiy mehr va hurmat ifodasi sifatida baholagan bo‘lsa, boshqalar holatga hazilomuz munosabat bildirmoqda.

Xususan, izohlarda: “Mana, faqat Burak O‘zchivitning emas, o‘zimizning yulduzlarning qo‘lini o‘psa ham bo‘larkan-u”, degan hazil aralash fikrlar ham uchramoqda.

Sevinch MominovaBurak Özçivit
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sevinch Ismoilova “Madaniyat va san’at fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandiBugun, 11:26Adham Soliyev san’atga qaytadimi? Xonanda javob berdiBugun, 10:31Jaloliddin Ahmadaliyev “Qo‘qonlik” konsertida boshlovchisiz qo‘shiq kuylab muxlislarini hayron qoldirdiBugun, 09:02Jastin Biber restoranda muxlislarini hayratda qoldirdi (video)Bugun, 08:23Lil Xurramovning “sevgi qissasi” kutilmaganda yakun topdiBugun, 07:31Manzura nega kech turmush qurganini ma’lum qildiKecha, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
“Sohiba” obrazi bilan tanilgan Fotima Nazarova Instagram'dan qancha pul topadi?
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)