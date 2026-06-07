Shahzoda Muhammedova Qibraydagi hashamatli hovlisini ko‘rsatdi

·208·Madaniyat
Shahzoda Muhammedova Qibraydagi hashamatli hovlisini ko‘rsatdi

Shahzoda Muhammedovaning Qibrayda joylashgan keng va hashamatli hovlisiga sayohat qilamiz. Ushbu manzil o‘zining zamonaviy ko‘rinishi va shinam muhiti bilan e’tiborni tortadi.

Hovlida barcha sharoitlar yuqori darajada yaratilgan bo‘lib, keng hovli qismi va obod bog‘lar insonga iliq va osuda kayfiyat bag‘ishlaydi. Uning har bir burchagi diqqat bilan bezatilgan, zamonaviy dizayn bilan uyg‘unlashgan.

Qibraydagi ushbu hashamatli hovli nafaqat dam olish, balki yaqinlar bilan samimiy vaqt o‘tkazish uchun ham qulay maskan sifatida namoyon bo‘ladi. Bu yerdagi tinchlik va tabiiy muhit insonga alohida zavq bag‘ishlaydi.

Sayohat davomida ushbu manzilning har bir detali, ichki va tashqi ko‘rinishi muxlislar e’tiborini tortdi. Uning o‘ziga xos uslubi va zamonaviy jihozlanishi bilan ajralib turadi.

Shahzoda MuhammadovaQibray
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gulinur orzusidagi yangi xonadonga ko‘chib o‘tdiGulinur orzusidagi yangi xonadonga ko‘chib o‘tdiBugun, 07:11Yulduz Usmonovaning ko‘pchilik bilmaydigan ajoyib odatlaridan biriYulduz Usmonovaning ko‘pchilik bilmaydigan ajoyib odatlaridan biriBugun, 19:26“Bolang baribir o‘ladi deb qaytarib berishgan”- Bahora Arslonovaning ko‘z yoshli xotirasi“Bolang baribir o‘ladi deb qaytarib berishgan”- Bahora Arslonovaning ko‘z yoshli xotirasiBugun, 19:16Bobur Mansurov rafiqasi bilan romantik sayohatga chiqdiBobur Mansurov rafiqasi bilan romantik sayohatga chiqdiKecha, 16:35O‘zbekiston Qahramoni Ibrohim G‘ofurov vafot etdi — adabiyotimiz katta yo‘qotishO‘zbekiston Qahramoni Ibrohim G‘ofurov vafot etdi — adabiyotimiz katta yo‘qotishKecha, 15:30Hosila Rahimovaning bolalar zo‘ravonligiga qarshi mavzudagi chiqishi tarmoqlarda e’tibor qozondi! (video)Hosila Rahimovaning bolalar zo‘ravonligiga qarshi mavzudagi chiqishi tarmoqlarda e’tibor qozondi! (video)Kecha, 13:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Munisa Rizayeva imidjini keskin oʻzgartirishga qaror qildi (video)
Munisa Rizayeva imidjini keskin oʻzgartirishga qaror qildi (video)