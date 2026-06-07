«Vir va Zara» yulduzi Zara turmush o‘rtog‘i bilan ko‘rinish berdi (video)
«Vir va Zara» filmdagi ko‘pchilik tomoshabinlarning sevimli qahramoni Zara ya’ni Priti Zinta shaxsiy hayoti bilan yana muxlislar e’tiboriga tushdi. U turmush o‘rtog‘i Jin Gudenou bilan birga ko‘rinish berib, ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi.
Mazkur qahramon obrazi orqali tanilgan aktrisa doimo muxlislar tomonidan sevib kuzatiladi. Uning shaxsiy hayotiga oid har bir yangilik internet foydalanuvchilari o‘rtasida tez tarqaladi.
So‘nggi paydo bo‘lgan suratlar va ma’lumotlarga ko‘ra, Zara turmush o‘rtog‘i bilan birga omma oldida ko‘rinish bergan. Bu holat muxlislar orasida turli fikr va muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.
«Vir va Zara» filmi orqali mashhurlikka erishgan aktrisa hozirda ham o‘z muxlislari tomonidan katta qiziqish bilan kuzatib borilmoqda.
…