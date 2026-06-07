Shahzoda Muhammedova Qibraydagi hashamatli hovlisini ko‘rsatdi
Shahzoda Muhammedovaning Qibrayda joylashgan keng va hashamatli hovlisiga sayohat qilamiz. Ushbu manzil o‘zining zamonaviy ko‘rinishi va shinam muhiti bilan e’tiborni tortadi.
Hovlida barcha sharoitlar yuqori darajada yaratilgan bo‘lib, keng hovli qismi va obod bog‘lar insonga iliq va osuda kayfiyat bag‘ishlaydi. Uning har bir burchagi diqqat bilan bezatilgan, zamonaviy dizayn bilan uyg‘unlashgan.
Qibraydagi ushbu hashamatli hovli nafaqat dam olish, balki yaqinlar bilan samimiy vaqt o‘tkazish uchun ham qulay maskan sifatida namoyon bo‘ladi. Bu yerdagi tinchlik va tabiiy muhit insonga alohida zavq bag‘ishlaydi.
Sayohat davomida ushbu manzilning har bir detali, ichki va tashqi ko‘rinishi muxlislar e’tiborini tortdi. Uning o‘ziga xos uslubi va zamonaviy jihozlanishi bilan ajralib turadi.
…