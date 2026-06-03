Hande Yener mukofot olayotib sahnada noqulay holatga tushdi
Turkiyalik mashhur xonanda Hande Yener “Nazar” taqdirlash marosimida ishtirok etib, “Eng yaxshi pop ijrochisi” nominatsiyasi bo‘yicha mukofotga sazovor bo‘ldi.
Marosim davomida xonanda sahnaga chiqib, mukofotni qabul qilar ekan, tomoshabinlar tomonidan iliq kutib olindi. U minnatdorlik bildirib, sahnada ta’zim qilayotgan paytda esa kutilmagan holat yuz berdi — mukofotlardan biri sinib tushdi.
Ushbu vaziyat qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, muxlislar orasida turli munosabatlarga sabab bo‘ldi. Ayrimlar buni oddiy tasodif deb baholagan bo‘lsa, boshqalar ushbu holatni marosimdagi eng esda qolarli lahzalardan biri sifatida tilga oldi.
Shunga qaramay, Hande Yener vaziyatni xotirjamlik bilan qabul qilib, marosimni davom ettirdi. Uning professional yondashuvi va sahnadagi o‘zini tutishi muxlislar tomonidan ijobiy baholandi.
…