«Vir va Zara» yulduzi Zara turmush o‘rtog‘i bilan ko‘rinish berdi (video)

·278·Madaniyat
«Vir va Zara» yulduzi Zara turmush o‘rtog‘i bilan ko‘rinish berdi (video)

«Vir va Zara» filmdagi ko‘pchilik tomoshabinlarning sevimli qahramoni Zara ya’ni Priti Zinta shaxsiy hayoti bilan yana muxlislar e’tiboriga tushdi. U turmush o‘rtog‘i Jin Gudenou bilan birga ko‘rinish berib, ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi.

Mazkur qahramon obrazi orqali tanilgan aktrisa doimo muxlislar tomonidan sevib kuzatiladi. Uning shaxsiy hayotiga oid har bir yangilik internet foydalanuvchilari o‘rtasida tez tarqaladi.

So‘nggi paydo bo‘lgan suratlar va ma’lumotlarga ko‘ra, Zara turmush o‘rtog‘i bilan birga omma oldida ko‘rinish bergan. Bu holat muxlislar orasida turli fikr va muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

«Vir va Zara» filmi orqali mashhurlikka erishgan aktrisa hozirda ham o‘z muxlislari tomonidan katta qiziqish bilan kuzatib borilmoqda.

ZaraPriti ZintaGene GoodenoughVeer-Zaara
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘ydagi chiqish: Munisa Rizayeva muxlislarni hayratda qoldirdiTo‘ydagi chiqish: Munisa Rizayeva muxlislarni hayratda qoldirdiBugun, 18:12O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...Bugun, 17:43Xusen Amridinovning ota-ona haqidagi ta’sirli qo‘shig‘i haqida (video)Xusen Amridinovning ota-ona haqidagi ta’sirli qo‘shig‘i haqida (video)Bugun, 15:27Teylor Svift va Trevis Kelsi to‘yi: afsonaviy arena tanlandimi?Teylor Svift va Trevis Kelsi to‘yi: afsonaviy arena tanlandimi?Bugun, 13:02Shahzoda Muhammedova Qibraydagi hashamatli hovlisini ko‘rsatdiShahzoda Muhammedova Qibraydagi hashamatli hovlisini ko‘rsatdiBugun, 07:27Gulinur orzusidagi yangi xonadonga ko‘chib o‘tdiGulinur orzusidagi yangi xonadonga ko‘chib o‘tdiBugun, 07:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Munisa Rizayeva imidjini keskin oʻzgartirishga qaror qildi (video)
Munisa Rizayeva imidjini keskin oʻzgartirishga qaror qildi (video)