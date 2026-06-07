Xonanda Vosidbekning yangi “Tiqir-tiqir”i sizga kayfiyat ulashadi (video)
O‘zbek estradasida jo‘shqin, raqsbop va kayfiyatni bir zumda ko‘taradigan taronalar har doim muxlislar e’tiborini tortib kelgan. Xonanda Vosidbek ijrosida taqdim etilgan yangi “Tiqir-tiqir” klipi ham aynan shunday — yengil, zavqli va energiyaga to‘la musiqiy ish sifatida tinglovchilarga havola qilindi.
Yangi klip hayotning har bir lahzasini bayramga aylantirishga chorlaydigan ruhda suratga olingan. Qo‘shiqning ritmi birinchi soniyalardanoq tinglovchini o‘ziga tortadi, kayfiyatni ko‘taradi va beixtiyor harakatga undaydi. “Tiqir-tiqir” nomining o‘zi ham taronaning jonli, o‘ynoqi va esda qolarli xarakterini ifodalaydi.
Vosidbek ushbu qo‘shiqda muxlislarga og‘ir falsafa yoki murakkab ma’no emas, balki oddiy quvonch, ijobiy kayfiyat va raqsbop muhit taqdim etgan. Bunday taronalar ayniqsa to‘ylar, bayramlar, do‘stlar davrasi va yaxshi kayfiyat kerak bo‘lgan lahzalar uchun mos tushadi.
Qo‘shiqning jo‘shqin ohanglari va takrorlanmas energiyasi uni tinglagan insonni darhol ruhlantiradi. Har bir notada hayotdan zavq olish, tabassum qilish va kundalik tashvishlarni bir chetga surib turish kayfiyati seziladi. Bu esa “Tiqir-tiqir”ni oddiy qo‘shiqdan ko‘ra ko‘proq — ijobiy emotsiya ulashadigan musiqiy kayfiyatga aylantiradi.
Klipda ham ana shu ritm va energiyani vizual tarzda yetkazishga harakat qilingan. Raqsbop sahnalar, jonli harakatlar va qo‘shiqqa mos yengil muhit tomoshabinni zeriktirmaydi. Bunday kliplar ko‘pincha tez esda qoladi, ijtimoiy tarmoqlarda tarqaladi va muxlislar orasida qisqa vaqtda ommalashish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Vosidbek ijrosidagi “Tiqir-tiqir” qo‘shig‘i o‘zining sodda, ammo yuqumli kayfiyati bilan ajralib turadi. Bugungi tezkor hayotda insonga ba’zan aynan shunday yengil, raqsga chorlaydigan va yaxshi energiya beradigan taronalar kerak bo‘ladi. Chunki musiqa faqat eshitish uchun emas, ba’zan ruhni yengillatish uchun ham yaratiladi.
Ushbu klip Vosidbek ijodida navbatdagi jonli va ommabop ish sifatida baholanishi mumkin. Qo‘shiqning ritmi, kayfiyati va klipdagi harakatchanlik uni keng auditoriyaga yaqinlashtiradi. Ayniqsa, raqsbop musiqalarni yaxshi ko‘radigan tinglovchilar uchun “Tiqir-tiqir” tezda pleylistdan joy olishi ehtimoldan xoli emas.
Xulosa qilib aytganda, Vosidbekning yangi “Tiqir-tiqir” klipi muxlislarga yaxshi kayfiyat, jo‘shqin energiya va bayramona ruh taqdim etadi. Bu qo‘shiq hayotni biroz yengilroq qabul qilishga, kulib yurishga va har bir lahzadan zavq olishga chorlaydi. Qisqasi, kayfiyat tushsa — “Tiqir-tiqir”ni qo‘ying, qolganini ritmning o‘zi hal qiladi.
…