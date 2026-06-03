Hande Yener mukofot olayotib sahnada noqulay holatga tushdi

·509·Madaniyat
Hande Yener mukofot olayotib sahnada noqulay holatga tushdi
Audio versiyasi

Turkiyalik mashhur xonanda Hande YenerNazar” taqdirlash marosimida ishtirok etib, “Eng yaxshi pop ijrochisi” nominatsiyasi bo‘yicha mukofotga sazovor bo‘ldi.

Marosim davomida xonanda sahnaga chiqib, mukofotni qabul qilar ekan, tomoshabinlar tomonidan iliq kutib olindi. U minnatdorlik bildirib, sahnada ta’zim qilayotgan paytda esa kutilmagan holat yuz berdi — mukofotlardan biri sinib tushdi.

Ushbu vaziyat qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, muxlislar orasida turli munosabatlarga sabab bo‘ldi. Ayrimlar buni oddiy tasodif deb baholagan bo‘lsa, boshqalar ushbu holatni marosimdagi eng esda qolarli lahzalardan biri sifatida tilga oldi.

Shunga qaramay, Hande Yener vaziyatni xotirjamlik bilan qabul qilib, marosimni davom ettirdi. Uning professional yondashuvi va sahnadagi o‘zini tutishi muxlislar tomonidan ijobiy baholandi.

Hande YenerNazar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Adham Soliyev san’atga qaytadimi? Xonanda javob berdiBugun, 10:31Jaloliddin Ahmadaliyev “Qo‘qonlik” konsertida boshlovchisiz qo‘shiq kuylab muxlislarini hayron qoldirdiBugun, 09:02Jastin Biber restoranda muxlislarini hayratda qoldirdi (video)Bugun, 08:23Lil Xurramovning “sevgi qissasi” kutilmaganda yakun topdiBugun, 07:31Manzura nega kech turmush qurganini ma’lum qildiKecha, 13:51Shri Devining katta qizi premyerada qo‘rqinchli vaziyatga tushdi!Kecha, 11:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
“Sohiba” obrazi bilan tanilgan Fotima Nazarova Instagram'dan qancha pul topadi?
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)