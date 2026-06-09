Shahzod Sultonov rasman nikohdan o‘tganini ma’lum qildi (video)

·0·Madaniyat
Shahzod Sultonov rasman nikohdan o‘tganini ma’lum qildi (video)

Shahzod Sultonov o‘zining Instagram sahifasi orqali muxlislariga quvonchli yangilikni ulashdi. Aktyor to‘y oldidan o‘tkaziladigan muhim marosim — nikoh (ZAGS) rasman o‘tkazilganini ma’lum qildi.

Videoda yoshlar FHDYO bo‘limida rasmiy hujjatlarga imzo qo‘yib, bir-birlariga nikoh uzuklarini taqishgani aks etgan. Lavhaning yakunida esa ushbu juftlik “Sultonovlar oilasi” deya ataldi. Bu ularning yangi hayot bosqichi boshlanganini ifodalaydi.

Kadrlardan ikki yoshning yuzidagi samimiy quvonch va baxtni yaqqol ko‘rish mumkin. Ular uchun bu kun unutilmas lahzalarga boy bo‘ldi.

Aktyor videoga quyidagi ta’sirli izohni qoldirgan:

“06.06.2026 ZAGS — shunchaki imzo emas, bu bir umrga berilgan va’da. Endi 'men' emas, 'biz' deb boshlanadigan eng go‘zal hikoya boshlandi. Sevgi, ishonch va baxt bilan qurilgan bu oila doimo kulgu va mehrga to‘lsin”.

1Izohlarda muxlislar va yaqinlari yosh oilani tabriklab, ularga baxt, totuvlik va uzoq umr tilab iliq fikrlar bildirishmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amir Xon 61 yoshida uchinchi bor uylanmoqdaAmir Xon 61 yoshida uchinchi bor uylanmoqdaBugun, 11:47Ra’no Zokirova: Hayotda shukr qilishning ahamiyati haqida fikr bildirdiRa’no Zokirova: Hayotda shukr qilishning ahamiyati haqida fikr bildirdiBugun, 09:02Dunyo yulduzi Jon Lejend ilk bor Samarqand sahnasida konsert berdiDunyo yulduzi Jon Lejend ilk bor Samarqand sahnasida konsert berdiBugun, 08:53Hosila Rahimova konsertida kutilmagan e’tirofga sazovor bo‘ldi!Hosila Rahimova konsertida kutilmagan e’tirofga sazovor bo‘ldi!Bugun, 07:34"Bu sirni hech qayerda aytmaganman, sizga aytyapman..."- Diyora Keldiyorova"Bu sirni hech qayerda aytmaganman, sizga aytyapman..."- Diyora KeldiyorovaKecha, 17:19Javohir Sindorov va Bibisaraning Monakodagi “Formula-1” poygasidagi tashrifi muhokamalarga sabab bo‘ldiJavohir Sindorov va Bibisaraning Monakodagi “Formula-1” poygasidagi tashrifi muhokamalarga sabab bo‘ldiKecha, 13:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Munisa Rizayeva imidjini keskin oʻzgartirishga qaror qildi (video)
Munisa Rizayeva imidjini keskin oʻzgartirishga qaror qildi (video)
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi