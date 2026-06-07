Xonanda Vosidbekning yangi “Tiqir-tiqir”i sizga kayfiyat ulashadi (video)

·51·Madaniyat
Xonanda Vosidbekning yangi “Tiqir-tiqir”i sizga kayfiyat ulashadi (video)

O‘zbek estradasida jo‘shqin, raqsbop va kayfiyatni bir zumda ko‘taradigan taronalar har doim muxlislar e’tiborini tortib kelgan. Xonanda Vosidbek ijrosida taqdim etilgan yangi “Tiqir-tiqir” klipi ham aynan shunday — yengil, zavqli va energiyaga to‘la musiqiy ish sifatida tinglovchilarga havola qilindi.

Yangi klip hayotning har bir lahzasini bayramga aylantirishga chorlaydigan ruhda suratga olingan. Qo‘shiqning ritmi birinchi soniyalardanoq tinglovchini o‘ziga tortadi, kayfiyatni ko‘taradi va beixtiyor harakatga undaydi. “Tiqir-tiqir” nomining o‘zi ham taronaning jonli, o‘ynoqi va esda qolarli xarakterini ifodalaydi.

Vosidbek ushbu qo‘shiqda muxlislarga og‘ir falsafa yoki murakkab ma’no emas, balki oddiy quvonch, ijobiy kayfiyat va raqsbop muhit taqdim etgan. Bunday taronalar ayniqsa to‘ylar, bayramlar, do‘stlar davrasi va yaxshi kayfiyat kerak bo‘lgan lahzalar uchun mos tushadi.

Qo‘shiqning jo‘shqin ohanglari va takrorlanmas energiyasi uni tinglagan insonni darhol ruhlantiradi. Har bir notada hayotdan zavq olish, tabassum qilish va kundalik tashvishlarni bir chetga surib turish kayfiyati seziladi. Bu esa “Tiqir-tiqir”ni oddiy qo‘shiqdan ko‘ra ko‘proq — ijobiy emotsiya ulashadigan musiqiy kayfiyatga aylantiradi.

Klipda ham ana shu ritm va energiyani vizual tarzda yetkazishga harakat qilingan. Raqsbop sahnalar, jonli harakatlar va qo‘shiqqa mos yengil muhit tomoshabinni zeriktirmaydi. Bunday kliplar ko‘pincha tez esda qoladi, ijtimoiy tarmoqlarda tarqaladi va muxlislar orasida qisqa vaqtda ommalashish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Vosidbek ijrosidagi “Tiqir-tiqir” qo‘shig‘i o‘zining sodda, ammo yuqumli kayfiyati bilan ajralib turadi. Bugungi tezkor hayotda insonga ba’zan aynan shunday yengil, raqsga chorlaydigan va yaxshi energiya beradigan taronalar kerak bo‘ladi. Chunki musiqa faqat eshitish uchun emas, ba’zan ruhni yengillatish uchun ham yaratiladi.

Ushbu klip Vosidbek ijodida navbatdagi jonli va ommabop ish sifatida baholanishi mumkin. Qo‘shiqning ritmi, kayfiyati va klipdagi harakatchanlik uni keng auditoriyaga yaqinlashtiradi. Ayniqsa, raqsbop musiqalarni yaxshi ko‘radigan tinglovchilar uchun “Tiqir-tiqir” tezda pleylistdan joy olishi ehtimoldan xoli emas.

Xulosa qilib aytganda, Vosidbekning yangi “Tiqir-tiqir” klipi muxlislarga yaxshi kayfiyat, jo‘shqin energiya va bayramona ruh taqdim etadi. Bu qo‘shiq hayotni biroz yengilroq qabul qilishga, kulib yurishga va har bir lahzadan zavq olishga chorlaydi. Qisqasi, kayfiyat tushsa — “Tiqir-tiqir”ni qo‘ying, qolganini ritmning o‘zi hal qiladi.

VosidbekTiqir-tiqirOʻzbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘ydagi chiqish: Munisa Rizayeva muxlislarni hayratda qoldirdiTo‘ydagi chiqish: Munisa Rizayeva muxlislarni hayratda qoldirdiKecha, 18:12O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...Kecha, 17:43Xusen Amridinovning ota-ona haqidagi ta’sirli qo‘shig‘i haqida (video)Xusen Amridinovning ota-ona haqidagi ta’sirli qo‘shig‘i haqida (video)Kecha, 15:27«Vir va Zara» yulduzi Zara turmush o‘rtog‘i bilan ko‘rinish berdi (video)«Vir va Zara» yulduzi Zara turmush o‘rtog‘i bilan ko‘rinish berdi (video)Kecha, 15:10Teylor Svift va Trevis Kelsi to‘yi: afsonaviy arena tanlandimi?Teylor Svift va Trevis Kelsi to‘yi: afsonaviy arena tanlandimi?Kecha, 13:02Shahzoda Muhammedova Qibraydagi hashamatli hovlisini ko‘rsatdiShahzoda Muhammedova Qibraydagi hashamatli hovlisini ko‘rsatdiKecha, 07:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Munisa Rizayeva imidjini keskin oʻzgartirishga qaror qildi (video)
Munisa Rizayeva imidjini keskin oʻzgartirishga qaror qildi (video)